Не совсем театральная пьеса

Это было неожиданно. Зная весь репертуар театра Кропивницкого, посмотрев спектакли не по одному разу, к премьере относишься настороженно, но все же предполагаешь, как будет показан материал. Так было до того, как кропивничане показали «Попкорн, или Куда мы катимся».

Как обещал режиссер-постановщик спектакля, главный режиссер театра Евгений Курман, «Попкорн» оказался неакадемическим, поп-культурным. Это, скорее, было голливудское кино со стрельбой, кровью, эротикой, «Оскаром», матерными словами. Да-да, пара крепких словечек со сцены прозвучала. Кому-то они резали слух, кто-то воспринял их созвучными с сюжетом. И обещанная постановщиком «стилистика Тарантино» настолько удалась, что Александр Ярошенко (Уэйн) вдруг показался похожим на Джона Траволту.

Потряс Алексей Дорошев, сыгравший оскароносного кинорежиссера Брюса Деламитри. Как он играл! Он играл, когда говорил и молчал, ходил и сидел, боялся и смеялся. От него невозможно было отвести взгляд, хотя и остальные актеры были яркими и демонстрировали динамичную игру. Женская часть зала оценила телосложение Геннадия Баронина, мужская – фигуру Оксаны Заславской. А Елена Табак (Брук Дэниелс) доказала, что колготки можно снять не менее эротично, чем чулки.

Немного о сюжете, без спойлера. Парочка убийц (Ярошенко и Ирина Лыкова) проникает в дом кинорежиссера, получившего премию «Оскар» за новый фильм «Обыкновенные американцы». Преступники взяли в заложники Деламитри, его жену и дочь, вызвали тележурналистов и потребовали от режиссера, чтобы тот публично, в прямом эфире, покаялся, признав, что именно его фильмы стали мотиватором к убийствам, что жестокость на экране порождает насилие в жизни.

О насилии, потоком льющемся с экрана, мы неоднократно говорили и писали. Мы, зрители, перестали фильтровать телеинформацию, впитываем все, что слышим и видим. В реальной жизни повторяется весь негатив, показанный по телевизору. Драки в Верховной Раде – драки на улицах. Ток-шоу, посвященные педофилии, имеют свое продолжение в реале. Новостные сюжеты о семейном насилии не заканчиваются, потому что каждый день появляются информационные поводы для подобных новостей. И большинство преступивших закон остаются безнаказанными.

Герой Александра Ярошенко сказал: «Закон трактуют люди, и у него может быть миллион значений. Одно – для белых, другое – для черных. Одно – для богатых, другое – для бедных. Закон, как глина, – лепи что хочешь, и никто не знает, что получится завтра»… «Попкорн» надо смотреть, думать, делать выводы и что-то менять. После просмотра спектакля захотелось больше никогда не включать телевизор.

Фото Павла Волошина, «УЦ».