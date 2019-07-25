Одяг для вагітних: що має бути в шафі

Під час першої половини вагітності позбавлятись від звичайного повсякденного одягу зарано. Сукні вільного крою або із завищеною талією, спортивні костюми, просторі штани зручно носити навіть на 29 тиждень вагітності. «Під час вагітності важливо носити сезонний одяг, не мерзнути та не перегріватись», – зазначають фахівці клубу «НестлеБейбі». Це зайвий стрес для організму. Тому обирають одяг зручних моделей із натуральних якісних тканин. Найкращі матеріали: льон, бавовна, вовна, денім.

Основи дрес-коду вагітних

Для комфорту та гарного настрою матусі знадобляться звичайні практичні речі:

Класична футболка. Еластична, не завужена футболка зазвичай росте разом із жінкою. Кілька одиниць базових або улюблених кольорів достатньо. Трикотажний топ-туніка. Трикотаж ніжно розтягується та не тисне на живіт. Речі з нього – маст хев у шафі вагітної. Сорочка на ґудзиках чоловічого стилю. Таку одежину можна носити зі штанами. Виглядає класично і гарно. Чорні еластичні штани або легінси. Значну увагу жінки приділяють зручному низу, який пасуватиме до всього. Штани вільного крою. Це можуть бути просторі штани на зав’язках або трикотажні, які зручно носити щодня. Спідниця по фігурі. Потрібна для того, щоб не забувати про власну жіночність. «Маленька» чорна сукня для прогулянок. Спідня білизна має бути максимально комфортною. Вагітна потребує додаткової підтримки спини, грудей та живота.

Це базові речі, які можна комбінувати між собою та одягати на прогулянку, у похід у справах, до лікаря.

Матусі, які працюють в офісі у вагітному стані, потребують більшої кількості одягу. Необхідно виглядати гармонійно та по-діловому, щоб одяг не заважав працювати й не стримував рухи. Можна доповнити шафу такими речами:

Трендова туніка темних відтінків

Чорний жакет (або іншого кольору)

Сарафан

Чорні строгі брюки

Фасони та розміри

Одяг для вагітної – це не безформні балахони. Сучасні дизайнери шиють для вагітних стильні та модні сукні. А-силует приховує животик за складками тканини. Сукні у грецькому стилі також відмінно пасують жінкам при надії. Ремінець під грудьми підкреслює форми та приховує змінену фігуру. Такі сукні мають довжину у підлогу. Їх шиють з легких тканин для зручності жінки.

При обранні одягу орієнтуються на свій звичний розмір або обирають речі на розмір більше. Спеціальний одяг для вагітних передбачає місце для животика, тому його краще купувати з приміркою. Інші поради від матусь можна прочитати за посиланням www.nestlebaby.com.ua.

Аксесуари та додатки

Тут мова йде саме для про одяг та корисні гаджети для майбутніх матусь. У крамницях можна знайти речі для вагітних спеціального крою – наприклад, джинси, сукні. Штани для вагітних відрізняються від звичайних однією деталлю. У них є широкий м’який пояс із трикотажу. Пояс може мати різну ширину. Найзручніший варіант для останніх тижнів вагітності – пояс до грудей. Широка резинка виконує додаткову функцію бандажу. Адже для підтримання живота та зменшення навантаження на спину жінки носять пояс для вагітних.

Наприкінці вагітності варто відмовитись від взуття на шнурках. Зручно носити сліпони, лофери, мокасини, еспадрильї. Не доведеться нахилятись, щоб їх взути.

Під час вагітності жінка довго обирає позу для сну: зручну для себе та безпечну для дитини. Щоб повноцінно відпочивати, жінки – члени клубу «НестлеБейбі» радять обрати спеціальну U-подібну подовжену подушку для сну. Вона також стане потім у пригоді під час годування груддю.

Жінка у поважному стані має право на самовираження. Вагітність – неповторний період у житті. Тож одягатися зручно і стильно – запорука гарного настрою та чудового самопочуття.