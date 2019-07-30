Водопроводная революция

Помимо строительства новой арки Райковича, ведется масштабная реконструкция главных водопроводного и канализационного коллекторов. Причем реконструкция проводится при помощи новых технологий, что напрямую будет влиять и на качество поставляемой в Кропивницкий воды.

Сейчас монтажники практически закончили прокладку линии от заглушки главного ввода городского водопровода возле «Катюши» и до камеры, находящейся в районе транспортной развязки между стадионом и педуниверситетом. В тонкости технологии прокладки пластиковых труб нас посвятил инженер Евгений Горщук.

В ходе реконструкции главного водопроводного коллектора происходит прокладка пластиковой трубы диаметром 500 мм внутри старой трубы диаметром до 1000 мм. Это намного упрощает и удешевляет работу, потому что не требуется тотальное разрытие городских улиц, как это бывает при замене металлических труб. Евгению приходилось работать во многих городах Украины, последние три года он с бригадой трудится в Кировоградской области. На счету коллектива не только работа на поверхности, но и замена дюкеров, т.е. трубопроводов под водными объектами возле Александрии, Знаменки и Светловодска.

Проблема перехода с металла на пластик состоит в технологии соединения стыков, а еще – в способе соединения стальной и пластиковой части водопровода. Части пластиковой трубы толщиной до 50 мм свариваются или паяются, а на самом деле сплавляются при помощи стыкового станка. В нем обе части трубы зажимаются, центруются по осям. Специальной фрезой делается свежий разрез, это подготовка самого стыка, причем место сварки не должно находиться на открытом воздухе больше трех минут, иначе пластик окисляется. Потом между свариваемыми частями вводится нагревательный элемент, так называемая сковородка, которая при помощи спирали, нагретой до 200 и больше градусов, расплавляет оба конца трубы, после чего нагревательный элемент удаляется, и обе части сжимаются при давлении до 160 атмосфер. Процесс нагревания длится до пяти минут, и около 40 минут происходит процесс сжатия, сплавления и отвердения.

При хорошей погоде за день удается сварить и поместить при помощи экскаватора внутрь старой трубы плеть пластиковой трубы длиной до 400 метров. Но при плохих условиях, особенно в туман, трубы не сваривают, а зимой для поддержания нужной температуры стыки сваривают в палатках. Таким образом в Кропивницком уже пройдено около 4 километров, включая и реконструкцию отрезка водопровода от Холодных ключей.

Примечательно, что пластиковая труба вводится внутрь старой металлической, которая намного больше диаметром. «УЦ» уже писала, что из-за остановки многих промышленных предприятий потребности города в воде существенно снизились по сравнению с 70-80-ми годами прошлого столетия, когда проектировался и строился водовод «Днепр – Кировоград». Из-за этого труба основного коллектора была заполнена водой только наполовину, что ускорило процесс коррозии и увеличило количество жалоб на качество воды. Ведь специалисты знают, что незаполненные водой системы очень быстро выходят из строя, попросту ржавеют и заполняются осадком. Эти старые трубы проржавели настолько, что даже охотникам за металлом пользы не принесут. Поэтому они так и останутся догнивать, но не окажут ни малейшего влияния на пластиковые трубы. За счет того, что пластиковые трубы не подвержены ни коррозии, ни окислению, улучшится и качество воды в городских сетях.

Уменьшение диаметра, даже при снижении количества воды, должно привести к повышению давления в системе. Чтобы избежать перепадов давления и гидроударов, в распределительной камере, откуда вода будет подаваться на разные направления, монтируется автоматический регулятор давления, что-то вроде редуктора. Понятное дело, заменены и задвижки, причем новые намного компактнее советских.

Если с работой на открытых пространствах у монтажников проблем, как правило, не возникает, то делать переходы с металла на пластик в камерах, т.е. в ограниченном пространстве, намного сложнее. Самое трудное – подготовить место в камере для установки сварочного или стыкового станка, потому что это достаточно громоздкое сооружение. Это на металле всю работу по соединению выполнял практически один человек – сварщик, а сейчас сваривание труб – это коллективная работа. Но никуда не делись и «прелести» работы водопроводчиков – вода, грязь, теснота.

Другой трудностью является несоответствие схем, где вроде бы и указано местоположение коммуникаций, но на самом деле они часто оказываются совсем не там, где должны быть. Последний пример – сделали раскоп на проезжей части возле памятника-сеялки, а магистраль оказалась в парке. Об этом не знали даже в водоканале. Кажется, что раньше прокладывали трубы кто как хотел, в месте оборудования распределительного пункта возле стадиона видно хаотичное нагромождение старых коммуникаций – в раскопе в разных направлениях проходят четыре или пять труб разного диаметра и два электрических кабеля.

Не секрет, что эксплуатация старого коллектора и сетей меньшего диаметра уже превратилась в бой с тенью, когда ликвидация порыва в одном месте фактически провоцировала порыв рядом. Правда, и пластик не дает стопроцентной гарантии, о чем свидетельствует недавняя авария, оставившая без воды полгорода. Говорят, что не выдержала только что уложенная заводская пластиковая труба. Кстати, качество монтажа проверяется на каждом уложенном участке при помощи гидравлических испытаний, которые продолжаются не менее суток при повышенном давлении.

После реконструкции главного водопроводного коллектора наступит очередь и разводящих сетей, и, возможно, вскоре придет время, когда о ежедневных авариях на водопроводных сетях будут вспоминать разве что в исторических хрониках.

Сергей Полулях, фото Павла Волошина, «УЦ».