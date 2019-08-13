Фрекен Бок, Мэри Поппинс, Арина Родионовна…

Иногда обстоятельства так складываются, что семья с маленьким ребенком нуждается в няне. В детсад отдавать рано, а работать надо. Если есть бабушки – очень хорошо. А если они далеко или еще работают, тогда приходится обращаться за помощью к чужим людям. И если чужая тетя стала своей – это большая удача.

У нее красивое имя – Ольга. Внешне настолько приятная, что сразу располагает к себе окружающих. Она – няня настоящая, классическая. Понаблюдав, как она общается с малышом, играющим в песочнице, – не просто следила, а участвовала в процессе изготовления пасочек, подсказывала, учила их считать, – я попросила ее об интервью. Согласилась.

– Ольга, расскажите вашу историю. Как вы стали няней?

– Нянями становятся все женщины, когда у них рождаются детки. У меня появился ребенок, пришло время отдавать его в детский сад. Поскольку дочка очень болела, я решила пойти в тот же садик работать няней. Заведующая предлагала мне выучиться на воспитателя, но у меня не было такой возможности. И няней я проработала пятнадцать лет.

– А как вы стали частной няней?

– Зарплата в детсаду была маленькая, а двух дочерей надо было учить. И пошла работать туда, где больше платят. Очень тяжело работала на стройках. Настолько тяжело, что пришлось сидеть дома и лечиться. Подруга моей дочери вынуждена была выйти на работу из декретного отпуска, и нужна была няня для мальчика, которому было чуть больше года. Мне предложили, и я решила попробовать. Мы думали, что это ненадолго, пока мама утрясет дела на работе и снова вернется в декретный отпуск. Но я осталась с мальчиком на два года.

А потом сработало сарафанное радио, и меня позвали в еще одну семью. Сейчас многие семьи нуждаются в нянях. И не потому, что молодые родители не хотят заниматься своими детьми, а потому что мамы вынуждены работать. У меня были детки от года до трех – пока их в садик не отдают. И потом, когда детки болели, я, как говорится, была на подхвате, могла побыть с ними дома до выздоровления. Таким образом одновременно у меня могло быть два-три ребенка. А сейчас я постоянно с одним малышом. Я не просто сижу с ребенком, а готовлю его к детскому саду.

– Какие требования предъявляют вам родители?

– Может, потому, что у меня большой опыт работы, может, потому, что с родителями мне везло, но мы всегда находим общий язык, понимаем друг друга. У меня есть медицинская книжка, это должно быть обязательно, но люди настолько доверяют тем, кто дает мне рекомендацию, что не спрашивают документы.

Родители доверяют мне самое дорогое – своего ребенка. По умолчанию первое требование – безопасность малыша. А потом он же начинает ходить, говорить, ему надо помогать, развивать. Я считаю, что, если няня имеет отношение к педагогике, ей самой интересно заниматься с ребенком, наблюдать за его развитием, а не только покормить и спать уложить.

Когда я прихожу в семью, спрашиваю, чего от меня ждут родители. Мама говорит, сколько раз его надо покормить, чем покормить, когда уложить спать. Няня приходит помогать, а не навязывать свои правила. Некоторые няни считают, что они члены семьи. Нет! И родители, считающие няню членом семьи, тоже заблуждаются. Я помогаю растить и воспитывать ребенка, но не заменяю маму.

– И вы никогда не чувствовали себя членом семьи?

– У нас хорошие отношения. Я привыкаю к деткам, они ко мне привязываются, по-своему меня любят. Но я не позволяю себе перейти определенную черту. Это моя работа, которую я люблю и ценю. Я уважаю конфиденциальность каждой семьи, в которой есть свои отношения. И не имею права что-то навязывать, а только предлагать. К счастью, ко мне прислушиваются.

Меня никогда не обижали. Ко мне не относятся, как к прислуге. У нас взаимное уважение, и это очень важно. Однажды была ситуация, когда я пришла с ребенком с прогулки, открыла квартиру своим ключом, а там была бабушка этой молодой семьи. Она очень удивилась, потом что-то спросила у своего внука. Не знаю, что он ответил, но я сказала: «А почему вы не объяснили бабушке, что доверяете мне нечто большее, чем ключи от квартиры, – своего ребенка?» Ребенок – это самое дорогое. Ключи, деньги, ценности не идут ни в какое сравнение.

– В соцсетях можно встретить немало видео с камер наблюдения, на которых видно, что няни грубо себя ведут с детьми.

– Я работала в семьях, где были камеры. Что касается грубостей нянь, то все зависит от человека. Одна моя знакомая пошла в семью и выдержала там всего два дня – ребенок, по ее словам, был неуправляемым. И хорошо, что она это все бросила. А есть такие, что из-за денег остаются, терпят, а ребенок страдает. Камера должна быть обязательно, чтобы мама видела, что происходит с ее малышом. Для меня это не показатель недоверия, потому что я никогда ничего противозаконного не делаю, детей не обижаю. Для меня главное, чтоб ребенок меня понимал и не боялся.

– Как вас дети называют?

– Кто как: «баба», «няня», «Оля». Кому как удобно. Один мальчик, став хорошо разговаривать, называл меня по имени-отчеству. В нашем городе семьи в основном русскоязычные. И я первым делом спрашиваю родителей, не будут ли они против, если я буду общаться с ребенком на украинском. Все только за. Так я готовлю деток к украиноязычным садикам.

– А как вы расстаетесь? Наступает же момент, когда вы говорите, что больше не придете.

– Это не происходит резко. Во-первых, малыш идет в детский сад, и у него уже другой распорядок дня. Во-вторых, я могу побыть с этим ребенком, когда он болеет, – родители просят помочь. В-третьих, мы созваниваемся, общаемся в соцсетях, мне присылают фотографии деток. Да и у нас маленький город, раз в месяц обязательно встречаемся на улицах.

– Вы знаете ваших коллег, работающих в семьях?

– Конечно. Есть работающие почасово, есть такие, как я, целый день проводящие с детьми. Среди них много бывших сотрудников детских садов. Ушли из-за низкой зарплаты. Няни востребованы в семьях. Хотелось бы, чтобы это как-то влияло на стаж.

Проект «муниципальная няня», может, и правильный. Надо помогать мамам, которым не на кого рассчитывать. Но для этого нужен подбор квалифицированных кадров, которые работали в системе образования или в медицине. Чтоб не шли к деткам тети с улицы.

– Поясните такой момент: родители весь день на работе, а с ребенком восемь-десять часов проводит, в принципе, чужая женщина. Не любит ли ее ребенок больше, чем маму и папу?

– Да, есть няни, которые приходят в семью и начинают малыша обнимать-целовать, «пусичкой-лапусичкой» называть. Я считаю, что это неправильно. Я чужой человек. Тактильный контакт для ребенка очень много значит. Когда мама и папа обнимают ребенка – это одно, а чужой человек – другое. Я не позволяю себе обнимать чужого ребенка до того момента, пока он сам этого не захочет. Есть ситуации, когда малыш льнет к тебе, чтоб его пожалели, ищет защиты. А насильно брать его на руки, тискать – недопустимо.

Несмотря на то, что детки маленькие, они все понимают. И я объясняю, почему я провожу много времени с ребенком. Говорю, что мама его очень любит, но ей надо работать, зарабатывать денежки, и мы вместе ждем вечера, чтоб ее встретить. И когда они встречаются, счастливы все.

Записала Елена Никитина, «УЦ».