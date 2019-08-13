Китай без нашей музыки не может!

Музыкант Елена Санжара родом из нашего с вами города Кировограда – Кропивницкого. Одна из немногих женщин, которые в нашей стране играют на контрабасе, – этот инструмент традиционно считается мужским. Сейчас Лена живет и работает в Китае, в городе Чжанцзяцзе. Это такой небольшой городишко, полтора миллиона жителей всего, что, по китайским меркам, немного. И в этом городе популярен украинский оркестр!

Дирижер Тарас Куценко руководил харьковским симфоническим оркестром «Виртуозы Слобожанщины». Изначально он был под крылом Харьковского института искусств имени Котляревского (его музыкальное отделение приравнивается к консерватории), но потом перешел под патронат Харьковского областного совета. Что-то не сложилось, облсовет уволил Куценко, и он нашел себе применение в Китае, причем с ним поехала подавляющая часть музыкантов бывшего оркестра «Виртуозы Слобожанщины». Сейчас Ukrainian Honored Symphony Orchestra conducted by Taras Kutsenko (Украинский заслуженный симфонический оркестр под управлением Тараса Куценко) популярен не только в провинции Хунань, но и далеко за ее пределами. На контрабасе в оркестре играет Елена Санжара, она закончила наше музыкальное училище, а потом и Харьковский институт искусств. Мы с Леной старые друзья, она рассказала для «УЦ», как ей живется и работается в Китае.

– Как ты попала в Поднебесную?

– Меня в Китай пригласили как контрабасистку в оркестр UHSO под управлением Тараса Куценко. Это уже моя вторая поездка в Китай. Первый раз я была в 2014 году с женским оркестром Venus.

– Почему в Китай с его миллиардом 400 миллионами жителей приглашают иностранцев?

– Хоть китайцев и огромное количество, но квалифицированных музыкантов не так уж и много. Поэтому с удовольствием приглашают нас. Они сейчас на другое ориентируются. Дело в том, что китайцы если что-то начинают делать в своей стране, то вкладываются в это по максимуму. А сейчас (уже примерно 10 лет) у них начался бум строительства и образования своих людей. О строительстве много не смогу сказать, но по образованию и развитию расскажу.

С ранних лет китайцев теперь обу­чают английскому. И очень ценятся преподаватели – носители языка (американцы, британцы). Кроме того, их старательно «окультуривают», то есть мы, находясь здесь, не только несем для них европейское творчество и умение играть, но и подаем пример культуры. Украина для китайцев – вполне развитая европейская страна. Поэтому нас даже просят больше общаться с китайцами и показывать «правильный» пример.

Например, у них в порядке вещей плеваться, чихать, как попало, чавкать, курить везде, даже в набитом людьми лифте. В жаркую погоду половина мужчин оголяют животы на улицах (в некоторых провинциях на это введен запрет со штрафом), когда едят, то просто выбрасывают остатки пищи на пол…

Наша задача – показать, как принято в других странах! И, что очень важно, китайцы меняются с только им присущей интенсивностью!!! То есть подростки уже говорят по-английски, пользуются салфетками и ведут себя вполне культурно.

Внешне китайцы тоже очень меняются. Во-первых, если раньше это была голодная нация, много работающая, и это сказывалось даже внешне (низкий рост, кривые ноги, худощавость), то сейчас у них хорошее питание, и они активно занимаются спортом (очень развиты волейбол и футбол) – в это тоже вкладываются огромные ресурсы со стороны правительства. Поэтому подростки выглядят намного мощнее, чем мы можем себе представить, – они стали выше, ноги ровные, подкачанные и с отличной осанкой, причем как парни, так и девушки.

– Какую музыку вы им играете?

– Предпочитают они (как и все люди на земле) знакомую им музыку – их народные песни и мелодии, патриотические, легкую музыку. Любят, когда это еще и подкреплено каким-либо действием.

Классические серьезные произведения, увертюры и симфонии они воспринимают с трудом. Поэтому играем им это порционно.

Интересно заметить, что они не научены аплодировать. В первую мою поездку мы объехали 25 городов и выступали в лучших театрах, и везде организаторы за кулисами начинали аплодировать, когда принято, и только после этого зрители в зале подхватывали, и то ненадолго, несколько раз хлопнут – и все… И дальше смотрят на нас, как в телевизор, – молча, хоть и с открытым ртом.

– Быстро ли ты научилась есть палочками?

– Палочками привыкаешь есть быстро, и потом даже не очень удобно вилкой пользоваться! Но вся кухня такая, что привыкнуть к ней очень сложно, если даже не сказать невозможно. Есть такие блюда, аромат которых мы не можем даже вынести. Но я заметила, что рыба у них практически всегда вкусная. Порционно они едят редко, в основном – много блюд на всех, но в небольших количествах, и каждый за столом должен подумать о том, что он за столом не один и нужно делиться. Так вырабатываются коллективизм и взаимная забота друг о друге.

В рыбных блюдах больше ценится голова рыбы, чем мясо, в курице – голова, клюв, лапки с коготками, а не филе. И в магазинах это в 3 раза дороже, чем обычное привычное нам мясо… Есть конфеты со вкусом мяса, а сосиски и майонез очень сладкие. И при этом все очень острое. Яблоки здесь дороже, чем различные редкие фрукты.

Вообще у них присутствует культ еды и денег. На праздники дарят не подарки, а деньги, например…

– Что тебя еще удивило в Китае?

– Китайцы не носят очень длинные юбки и брюки, скорее всего, из-за того, что не везде чистый пол и асфальт. Короткую юбку тоже не очень часто встретишь. В основном длина – ниже колен. Не могу припомнить, чтобы видела женщин с большим декольте (принято закрывать плечи и декольте, хотя при этом ноги могут быть открыты). Принято угощать сигаретой в знак уважения или симпатии (и мужчин, и женщин). Камеры наблюдения висят на каждом столбе, но это не напрягает, а даже успокаивает, так как безопасно гулять даже ночью. Показатель высокого статуса – это большой живот и огромная связка ключей на поясе. Это считается круто.

На улицах люди собираются группками и танцуют. Эти танцы синхронные и очень просты на первый взгляд (поднять руку, приставить ногу, повернуться), но на самом деле выполнить без подготовки их невозможно. Практически все ездят на электрических мотоциклах. Китайцы позитивны и часто улыбаются. Такое качество человека, как «многофункциональность», им в основном не присуще, они умеют делают только что-то одно.

В быту, как правило, у них нет ковровых покрытий, нет центрального отопления, нет ванн, а есть просто в полу сток под душевым краном.

Китайцы очень чувствуют энергетику человека, и от этого зависит их отношение к нему и даже работа.

Стать гражданином Китая человеку, не рождённому в Китае, невозможно по закону.

– Спасибо, Лена!

Записал Геннадий Рыбченков, «УЦ».