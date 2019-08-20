«Самоцветы» предъюбилейные

Меньше месяца осталось до всеукраинского праздника театрального искусства «Вересневі самоцвіти», и мы по традиции поговорили о том, что увидят жители и гости Кировоградщины во время этого фестиваля, с директором Кировоградского академического украинского музыкально-драматического театра им. М. Л. Кропивницкого заслуженным деятелем искусств Украины Владимиром Ефимовым.

– У нас в городе сейчас набирает обороты ярмарка «АгроЭкспо», и мы совпадали во времени проведения. Притом, что город у нас небольшой, гостиниц мало, селить людей некуда, а нам нужно и транспорта много, чтобы все желающие могли поехать на Хутор «Надия». Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нас передвинули на 10-15 сентября. Мы еще надеемся, что и погода будет лучше. Все-таки конец сентября – это уже и прохладно, и дождик возможен. А мы хотим, чтобы люди хорошо погуляли, чтобы им ничего не мешало насладиться всеукраинским праздником театрального искусства «Вересневі самоцвіти».

Это у нас предъюбилейный год, и в этот раз праздник будет проходить, скажем так, как было всегда. Ничего сверхъестественного не будет, потому что не очень позволяет наш бюджет. Это не миллионы, которые дают на «КропФест». Думаю, что к юбилею нам выделят побольше бюджет, и я очень хотел бы, чтобы к нам приехали серьезные театры.

Открывает наш нынешний фестиваль Винница, академический музыкально-драматический театр, носящий имя одного из театральных корифеев – Николая Садовского. Они представляют спектакль KVITKA по пьесе современного драматурга Олега Миколайчука-Низовца, посвященный потрясающей американской певице с украинскими сердцем и корнями Квитке Цисык. Поставила спектакль народная артистка Украины Таисия Славинская. Пользуясь случаем, приглашаю всех посмотреть спектакль и послушать чарующий голос Квитки.

Еще мы ждем театры, которые никогда до этого у нас не были. 11 сентября комедию «Кредит для камикадзе» по пьесе Анатолия Крыма представит Львовский театр им. Юрия Дрогобыча в постановке народного артиста Украины Олега Мосийчука. Мы хотим познакомиться с творчеством этого коллектива, чтобы потом поехать с обменными гастролями. Мечтаем познакомить с нашим театром всю Украину, но пока это получается не очень активно. Мы ездим за свои средства, находим их и едем. Это дает коллективу стимул, поднимает его имидж в Украине. Тем более что у нас все спектакли выездные, мы едем с оркестром, как положено.

12 сентября Сумской областной театр для детей и юношества покажет комедию Рэя Куни «Пойманный на горячем», режиссер-постановщик – Анна Кобец. Театр – детский, но должен выживать, поэтому в репертуаре есть и взрослые спектакли. Сейчас они к нам приедут, а потом и мы хотим поехать в Сумы, потому что там еще не были.

13 сентября у нас еще один коллектив, который никогда в Кропивницком не был, – Хмельницкий областной муздрамтеатр имени Старицкого. Там сейчас новое руководство, и мы нашли общий язык. Они привезут спектакль по пьесе Владимира Канивца «Як наші діди парубкували» в постановке народного артиста Украины Олега Мосийчука. Тяжелая будет для них поездка, у них нет возможности ехать автобусом, и они едут поездом. Я здесь даю им свой автобус, и мы будем их возить – у них 13-го спектакль у нас, в театре, а 14-го они будут еще и на Хуторе «Надия».

Итак, суббота, 14-е сентября. Уже традиционно с площади Богдана Хмельницкого, от театра кукол, в 9.00 отправляются автобусы на Хутор «Надия». В этом году программа будет посвящена Михаилу Старицкому. Сначала состоится традиционная торжественная часть возле бюста Карпенко-Карого. Здесь же, а не на сцене Театрального поля, пройдет награждение победителей конкурса аматорских театров «Театральная весна Кировоградщины» и вручение областной премии им. Юрия Яновского. Затем уже на сцене программу открывает наш коллектив. Действо посвящено Старицкому. После нас свою программу представит хмельницкий театр. Затем у нас в гостях будет солистка киевского театра оперетты Любовь Доброноженко с 40-минутной программой. Ну и завершит праздник наш эстрадный концерт. Как обычно, в три часа – отъезд в город.

15-го сентября, в заключительный день, у нас будет два спектакля. В 15.00 на малой сцене Николаевский русский драматический театр представит спектакль «Кольори» в постановке Алексея Павлищева по пьесе Павла Арье. Постановка сделана на украинском языке, несмотря на статус театра как русского, и это правильно.

Вечером на большой сцене закрывает праздник Нежинский театр им. Коцюбинского постановкой «Экспериментариум (баба Прися и другие герои)», опять же, по пьесе Павла Арье. Режиссеры-постановщики – заслуженный деятель искусств Украины Алексей Кравчук и народная артистка Украины Алла Соколенко. (Кстати, спектакль по этой пьесе Арье многие видели во время первого «КропФеста» – его поставил сам драматург в херсонском театре им. Кулиша. Интересно будет сравнить. Кстати, Владимир Ефимов по секрету рассказал, что бабу Присю будет играть сам директор театра! – Авт.)

Пользуясь случаем, приглашаю всех к нам в театр, и не только на спектакли «Вересневих самоцвітів»!

Записала Ольга Березина, «УЦ».