Как омолодить кожу лица

После 25-ти лет у девушек снижается уровень выработки природного коллагена, который отвечает за восстановление и нормальное состояние кожи. От этого появляются микротрещины, микро морщины и глубокие морщины. С каждым годом выработка коллагена снижается на 1-2%, от чего признаки старения эпидермиса становятся более заметными. Невозможно полностью прекратить старение, но при тщательном и регулярном уходе, можно этот процесс сильно замедлить. Если начинать делать омолаживающие процедуры после 25-ти лет, можно в 40 лет выглядеть на 30, или моложе, что очень нравится мужчинам и самим девушкам в целом.

Для этого существуют косметические процедуры, которые необходимо делать регулярно. Некоторые из них даже болезненные, и стоят дорого, что не всегда может себе позволить каждая желающая. Альтернативой может стать правильный образ жизни и домашний уход. Он заключается в ежедневных процедурах с правильно подобранными косметическими средствами, а также дополнительными натуральными масками, тониками и так далее. Более подробную информацию о товаре и заказе можно узнать по ссылке http://christinacosmetics.ua/store/att-itemtype-toniki/.

Косметические средства для омоложения лица

Во-первых, стоит заметить, что есть разный тип кожи, в соответствии с этим, необходимо подбирать правильные средства, которые будут не усугублять положение, а наоборот, исправлять и скрывать недостатки.

Тоники

Тоник – это универсальное средство, которое должно быть у каждой девушки. Он используется в качестве мицеллярной воды, подготовки лица к применению крема и после умывания. Тоник с омолаживающим эффектом, питает питательными веществами клетки эпидермиса, помогает повысить уровень выработки коллагена, уменьшает раздражение, способствует восстановлению верхнего слоя эпидермиса, а также скрывает микро морщины. Кроме омолаживающего эффекта он также увлажняет кожу, что делает ее мягкой, бархатистой. Есть эксклюзивные тоники с лифтинговым эффектом, которые подтягивают дряблую кожу, убирают сухость.

Кремы

Кремы с омолаживающим эффектом разделяются на несколько групп, в зависимости от возраста. Это тоже стоит учитывать, так как в каждом товаре содержится разное количество ферментов, питательных веществ, дополнительного коллагена. Если их будет слишком много, кожа перестанет его воспринимать, начнет жирнеть или появится еще больше морщин. Кремы обычно применяются утром и вечером. Они питают кожу, убирают отмершие клетки, делая кожу мягкой, шелковистой. Убирают глубокие и мимические морщины, заживляют микротрещины. Подтягивают возрастные круги под глазами.

Сыворотки

Сыворотка – мощнейшее ухаживающее средство, которое необходимо применять с осторожностью. Во-первых, необходимо всегда полностью очищать лицо перед применением (умыть с мылом, гелем, протереть тоником или мицеллярной водой). Во-вторых, нельзя использовать чаще 3-х раз в неделю, иначе будет негативный эффект, вместо положительного. Концентрация коллагена и питательных веществ в сыворотке в 3 раза выше, чем в тониках и кремах. За одну ночь сыворотка поможет убрать возрастные морщины, круги под глазами, трещины, сухость, дряблость, шелушение, воспаления. Узнать более подробную информацию, а также заказать сыворотку можно по ссылке http://christinacosmetics.ua/store/att-itemtype-syvorotka/.

Процедуры омоложение в салоне

Обратившись в салон красоты, Вам могут предложить следующие процедуры:

лифтинг;

лазерное омоложение;

массаж;

классическая подтяжка лица;

подтяжка лица при помощи операции;

подтяжка при помощи инъекций.

Если ухаживающие средства можно применять постоянно, то такие процедуры поделены на сеансы (от 3-х до 12-ти), после чего необходимо сделать перерыв (от месяца до года), а затем снова повторять процедуру.

Красота лица заключается в постоянном уходе и поддержке здоровья. Поэтому нельзя экономить на данном вопросе, а вкладывать свои ресурсы в оздоровительные средства и процедуры.