Медицина: наши реалии

Сколько уже было публикаций о медреформе, и не счесть. Положительные и хвалебные, просто информационные и ругательные, авторы констатировали какие-то факты и пытались разобраться, медреформа – это хорошо или плохо.

Сегодня ситуация такова, что совершенно непонятно, по какому пути пойдет новое руководство, продолжится ли кардинальная перестройка системы здравоохранения или все вернется на круги своя. В данной публикации – только факты. Выводы предлагаем сделать самим читателям и чиновникам от медицины.

«Скорая помощь», неотложка, экстренная медицина – от перемены названия, по большому счету, суть этой медслужбы не должна бы меняться. Люди звонят по телефону 103 в надежде, что мгновенно приедет доктор и поможет в экстренной ситуации. Оказывается, не всегда это так. И первый пример – из личного опыта.

Вечер, на часах без чего-то 6, у моей 84-летней мамы, пару лет назад перенесшей инфаркт, – сильнейший приступ стенокардии. Ее кардиолог четко расписала, как и что делать в случае приступа, все сделали, но сильнейшая боль не прекращается. Звоню 103 и прошу прислать бригаду, четко объяснив причину вызова. В ответ мне предлагают вызывать не «скорую», а семейного врача. В 6 часов вечера! Семейного врача! Еще раз объясняю, что в данном случае нужен не семейный врач, а «скорая», которая сможет сделать кардиограмму. В ответ слышу: «Вы понимаете, что можете заплатить за ложный вызов?» Честно признаюсь, сорвалась и наорала на мужчину, который принимал вызов, и только после этого он сказал, мол, ладно, пришлю бригаду. Слава Богу, приехала хорошая врач, инфаркта не случилось, маме сделали уколы, и ей стало легче. А если бы худшие опасения подтвердились и счет шел бы на минуты?

Согласна, бывают и ложные вызовы – баловаться могут подростки, не совсем адекватные люди, мнительные старушки, которых давление 140/90 приводит в панику. Но не является ли такое сверхподозрительное отношение к людям первым шагом к тому, что «скорая» превратится исключительно в такси для доставки больного в стационар?

Кстати, и с доставкой в стационар могут возникнуть проблемы. Например, вас не согласятся везти в ту больницу, куда вам, скажем так, положено по имеющемуся у вас диагнозу, тоже будут грозить штрафами за «неправильный» вызов, а потом, после долгих уговоров, звонка в стационар с подтверждением, что можно везти, больного ждут, вам заявят, что у них нет носилок (!) и некому нести. Ищите, мол, кто вынесет больного, сами… И это тоже реальный факт, к огромному сожалению.

Впечатления от обычных поликлиник тоже двоякие. С одной стороны, прекрасно, что можно записаться на прием к врачу на конкретное время и не стоять в очереди. Но, с другой стороны, прекрасно это зачастую только теоретически.

Как у нас было раньше? Сегодня заболел и на следующий день пришел в поликлинику. Посидел в очереди, послушал кучу сплетен и слухов от сидящих под кабинетом бабулек и попал на прием. Тебе назначили обследование, анализы и выписали лекарства. Сейчас же сплетни слушать не нужно, позвонил и записался на прием… через неделю, а то и через две, потому что все дни у врача расписаны. Ну хорошо, если это банальная простуда с насморком, который, как известно, если лечить, проходит за семь дней, а если не лечить – через неделю. А если у вас, не дай Бог, пневмония, которую вы сами диагностировать не можете? Время упущено, лечение будет более сложным и более длительным, не исключаем и осложнения. Плюс ко всему – все время, пока вы ждете приема, вы ходите на работу, потому что больничного у вас нет. А ежели у вас, к примеру, грипп, то вы еще и кучу народу заражаете в транспорте и на работе.

Моя соседка не могла попасть к семейному врачу пару недель точно: сначала все было расписано на неделю, потом доктор пошла на больничный, потом снова смогла в понедельник утром записаться… аж на пятницу. Кстати, если вы записаны на 10 часов, совсем не факт, что ровно минута в минуту вас примут. Тех, кто был записан до вас, в отведенное для приема время доктор осмотреть и опросить не успевает, и 10 часов превращаются в 11 и даже 11.30.

Хорошо хоть некоторые лекарства можно получить бесплатно! Правда, на препараты, которые вам выписал, например, эндокринолог, бесплатный рецепт оформляет… семейный врач. Только не забудьте, чтобы вам не пришлось идти в поликлинику дважды, уточнить время приема специалистов, а также заранее записаться на прием к обоим таким образом, чтобы можно было от узкого специалиста попасть к семейному. Теперь вам выпишут, как в цивилизованных странах, электронный рецепт, вам на мобилку придет смс-сообщение с кодом, и вы пойдете в аптеку за лекарством. Но, если вы пожилой человек и не очень умеете обращаться с смсками, попросите кого-нибудь, чтобы данные из смски переписали на листочек бумажки, потому что в аптеке с смс-сообщениями тоже не очень дружат, поэтому требуют бумажку с написанным кодом рецепта…

Вот так, столкнувшись с больницами лично или послушав впечатления от их посещения соседей, друзей, знакомых и незнакомых, сами собой возникают крамольные мысли: может, все-таки лучше было бы, как раньше, послушать в очереди под кабинетом сплетни, но попасть к врачу не через неделю или месяц, а сегодня, или даже заняться самолечением, хоть это и может быть чревато нехорошими последствиями? Тем более что и больничные сейчас как-то по-новому вроде бы оплачиваются…

Ольга Березина, «УЦ».