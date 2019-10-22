Видящие пальцами

«Невозможное – возможно» – именно под таким девизом 11-12 октября в библиотеке им. Чижевского областного центра прошел 2-й фестиваль творчества людей с нарушением зрения. Проводит его Христианская миссия «Служение незрячим».

Директор миссии Игорь Мельничук рассказал нам о своей организации и о том, какую помощь они оказывают людям с проблемами зрения:

– Ми – всеукраїнська місія, займаємося духовно-просвітницькою роботою та паралельно намагаємося допомогати незрячим людям у їхніх потребах – чи то лікування, чи то тростини, чи придбання окулярів, чи реабілітація, також допомагаємо діткам у школах. Звичайно, ми не всемогутні, але, якщо ми бачимо, що можемо допомогти, робимо це.

Фестиваль «Неможливе – можливо» зібрав творчих людей, які мають вади зору, – вони співають, читають вірші, також привезли свої поробки, які представлені на невеличкій виставці. Дуже багато незрячих займаються саме ручною роботою, вони «бачать» пальцями. Тактильна робота для незрячих – це один з небагатьох видів діяльності, якими вони можуть займатись. Взагалі незрячі – дивовижні люди, яких часто недооцінюють.

Я працюю в цій місії с 1996-го року й знаю, що серед незрячих багато хороших масажистів, які руками чують набагато краще, ніж зрячі. Я знаю людей, які складають комп’ютери, пишуть програми, вір­ші, співають і пишуть музику. Є деякі обмеження, але їх небагато, усе залежить від людини. І одна з наших цілей – допомогти людині піднятися, повірити в свої можливості…

Наверняка никто не удивится, услышав, как незрячие люди поют, читают стихи, увидев, как они играют на музыкальных инструментах. Но поверить в то, что, например, изумительной красоты украшения из бисера (!!!) сделаны милой женщиной, которая видит только тень стоящего перед ней человека, просто невозможно.

Алена Омельченко, приехавшая к нам аж из Луганской области, представляла на выставке Старобельский УТОС.

– Как вы добрались в такую даль?

– Меня муж привез. Мне всегда помогают или муж, или сын.

– Почему вы стали заниматься именно таким творчеством? Это же невероятно сложно даже для человека с хорошим зрением!

– Мне 39 лет, из них 29 я этим болею. Но это еще не все. Я плету сумки, делаю на заказ всякие панно, рюкзаки… Я веду кружок с детками зрячими! Да! Имея массу дипломов и наград, как преподаватель я бесплатно веду кружок.

– А как вообще вы начали заниматься рукоделием?

– С детства, несмотря на проблемы со зрением, понемножку занималась творчеством. Постепенно я начала делать все. Я рисую, до сих пор рисую простым карандашом, сама придумываю модели украшений. Вы таких нигде не найдете – они только в голове этой чокнутой живут (смеется). Все куклы-обереги, которые я тоже делаю, – все по традициям, по лекалам, я все детально изучала.

– Кто вам помогает?

– Никто. Я сама. За эти годы привыкла. Я и в Москве работала, в Питере, Ростове, Краснодаре, я ездила по России и по Украине, была в Турции и в Грузии. Пришлось поездить, и везде я чему-то училась. У меня есть свои покупатели, заказчики… Если что-то, например, потерялось, или нитки в иголки затягивать мне сын помогает. Сейчас многое есть для незрячих – и иголки специальные, у которых большие раздвоенные ушки, и специальные нитки, и очень много всего придумано такого, о чем не знаешь, если этим не увлекаешься.

Вот это колье (показывает рукой на одно из украшений) сделала буквально в последнюю ночь. Мне очень хотелось сделать его. А вот это бусины-пандоры, некоторые продают браслеты с ними за бешеные деньги. Когда сделаешь такой браслет из красивых бусин на заказ, получаешь удовольствие. Это такое почти наркозависимое состояние, когда ты работаешь…

– У меня иногда такое от вышивки бывает…

– Моя мама вышивает рушники. Я недавно нашла румынско-венгерские узоры, сама совместила их, нарисовала, и мама вышила рушник. Такого вы нигде не найдете!

– Я не могу представить, как вы рисуете? Ну бисер еще можно нащупать пальцами, а рисовать…

– Можно сказать, по привычке. В голове рисую фантазии и переношу на бумагу. Я когда поехала в Днепропетровск на «Крылья творчества”, все оценили. Я часто езжу на семинары, на тренинги. Недавно была на Национальной ассоциации людей с инвалидностью в Северодонецке и участвовала в тренинге. Там была такая ситуация, что нужно было что-то записывать. Но я, понимая, что не могу записывать, просто сидела и рисовала наброски. И мне подарили шикарный блокнот специально для рисования. Для всех это был шок: незрячий человек рисует, а для меня это нормально.

– Алена, я вам желаю удачи и чтобы ваше творчество не заканчивалось!

– Этого не будет никогда! Я если день не работаю, сразу болею.

Наталья Логинова из Черкасс представила на выставке несколько своих картин.

– Чи давно ви почали малювати?

– Мені 32, а малювати я почала рік тому. Я малювала в дитинстві, а потім мені здалося, що я не вмію цього, погано бачу, і я свій талант відкинула. А рік тому Господь звів мене з такими людьми, які надихнули мене знову повернутися до малювання. Я відкинула свої комплекси й почала працювати.

– Ви хоть щось бачите?

– Так, залишки зору в мене ще є. Я бачу кольори, а дрібні деталі малюю через лупу.

– Чи не шкодить вам ваша творчість?

– Як не дивно, я дуже втомлювалась у школі, коли читала, а зараз зовсім не відчуваю втоми. Це приносить мені тільки задоволення.

Наталья мечтает встретить творческих людей для, так сказать, совместной работы – придумывать сюжеты картин и воплощать их на бумаге.

На выставке было представлено еще несколько мастеров – с вязаными изделиями и украшениями, изделиями из бисера и плетеными из шнура… И это подтвердило тот факт, что и в самом деле то, что кажется невозможным и нереальным, иногда воплощается в жизнь. Нужно только сильно захотеть…

Ольга Березина, фото Павла Волошина, «УЦ».