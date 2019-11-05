Дифтерия. На лезвии бритвы…

В последние дни ни один из выпусков новостей на ТВ не проходит без упоминания случаев заболевания дифтерией. И мы, и наши читатели уже изрядно подзабыли, что это за заболевание, чем опасно, как с ним бороться, – придется напомнить. А заодно расскажем, какова ситуация с дифтерией на Кировоградщине.

Что такое дифтерия?

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание бактериальной природы. Возбудитель – Corynebacterium diphtheriae, или дифтерийная палочка. Источник инфекции – больной дифтерией человек или бактерионоситель (тот, кто недавно переболел).

Дифтерия передается воздушно-капельным путем, реже – через непосредственный контакт с выделениями из дыхательных путей или язв на коже больного.

Что помнит история?

Первые упоминания о дифтерии появились еще в V в. до н.э. в трудах Гиппократа. В І веке н.э. дифтерия описана как «сирийская» или «египетская» болезнь. В начале XVII в. происходили эпидемии инфекции, перекрывающей дыхательные пути. Из-за этого болезнь получила название Garrotillos, что в переводе означает «удавка».

Возбудитель болезни впервые был выявлен в 1883-м году немецким бактериологом Клебсом в срезах дифтерийных пленок, а уже через год его соотечественник Фридрих Леффлер выделяет дифтерийную палочку в чистой культуре, чем заслуживает себе мировое признание. Дифтерийную палочку до сих пор иногда называют палочкой Леффлера.

В декабре 1913-го немецкий ученый-микробиолог Эмиль фон Беринг впервые в истории вводит дифтерийный антитоксин и спасает больного ребенка. Заболеваемость дифтерией начинает стремительно падать, а благодаря методу активной иммунизации (вакцинации) Беринг становится «отцом иммунологии». Дифтерия стала первым инфекционным заболеванием, которое поддалось контролю при помощи вакцинации.

С начала 30-х годов прошлого века заболеваемость дифтерией в мире и Советском Союзе стремительно начала падать. Следующей вспышкой в Украине стала эпидемия дифтерии в начале 90-х годов, когда в 1991 году заболеваемость выросла в 10 раз по сравнению с 1990 годом. Тогда на протяжении 5 лет дифтерией было инфицировано около 14000 украинцев.

Как можно заразиться?

Заразиться можно как от больного человека, так и от бактерионосителя. Хотя бактерионосительство у тех, кто переболел дифтерией, впоследствии исчезает (в основном к концу 2-3-й недели), все же иногда этот период может длиться долгие месяцы, и бактерионоситель может даже не подозревать, что до сих пор заражает дифтерией других людей.

Коринебактерия дифтерии очень устойчива к воздействию окружающей среды. Так, например, дифтерийная палочка, попавшая на чашку со слюной, может сохраняться в течение 2-х недель. Такая же продолжительность выживания возбудителей дифтерии и в неживых организмах. Совсем не теряя своих опасных свойств, дифтерийные палочки могут храниться почти до полугода в осенне-весенний период. Это объясняет сезонность дифтерии, ведь большинство вспышек приходится как раз на это время. В воде и молоке продолжительность жизни коринебактерий может достигать почти 3-х недель, а вот кипячение убивает их уже за 1 минуту.

Что происходит?

Возбудитель через так называемые входные ворота (носовую или ротовую полости) попадает в верхние дыхательные пути. В основном он локализуется в носоглотке, где выделяет экзотоксин.

Дифтерийный токсин действует как местно, так и системно. Местно это проявляется в виде образования пленок серо-белого цвета, которые прочно срастаются со слизистой и не снимаются шпателем. При попытке снять их появляются кровоточащие ранки. Такие характерные для дифтерии пленки являются объективным клиническим признаком заболевания. Они способны перекрывать просвет дыхательных путей, вследствие чего могут наступить асфиксия и смерть. Тяжелые случаи сопровождаются еще и так называемой бычьей шеей из-за сильного отека жировой клетчатки и выраженного увеличения лимфатических узлов. Системное действие токсина вызвано его проникновением в кровеносное русло и лимфу и поражением отдаленных органов: нервных клеток, сердца, почек, надпочечников и др.

При дифтерии у заболевшего отмечаются симптомы общей интоксикации – лихорадка, сильно выраженная общая слабость, боль в мышцах и суставах, – которые характерны также для других заболеваний, в том числе для ОРВИ.

Как бороться?

Главный метод борьбы с этим коварным заболеванием – вакцинация. Иммунитет после перенесенной дифтерии неустойчив, то есть человек, однажды переболевший дифтерией, за полтора года вполне может заболеть ею повторно. Вот почему так важны вакцинация и ревакцинация. Даже в случае повторного заражения привитые люди значительно легче переносят болезнь и имеют сравнительно низкий риск развития тяжелых осложнений.

Согласно данным «Календаря профилактических прививок» МОЗ Украины, прививки против дифтерии проводятся в возрасте 2-х, 4-х, 6-ти и 18-ти месяцев, 6 и 16 лет. Взрослым важно делать ревакцинацию каждые 10 лет.

А что у нас?

Как обычно, исчерпывающую информацию предоставила нам руководитель Кировоградского областного лабораторного центра Надежда Оперчук:

– Сьогодня ситуація з дифтерією в Україні розцінюється як напружена та складна. З початку року станом на 30 жовтня в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, причому 2 випадки було зареєстровано за 9 місяців поточного року, а 18 – вже в жовтні (15 випадків – це студенти з Ужгороду). Першим захворів 23-річний студент з Індії, його з лабораторно підтвердженим діагнозом «дифтерія» госпіталізували ще 15 жовтня, при цьому обстежили 123 особи, які з ним безпосередньо контактували. За лабораторними дослідженнями було виявлено ще 4 хворих та 11 носіїв. Навчальний процес в ужгородському університеті припинили, проводяться дезинфекція та масове щеплення.

На сьогодні Україна забезпечена вакцинами проти дифтерії в усіх регіонах. Враховуючи те, що дифтерія є обов’язковою, не рекомендованою, а саме обов’язковою для профілактичних щеплень, імунобіологічні препарати проти дифтерії закуповуються за державні кошти, тому щеплення проводиться безоплатно і дітям, і дорослим. На сьогодні в Кіровоградській області є майже 69 тисяч доз вакцини проти дифтерії. Для дорослих використовують вакцину АДПМ індійського виробництва, для дітей – АКДП (індійська вакцина) і АДП болгарського виробництва.

Хочу сказати з приводу дифтерії в Кіровоградській області. На сьогодні ситуація в нас відносно спокійна. Чому відносно? Тому що неможливо передбачити все, враховуючи міграційні процеси серед населення України. Тож єдиним надійним засобом захисту є щеплення. Треба перевірити в сімейного лікаря свій імунітет і зробити щеплення.

Якщо повернутися до історії, то останні випадки захворювання на дифтерію в нас були в 2007 році. Це три випадки – у двох дорослих з міст Світловодська та Олександрії й одної дитини також з Олександрії. На жаль, один із хворих, 58-річний мешканець Світловодська, помер. Тому ми ще раз звертаємось до мешканців нашого міста та області із закликом негайно звернутися до сімейного лікаря, перевірити, чи щеплювались ви, коли щеплювались, і, якщо пропущений термін ревакцинації, вакцинуватись. А ми готові в разі необхідності проводити весь комплекс протиепідемічних заходів.

– Надежда Ивановна, почему в новостях рассказывают о том, что областям приходится делиться между собой противодифтерийной сывороткой?

– Протидифтерійна сироватка використовується лише для лікування складних випадків дифтерії й призначається лікарем. В Україну завезено 192 флакони й розподілено між областями на перший випадок. У Кіровоградській області є 8 флаконів такої сироватки, якщо виникне потреба в її застосуванні. Чому тільки 8? Це на перший випадок, щоб одразу ввести. А якщо виникне потреба в більшій кількості, потім сироватка перерозподіляється між областями. Адже в одній області вона може бути зовсім не потрібна, а в іншій її не вистачатиме. Тож за наказом МОЗ її перерозподілять і перевезуть туди, де вона необхідна.

А как было раньше?

Мы уже упомянули, что в прошлом веке о дифтерии практически забыли вплоть до начала 90-х годов. Поэтому решили обратиться к много лет практиковавшему врачу с просьбой рассказать, как часто она в своей работе сталкивалась с дифтерией. Итак, Светлана Георгиевна Стеценко, стаж работы – полвека.

– Светлана Георгиевна, сколько раз вам пришлось за годы работы ставить диагноз «дифтерия»?

– Ни разу. Сколько я работала, ни одного случая не было. Дело в том, что раньше обязательны были прививки, особенно для детей. В детских садах и школах они проводились централизованно, да и взрослые серьезней к этому относились. А сейчас просто страшно.

Мы составляли графики специальные, кто привит, кому нужна первичная вакцинация, кому ревакцинация, и все это непременно соблюдалось и контролировалось. Причем не только по дифтерии, но и по другим инфекционным заболеваниям. Бывало, что медсестры даже по домам ходили, чтобы привить людей. (Это я могу подтвердить, в 1991 году наша участковая медсестра прибежала ко мне домой в 7 утра, чтобы сделать противодифтерийную прививку. – Авт.) Все было настолько серьезно, что с сегодняшней ситуацией даже не сравнить. Кстати, за всю свою жизнь я только один раз столкнулась с дифтерией, еще будучи школьницей, – у наших соседей заболел ребенок и умер. Так что как врач я считаю, что вакцинироваться крайне необходимо.

Что ж, мы и ликбез небольшой провели, и медики поделились с вами, уважаемые читатели, некоторой информацией. Дальше решать вам – то ли вакцинироваться самим и прививать вовремя своих детей, то ли ходить по лезвию бритвы…

Ольга Березина, «УЦ».