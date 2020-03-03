(НЕ) Женская профессия – оператор

Если на каком-то мероприятии в нашем городе вы встретите изящную девушку с телевизионной камерой и штативом, то, скорее всего, это – она, Екатерина Савинова. Выпускница университета имени Карпенко-Карого и оператор телеканала «Ветер».

«УЦ» пообщалась с девушкой и узнала, каково это – быть представительницей такой, на первый взгляд, не совсем женской профессии.

– Катя, почему решили стать именно оператором?

– Мой дядя был оператором, работал на бывшем канале «Кировоград» в детской программе «Кукарача». У него были очень интересные съёмки – и с неба, и под водой. Думаю, это стало для меня определенным толчком, который вдохновил на выбор профессии. Хотя дядю я совсем не помню – он умер, когда я была ещё маленькой, но гены, наверное, сработали. Вообще я с самого детства была творческим ребенком. Сперва делала букеты из искусственных цветов, потом 5 лет училась в музыкальной школе, в старших классах начала заниматься фотографией. После 11 класса поступила в киевский колледж технологий и дизайна на фотохудожника, а затем – в университет имени Карпенко-Карого на кино-телеоператорский факультет. Школу я не очень любила, мне было там сложно, а вот по специальности училась с огромным удовольствием.

– Когда поняли, что это та деятельность, с которой хотите связать свою жизнь?

– Наверное, именно тогда, когда начала всерьез этим заниматься, то есть с момента поступления в колледж. Параллельно с учебой я работала фотографом в Кропивницком, снимала свадьбы и другие события. Экзамены в университете сдавала с маленьким ребенком на руках. Учиться мне очень нравилось, у нас была хорошая группа и замечательный мастер, с которым мы до сих пор общаемся.

– Насколько сложно было поступить в университет?

– Это было очень непросто. Как минимум из-за того, что нужно было сдавать химию, а у меня с точными науками всё сложно. При поступлении нужно было также уметь снимать на плёнку. Многие мои одногруппники только с третьего раза туда попали. Поэтому я решила сперва отучиться в колледже, а потом сразу поступить на второй курс. Кстати, в тот год уже отменили и экзамен по химии, и работу с плёнкой. Творческий конкурс проходил интересно: во время экзамена нас отправили на 2 часа в город с заданием снять на фотоаппарат по 5 фотографий разных жанров (репортаж, портрет и т.д.) Фотографии удалять было нельзя, за этим очень строго следили. К поступлению я готовилась долго и серьезно, билетов было очень много.

– Было ли желание остаться работать в Киеве?

– Да, конечно, желание было, но, поскольку у меня на руках был маленький ребенок, это всё было бы нелегко. Здесь у меня определенная налаженная жизнь. Есть любимая работа, я могу заниматься тем, что мне нравится. А когда сын станет постарше, то можно будет уже и о каких-то переменах подумать.

– Чем ещё занимаетесь, помимо работы?

– Помимо работы у меня есть сезонная активная деятельность. Например, к новогодним праздникам я переодеваюсь в Снежную Королеву и развлекаю детей под ёлкой. В основном приходят родители с маленькими детками, просят подарить им подарки и поздравить с праздниками или сфотографироваться. Это всё приносит массу положительных эмоций. Это была наша семейная инициатива. Мама у нас очень креативная и творческая, и мы все тоже такие. Нас четверо детей в семье, я – третья. Старшая сестра тоже фотохудожник, работает в Киеве сейчас. Мама и сестра – предприниматели. Младший брат очень увлекается фотографией, снимает видео.

– А вы какие-то фильмы или видео авторские снимаете?

– Сейчас я провожу большую часть времени на работе, а вечером уделяю внимание сыну, поэтому пока ничего подобного не снимаю, хотя идеи есть. Но хочу рассказать о паре своих работ, которые я делала, ещё учась в институте. Первая была посвящена одному из наших городских фотографов, с которым мы, как оказалось, жили в одном доме. За свои 47 лет он был трижды женат и столько же разведен. В итоге остался жить только с кошкой. Я снимала кадры о его жизни и его взаимоотношениях с этой кошкой, о том, как она его поддерживала в тот момент, когда ушла жена, как она всегда находилась рядом. Это была моя курсовая работа. А для дипломной я снимала биографический фильм о своем родном брате. У него врожденная киста головного мозга. В этом фильме роль брата в детстве сыграл мой маленький сын, которому на тот момент было 3 года. Это фильм о том, как мой брат воспринимает жизнь, как он её видит и слышит. Он очень тяжело переносит громкие звуки и потому на протяжении всего фильма ходит в наушниках, но в конце он слышит пение хора из католического костёла. И оно его исцеляет. Он идет на звуки этой музыки и заходит в храм. Таким образом мы решили показать его исцеление в фильме. На самом же деле врачи сказали, что после переходного возраста его организм приспособится к этому заболеванию, и он сможет нормально жить.

На работе я снимаю в основном новостные сюжеты, разные концерты и интересные передачи, часто езжу в командировки и там тоже снимаю.

– Оператор – это не совсем женская профессия хотя бы по той причине, что постоянно нужно носить и устанавливать довольно тяжелую и громоздкую аппаратуру. Как справляетесь?

– Да, физически бывает сложно, особенно при многочасовых съемках, но это не сравнится с теми эмоциями, которые я испытываю, занимаясь любимым делом. Тем более, сейчас техника становится гораздо меньше и легче. Я не могу сказать, что моя техника неподъемная, это всё реально. Когда мы идем на съемки, я обычно несу камеру, а журналист помогает нести штатив. Я думаю, что оператор – это нормальная профессия для женщины. К тому же у нас, операторов, есть своя профессиональная солидарность: даже, когда приезжаешь на съемку в другой город, оператор оператору всегда поможет. Конечно, у нас все работают на равных, независимо от того, мужчина ты или женщина. Но все равно, приходя на съемку, чувствуешь, как о тебе заботятся: мужчины пропускают вперед, помогают нести технику. Наверное, еще не было ни одной съемки, чтобы мне не сказали: «Ой, какая хрупкая миниатюрная девушка! Давайте мы вам поможем».