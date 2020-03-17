Дай мільйон!

Такими словами, практично цитатою з «Золотого теляти», підручні Остапа Бендера тероризували підпільного радянського мільйонера Олександра Корейка. Але часи змінилися, а ставки зросли, і ось уже на забутій богом Устинівщині вимагають мільйон, але вже доларів(!) за посаду директора державного сільськогосподарського підприємства. Така інформація з’явилася на інформаційних сайтах з посиланням на Службу безпеки України.

Операцію по затриманню злочинної групи провели 12-го березня в одному з бізнес-центрів Києва. Її розробляли співробітники СБУ, підключивши до реалізації прокуратуру Кіровоградщини та слідчих Нацполіції. Трьох учасників корупційної схеми «взяли», як кажуть, на гарячому, під час отримання першої частини хабара в розмірі 20 тис. доларів. Затримали й організатора, причому в службовому кабінеті Державної пенітенціарної служби України. Зрозуміло, що масштаб і сума вимагала достойних співучасників: «За даними слідства, до оборудки причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України – посадовець управління забезпечення діяльності керівництва Мін’юсту та колишній чиновник цього міністерства», – з повідомлення сайту СБУ.

Далі в повідомленні йдеться про те, що за посередництва керівників кількох столичних комерційних структур ці посадовці вимагали з фермера з Кіровоградщини 75 тисяч доларів за сприяння у призначенні на посаду директора «одного з державних сільськогосподарських підприємств регіону». Мова йде про ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінальної виконавчої служби України № 37» з Устинівського району. Про подробиці операції по виявленню корупційної оборудки для читачів «УЦ» розповів керівник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБ України в Кіровоградській області.

У системі державної виконавчої кримінальної служби існує велика кількість державних підприємств (ДП) при виправних колоніях, в яких заступник керівника закладу й був директором ДП. Саме він і забезпечував господарську діяльність, але згодом усі ці ДП були напряму підпорядковані Мін’юсту. В установі, про яку йде мова, банк землі складає більше 6 тисяч гектарів. Під час спроб реалізації злочинної схеми члени організованої групи з Києва виходять на представників аграріїв регіону та пропонують сприяння в призначенні на посаду. Коли діалог відбувся, інформація про одну таку пропозицію стала відома компетентним органам. З’ясувалося, що в Києві діє група в складі трьох осіб, серед них посередник, який і виходив безпосередньо на фермера, якому розповідали, що в міністерстві є своя людина, яка вирішує питання про призначення, але оскільки мова йде про великі гроші, то цей чиновник є якби тіньовим куратором виконавчої служби з земельних питань по Україні. (Як ми пам’ятаємо, раніше керівництво ДП здійснювалося на місці. – Авт.) За призначення на посаду пропонували заплатити 75 тисяч доларів.

Оперативники контролювали хід подальших переговорів, відбулося кілька зустрічей, але найважче було добитися участі в розмові міністерського чиновника, тобто голови комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби. Під прикриттям спецслужб було підготовано документи для призначення та гроші в сумі 20 тисяч доларів, як перший транш. Аж тоді чиновник з’явився особисто й підтвердив представнику фермера, що він дійсно вирішує ці питання. Суму, що залишилася, тобто 55 тисяч доларів, планували отримати в день підписання наказу про призначення. Після розмови чиновник послався на зайнятість і поїхав, а інших затримали та вже через 10 хвилин прийшли за ним на робоче місце, чого він явно не чекав.

Стосовно мільйона доларів, то тут схема така. Планувалося, що така сума за підписання на чотири роки договору з директором про обробіток землі складатиметься з розрахунку 300 доларів за гектар, яких повинно бути більше 3-х тисяч гектарів. Її мали б передати в день підписання договору оренди, але з відомих тепер причин справа не вигоріла. Затриманих днями доставили в Кропивницький, і в Ленінському районному суді їм визначили міру запобіжного заходу – двомісячне тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі 162 тисячі гривень на кожного члена групи, а чиновнику доведеться заплатити майже 513 тисяч гривень, щоб змінити міру запобіжного заходу. Прикро, але оперативники на цьому етапі вже не впливають на хід справи, а Кримінально-процесуальний кодекс передбачає лише три випадки, коли суддя не повинен застосовувати альтернативу у вигляді застави…

«Служба безпеки України продовжує протидіяти високопосадовій корупції та звертається до громадян регіону про інформування обласного Управління СБУ про факти вимагання неправомірної вигоди посадовцями органів влади, правоохоронних структур, судових органів. Звертатися можна за телефоном «гарячої лінії» (0522) 36-13-06 або електронну адресу Управління usbu_kvg@ssu.gov.ua», – зазначає керівник відділу Управління.

Довідково можна зазначити, що свого часу Мін’юст передав цій виправній колонії землі колишнього радгоспу, в якому працювали мешканці сіл Інгульське та Требинівка. За законом землі радгоспів розпаюванню не підлягали, тож більше 500 селян залишилися ні з чим і лише з Інтернету можуть дізнатися, як і скільки можна заробляти на землі, яку вони колись обробляли. Між іншим, пару років тому «УЦ» писала про те, що саме ці села не мають нормального водозабезпечення, там вода привозна, і саме з цієї колонії, але на облаштування централізованого водопостачання коштів в районному бюджеті не знаходять вже не одне десятиріччя…