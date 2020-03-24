Добраться домой из Вегаса

В знаменитом американском Лас-Вегасе проходила Международная выставка строительных машин и материалов CONEXPO-CON/AGG 2020, которая объединяет профессионалов в области гидравлических систем. Наша кропивницкая компания «Гидросила», как серьезный игрок на мировом рынке гидравлики, традиционно в ней принимает участие, там заключаются солидные, интересные для компании контракты.

Каждые три года CONEXPO-CON/AGG, совместно с экспозицией по гидравлическим машинам и оборудованию IFPE, собирает около 130000 посетителей, в том числе 24% иностранных из 170 стран.

В этом году «благодаря» коронавирусу нашу делегацию ждали в мировой столице игры настоящие приключения! Когда летели туда, никакого карантина еще не было ни в Украине, ни в Америке. А вот когда надо было возвращаться домой, началось… Юрий Демец, директор по маркетингу «Гидросилы», рассказал «УЦ», как они добирались назад, в Кропивницкий.

– Уже по дороге в Штаты нас насторожило большое количество людей в масках, летящих из Украины. Американцы – очень законопослушная нация, поэтому все рекомендации, в том числе и ВОЗ, выполняют чётко и вовремя. На тот момент уже были рекомендации о соблюдении правил гигиены в связи с распространением коронавируса. Маски должны были носить люди, имеющие симптомы ОРВИ, а также группа «контактировавших» с ними. То есть, кроме физической защиты, маска является неким сигналом для окружающих, с человеком в маске стараются не контактировать. Могу себе представить мысли американских пограничников, когда с украинского борта вышло 90% людей в масках (половина из которых – с элементами брендинга сшившей ее мастерицы времен свиного гриппа). Мы еще на подлете к Лас-Вегасу подшучивали – какие они, американские Санжары?! Но, к счастью, таможенный контроль прошли успешно и достаточно быстро.

«Гидросила» не первый раз принимает участие в этой крупнейшей для Северной и Южной Америки выставке. Мы активно работаем на этом рынке. Так вот, уже ближе к окончанию выставки (она длится пять дней) среди участников со всего мира пошли слухи о коронавирусе. Некоторые экспоненты даже не стали дожидаться окончания, начали срочно сворачиваться, выкупать билеты на более ранние рейсы.

У нас, конечно, билеты были куплены заранее. А потом последний день выставки просто упразднили в связи с тем, что многие участники разъехались.

Мы должны были вылетать из Лас-Вегаса 15 марта, с пересадкой во Франкфурте в Германии, с последующей доставкой в Борисполь. То есть должны были вернуться 16 числа, за два часа до закрытия границ по распоряжению президента. Успевали, в общем.

15 числа мы приехали в аэропорт, а у них там очень интересно построена система работы – нет представителей отдельных авиа­компаний, как принято в других аэропортах мира. За два часа появляются девочки из авиакомпаний, чтобы выдать посадочные талоны. И всё. Мы были сильно удивлены по прибытии в аэропорт, когда узнали, что авиакомпания «Люфтганза» без предупреждения поменяла нам маршрут! По ранее купленным билетам нас должны были довезти до Борисполя. Рейс из Франкфурта в Киев отменили, и нас поставили в известность, что наш самолет летит в Лондон, а дальше – сами решайте свои проблемы с возвращением домой.

Мы говорим представителям авиакомпании: авиасообщение с Украиной закрыто по распоряжению президента. Но их это никак не интересовало. Ваши проблемы, в общем.

Начали пытаться решить проблему. Дозвонились до консула. Судя по голосу, он человек довольно молодой. Говорит: «Хлопці, не знаю, що вам порадити, так багато звернень. Літаків не вистачає, якщо можете, летіть до Лондона, там вже на автомобілі чи якось ще добирайтеся». И мы уже чувствуем, что нам в Лас-Вегасе придется задержаться. Там, конечно, есть где провести время. Но это стоит денег. Только проживание обойдется в 100-150 долларов в не самых крутых отелях. А еще что-то надо кушать.

И другие аспекты. У меня была разовая виза в США. У других членов делегации, нас четверо было, посерьезнее. Британской визы у меня нет. И если бы нас самолетом привезли в Лондон, меня бы просто могли не пустить на территорию Соединенного Королевства! Европа и Великобритания уже закрылись, по международным правилам нас должны были бы репатриировать обратно в США! Троих членов делегации отправили бы, а я, как Том Хэнкс в знаменитом фильме «Терминал» Стивена Спилберга, мог бы зависнуть надолго в Гатвике (Лондон)!

Мы не понимали, что делать. Искали варианты, конечно. Тут большое спасибо МАУ– «Международные авиалинии Украины», – потому что эта авиакомпания предложила вывезти нас рейсом из Нью-Йорка. Благодаря титаническим усилиям наших работников в Кропивницком нам перевыкупают билеты, находят решение. Мы из Лас-Вегаса летим в Нью-Йорк и из Нью-Йорка прямым рейсом прилетаем в Борисполь. И это уже после всех запретов! Не знаю, как это получилось. Нормально сработала и туристическая компания «ОК» из Киева, помогли нам. Наши билеты просто поменяли на другие (в связи с отменой рейсов). На то время цены на билеты до Украины стали в пять раз дороже, чем были!

Нас, украинцев, на борту было 30-40, нас выпустили, а были еще и иностранцы, их в гостиницу при аэропорте отправили на карантин.

В общем, это было мое самое занимательное путешествие.

– Не совсем в тему: в казино хоть сходили? Однорукого бандита за руку подержали?

– Я не игрок. Но мы заходили в «Белладжио», «Цезарь палас», просто посмотреть. Культовые места, много фильмов знаменитых снято. А так была работа. Для нас это интересное направление, нашли много перспективных контактов. Мы и так поставляем в Америку наши узлы, и в этот раз съездили не зря, есть хорошие варианты сотрудничества…