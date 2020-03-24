Волонтёрский антикоронавирусный штаб в Кропивницком

Введение карантинных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции на территории всей страны и Кропивницкого, в частности, существенно повлияло на жизнь горожан. Особенно ограничения коснулись жителей, которым более 60 лет. Именно они находятся в группе риска, однако закупка необходимых продуктов и лекарств заставляет людей пенсионного возраста выходить на улицу и перемещаться по городу, несмотря на потенциальную опасность. Выход из ситуации нашли в Муниципальном бюро Артема Стрижакова. Команда Артема Олеговича создала Волонтерский координационный антикоронавирусний штаб «Перспектива».

«Сейчас то непростое время, когда нам нужно серьезно позаботиться о людях уважаемого возраста. Чтобы у пенсионеров не было необходимости выходить из дома и подвергаться опасности, наша команда создала штаб помощи “Перспектива”. Десятки волонтеров готовы выполнять поручения по доставке продуктов и лекарств, а также обеспечивать пенсионеров антикоронавирусными аптечками. Мы собрали их сами из десятков городов Украины в течение последней недели. Первая партия из 3000 спецнаборов уже готова», – рассказывает Артем Стрижаков.

Данный проект охватывает сразу несколько направлений. Во-первых, волонтеры координационного антикоронавирусного штаба обеспечивают доставку продуктов и лекарств горожанам от 60 лет, которые обращаются на горячую линию «Перспективы». Во-вторых, все, кто пользуется услугами штаба, получают антикоронавирусные быстрые аптечки, в которых содержатся средства первой необходимости для предотвращения заражения COVID-19. Это маски, медицинские перчатки, набор витаминов для повышения иммунитета, антисептик и т.д.

В-третьих, штаб помогает медикам попасть на работу в медучреждения города. Как известно, ограничение количества пассажиров, которые могут одновременно ездить в общественном транспорте, заблокировало доступ к нуждающимся в медконсультации или помощи. А меры от городских властей в этом направлении не являются эффективными.

В то же время параллельно волонтерами антикоронавирусного штаба осуществляется широкая разъяснительная работа в нашем городе. Главная цель – сделать все возможное, чтобы противодействовать распространению опасного вируса.

«Сегодня общее дело всех нас – направить максимальные усилия на поддержку уязвимой категории населения. Горячая линия доступна круглосуточно, звоните, мы обязательно предоставим поддержку», – говорит Артем Стрижаков.

На эту горячую линию также могут обращаться желающие помочь в развозке продуктов и медикаментов пожилым людям. Волонтеров обеспечат всеми необходимыми спецсредствами индивидуальной защиты: масками, защитными очками и костюмом.

Номера горячей линии Волонтерского координационного антикоронавирусного штаба «Перспектива»: 0522 27 99 01, 095 601 90 01.