Борьба до победного конца

Наблюдая развитие рекламистики и городской живописи в комплексе, с ужасом ожидаю, кто же возьмет верх.

Будут ли это рекламные площади, тотально укрывающие город от тротуара до облаков, или сакральные иероглифы непризнанных гениев, отрабатывающие точность движения рук на всех плоских и однотонных поверхностях?

Даже не знаю, что мрачнее.

Одна надежда – авторы с чувством прекрасного победят пубертатных графоманов с гипертрофированным ЧСВ.

(На иллюстрации:

Возможно, вам довелось наблюдать, как собачки, одолеваемые гельминтами, садятся на пятую точку и ерзают по шершавым поверхностям, пытясь избавиться от зуда. Наши бродячие Мунки последнее время тоже подхватили нечто неприятное и облюбовали вошедшие в моду стены с декоративной штукатуркой повышенной шершавости, с которой смыть художества практически невозможно.

И если идентифицировать источники появления всех этих “нонейм” “сапе”, “крю” и “лиде” проблематично, то футбольные болелы элементарно выявляются. Карантин, парням скучно, нечем заняться. Ну вот же, отличное поле деятельности – перештукатурить все загаженные стены города!)