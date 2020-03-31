Есть ли жизнь без спорта?

Пандемия коронавируса нанесла мощный удар по стройной системе мирового спорта. Давайте попытаемся вкратце разобраться, что мы имеем на сегодняшний день и чего спортивным болельщикам стоит ожидать в будущем.

Коронанокаут

Итак, на данный момент официально перенесены на 2021 год чемпионат Европы по футболу, а также Олимпийские и Паралимпийские игры. Приостановлены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также все баскетбольные европейские клубные турниры. Полная неопределенность с будущим всех европейских футбольных чемпионатов (только в Беларуси на свой страх и риск продолжают играть со зрителями на стадионах), а также с окончанием сезона в НХЛ и НБА.

Не начались вовремя чемпионаты в автогонках Формула-1 и Мэйджор бейсбол лиге, а в Национальной футбольной лиге, сезон в которой успели закончить, драфт планируют провести в телеформате. Были отменены чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию. Также не состоялся в отведенные сроки теннисный мэйджор – Открытый чемпионат Австралии, а затем весь мировой профессиональный теннис был «заморожен» до 7 июня.

Под вопросом все весенние и летние боксерские мега-файты 2020, в том числе поединки Ломаченко – Лопес и Усик – Чисора. И прочее, прочее, прочее.

Это только на международном уровне. А ведь есть еще национальные состязания, которые, как вы убедились на примере Украины, также в данный момент не проводятся, а некоторые, как мужской и женский чемпионаты Украины по баскетболу и волейболу, официально завершены. В общем, большого спорта до лета (и это в лучшем случае) нам с вами ждать не приходится.

Евросложности

Сейчас ясно одно, что Евро-2020 пройдет в те же сроки и в тех же городах 12 стран в июне 2021 года. И тут никто спорить не станет, что это абсолютно правильное и единственно возможное решение. Другое дело, что изначально сама идея проведения чемпионата сразу в 12 странах была, по меньшей мере, спорной. При этом я на собственном примере убедился, что в погоне за мнимыми выгодами в УЕФА очень поверхностно продумали такую систему розыгрыша. Ну, поверьте, очень трудно экономно добраться из Амстердама в Бухарест, где запланированы матчи сборной Украины. И потом есть вариант, что наша команда плей-офф может сыграть в Лондоне, где безвиз уже не действует. Британская виза за несколько дней не делается, но и заранее ее оформлять – это как в лотерею сыграть. Здесь мы говорим только о сборной Украины. А ведь кому-то придется лететь в Баку, а потом обратно в Рим.

Кстати, журналистскую аккредитацию мне до момента переноса турнира так и не подтвердили. Зато буквально на следующий день после решения о том, что Евро 2020 пройдет в 2021-м году, прислали письмо, что все запросы на аккредитацию «заморожены» до лучших времен.

Поездка на такой турнир – это дело непростое и затратное. Но не мог же я пропустить первый крупный футбольный турнир, где сборная Украины реально может претендовать на большее, нежели простое участие. Так что пришлось перестраховываться. И благодаря помощи друга и мецената Сергея Максимова и при содействии председателя областной ассоциации футбола Виктора Безсмертного по специальной квоте купил билеты на три матча сборной Украины на групповой стадии. В этот раз они приобретались исключительно в Интернете на специальном портале сайта УЕФА по специальному коду. Бумажный же билет предлагался только как сувенир за дополнительные 15 евро. А обошлись билеты первой категории в Амстердам – 185 евро и на два матча в Бухаресте по 125 евро. При этом сама процедура приобретения была такой, что голову сломишь. Когда же разобрался, то затем помогал освоить эти премудрости еще нескольким кропивницким болельщикам. При этом продавался только один билет в одни руки.

В общем, борьба с перекупщиками обернулась явными сложностями для обычных болельщиков. А столь подробно я рассказал о процедурах, чтобы в следующем году желающим поехать на Евро было легче.

Не было бы счастья…

Что касается нашей сборной, то команде Андрея Шевченко перенос турнира даже может пойти на пользу. Да, многолетние лидеры, такие, как Пятов, Степаненко, Кривцов, Ярмоленко, Коноплянка, Сидорчук, а также Марлос с Мораесом, станут старше. Но зато наберутся опыта, получат больше игровой практики и залечат повреждения молодые вожаки украинской дружины Зинченко, Малиновский, Яремчук, Лунин, Цыганков, Миколенко, Матвиенко. Безусловно, за год появятся новые имена, и, возможно, тренеры рискнут дать шанс новым исполнителям, таким, как Филипов из «Десны», Ковалец из «Александрии», Михайличенко и Леднев из «Зари», Зубков и Харатин из «Ференцвароша», и другим, которые уже проявили и еще проявят себя.

Нежданно-негаданно

А пока нам нужно надеяться на возможность хотя бы как-то завершить этот сезон. Нет, если пандемия отступит и получится доиграть – тогда все будет в порядке. В противном случае могут быть проблемы.

Если с чемпионством «Шахтера» в Украине практически все ясно, то вот с обладателем серебра, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов, нужно будет определиться.

Если турнир УПЛ так и не во­зобновится, то организаторы чемпионата столкнутся с серьезными сложностями, которые, по моему мнению, они сами себе и придумали. Ведь фактически, когда игрался первый тур после разделения на две шестерки, уже было понятно, что чемпионат будет остановлен. Логично было прервать чемпионат после 22-го тура, когда все соперники сыграли друг с другом в двухкруговом турнире. Тогда бы вопросов оказалось меньше. Но только по им известным причинам в УПЛ решили провести 23-й тур, что изменило расстановку сил в борьбе за второе место. Теперь при равенстве очков с киевским «Динамо» на серебряной позиции луганская «Заря» Виктора Скрипника. Но киевляне никогда не согласятся с таким распределением мест, как и, собственно, «Десна» с «Александрией», которые отстают от второго места на три и шесть очков соответственно. И пока в УПЛ рассматриваются два варианта: либо признание результатов после 22-го, либо после 23-го тура.

Есть еще вариант с дополнительным матчем за Лигу чемпионов и за право остаться в элите между «Карпатами» и донецким «Олимпиком». Но аутсайдеров разделяют пять очков, и донетчане могут сильно возражать. Ох, как же хочется, чтобы все разрешилось на футбольном поле, а не в чиновничьих кабинетах.

Что же касается турниров в первой и второй лиге, то, если состязания так и не возобновятся, петровский «Ингулец» получит путевку в Премьер-лигу. Против такого хода событий мы точно возражать не будем.

Экономить, тратить нельзя

Тут выскажем в чем-то крамольную мысль, что невозобновление чемпионата Украины даже сэкономит средства владельцам наших клубов. У нас ведь футбол – это не бизнес-проекты, которые приносят прибыль, а только большие расходы для тех, кто вкладывает в клубы собственные деньги.

И дело не только в зарплатах. Тут будет серьезная экономия на выездах трех команд с учетом дублирующего и юношеского составов, а также премиальных, которые, как правило, превосходят основные зарплаты. Ну и сокращения заработной платы на время вынужденного простоя, кажется, не избежать.

Ведущие европейские клубы уже начали процесс экономии. Договоренность о сокращении зарплат игроков и тренеров сэкономит «Ювентусу» около 90 миллионов евро. Только один Криштиану Роналду согласился потерять 3,8 миллиона евро. Руководство «Барселоны», пользуясь нормами закона о чрезвычайной ситуации в стране, в одностороннем порядке на 70 процентов сократило зарплаты игрокам всех клубных команд (в том числе гандбольным и баскетбольным) и всем сотрудникам. Затраты мадридского «Атлетико» в период кризиса также снизятся на 70 процентов.

Доходы футболистов и сотрудников «Баварии» сократятся на 20 процентов. В английской Премьер-лиге обсуждается вариант 50-процентного сокращения зарплаты для всех игроков, которые получают больше 15 тысяч фунтов в неделю. Хотя есть вариант и 20-процентного сокращения.

Во Франции в среднем клубы элитного дивизиона сокращают зарплаты в два раза. А в ПСЖ будут платить только 70 процентов зарплаты, но при этом получат небольшую компенсацию от государства.

Были готовы на снижение зарплаты и игроки «Атлетика» из Бильбао. Однако руководство баскского клуба неожиданно не поддержало альтруистическую инициативу футболистов и отказало им в этом предложении, сообщает El Pais. Клуб имеет профицитный бюджет, что позволит не сокращать зарплаты. Не сокращал расходы и мадридский «Реал».

Быть или не быть?

Если же вернуться собственно к игре, то есть проблемы с определением участников еврокубков и в большинстве ведущих европейских чемпионатах.

Заметим, что на момент остановки футбольных чемпионатов лишь 13 клубов уже обеспечили себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов: «Ливерпуль» (Англия), «Динамо-Брест» (Беларусь), «Динамо» Тбилиси (Грузия), «Дандолк» (Ирландия), КР «Рейкьявик» (Исландия), «Астана» (Казахстан), ФК «Рига» (Латвия), «Судува» (Литва), «Шерифф» (Молдова), «Мольде» (Норвегия), «Клаксвик» (Фарерские острова), «Ильвес» (Финляндия), «Юргорден» (Швеция), «Викинг» (Норвегия).

В этот список попала лишь одна команда, которая играет по системе осень-весна, остальные же разыгрывают свои чемпионаты в формате весна-осень. И как получится выйти из этой чрезвычайной ситуации, не имеющей аналогов в мировой спортивной истории, покажет время.

Но УЕФА нужно еще закончить сезон нынешний. Как сообщил в недавнем интервью Sky Sports президент УЕФА Александр Чиферин, сейчас рассматриваются три варианта развития событий: возобновить сезон в середине мая, июня или в конце июля. Если в июле не удастся начать играть, то сезон будет потерян.

«Но есть также вероятность, что мы доиграем этот сезон в начале следующего, а его перенесем и начнем уже немного позже. Мы находимся в контакте с европейскими лигами, клубами, у нас есть рабочая группа, поэтому мы должны принять лучшее решение.

Что касается финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, то тяжело представить эти игры без болельщиков на стадионах. Хотя сейчас мы даже не готовы сказать, пройдут ли эти матчи вообще. Если нет альтернатив, то лучше вообще завершить сезоны в еврокубках досрочно», – подытожил президент УЕФА. Так что, как видим, остается только ждать, надеяться и верить.

Олимпийское звонкое эхо

Самым же болезненным ударом по мировому спорту стал перенос Олимпийских игр. Впервые в истории в невоенный период главные старты четырехлетия не пройдут в запланированные сроки. И не зря японский оргкомитет, уже потративший на подготовку 12 миллиардов долларов, и руководство МОК до последнего надеялись на чудо. Ведь Олимпиада – это огромный отлаженный механизм, который сложно изменить и снова настроить на продуктивную работу. Тут необходимо пересматривать сроки и варианты отбора атлетов, бронирования отелей, волонтерские проекты, спонсорские и телевизионные многомиллионные контракты. Только участников состязаний ожидалось в Токио более 11 тысяч из 205 стран мира. А еще около трех тысяч журналистов и приблизительно полторы тысячи волонтеров. Количество зрителей, стремящихся посмотреть состязания сильнейших атлетов планеты, прогнозировалось в 8 миллионов. И вот все это сейчас необходимо перестроить и снова заставить работать в нормальном ритме.

Самое сложное – это пересмотреть принципы отбора. Спортсменам и тренерам тоже не позавидуешь. Ведь они рассчитали выйти на пик формы в июле-августе этого года, а теперь все планы поломались, и сложно перестроиться больше в психологическом аспекте. В финансовом плане теряют не только организаторы и МОК, но и национальные федерации и Национальные олимпийские комитеты, которые получают определенную помощь за участие в олимпийском процессе. В условиях надвигающегося мирового экономического кризиса это серьезнейшее испытание.

Похоже, в МОК готовы к такому вызову и уже определились с новыми сроками проведения токийской Олимпиады. Как сообщает New York Times со ссылкой на источники в японском организационном комитете, Международный олимпийский комитет и официальный оргкомитет Игр согласовали в качестве даты открытия Олимпиады 23 июля 2021 года.

Было отвергнуто предложение провести Олимпиаду весной. Поскольку Игры были запланированы изначально на лето, то любые изменения вызвали бы ощутимые сложности в планировании организаторов. Кроме того, именно под летнюю Олимпиаду подстраиваются участники, планируя свои национальные соревнования.

Наконец, при продолжительности Олимпиады в 17 дней церемония открытия должна проходить в пятницу, церемония закрытия — в воскресенье. С учетом всех этих обстоятельств идеальным вариантом проведения Олимпийских Игр будет, по мнению организаторов, период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Осталось дождаться официального подтверждения этой информации и начинать планировать: спорт­сменам – новые этапы подготовки, а журналистам – перебронировать отели и снова заказывать билеты на самолет. И хорошо, если получится вернуть деньги за предыдущее бронирование или убедить авиакомпанию переоформить билеты на новые даты. Это я из личного опыта. А еще, надеюсь, может, у меня получится со второго раза таки забронировать себе место в олимпийском журналистском отеле. А то ведь в обычных отелях цены были такие заоблачные (в некоторых до 1,5 -2 миллионов гривен в сутки), что аж дух захватывало. Вот и собирался специальный олимпийский корреспондент «УЦ» на период Игр просить пристанища у давнего кавээновского друга Александра Крыса, который давно живет и трудится в Токио. И Саша был готов приютить земляка. Но теперь наша встреча откладывается на год. И я верю, что мы все преодолеем и встретимся, обязательно встретимся…

Эпилог

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что итальянское правительство выделит 400 млн евро на развитие массового спорта в стране. «Спорт – это не только футбол, а футбол – это не только Серия А. Правительство выделит 400 млн евро для возрождения массового спорта. Это будет двигателем возрождения.

Все должны понимать, что после этого кризиса ничто не может быть, как прежде», – сказал Спадафора в интервью La Repubblica.

Ну а наши державные мужи в первоначальном варианте откорректированного в связи с чрезвычайной ситуацией бюджета планировали сократить расходы на физическую культуру и спорт на 55 процентов. По мнению специалистов, при выполнении защищенных статей эти расходы могут достигнуть 85 процентов, что практически уничтожит спорт высших достижений в нашей стране. Впрочем, это уже совсем другая история…