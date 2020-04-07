Вступ та іспити на карантині. Два сценарії

Про те, як відбувається дистанційне навчання в школах і університетах, «Україна-Центр» вже розповідала в минулому номері. Цього ж разу ми з’ясовували, як подовження карантину вплине на перебіг вступної кампанії, випускні іспити студентів та й загалом на закінчення цього навчального року.

У зв’ язку з карантином в Україні вже скасували державну підсумкову атестацію у 4 та 9 класах, а також перенесли дати очного пробного ЗНО. 15 квітня можна буде потренуватися та пройти пробне тестування в режимі онлайн. Однак, по завершенню карантину напередодні основ­ної сесії усі, хто зареєструвався та заплатив за цю послугу, зможуть скласти пробне тестування очно.

26 березня Міністерство освіти і науки розробило та представило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.

Якщо карантин закінчиться до першого тижня червня, то діятимуть за першим сценарієм. Згідно з ним, усі учні закінчать навчальний рік наприкінці червня, у цей же час орієнтовно стартує й ЗНО, яке за таких умов закінчиться в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня, а вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

Після карантину учням буде також організоване коригуюче навчання: вчитель визначить теми, які варто «підтягнути», й попрацює над ними з учнями: щось пояснюватиме безпосередньо в класі, а щось необхідно буде опанувати самостійно.

Якщо ж карантин подовжать до початку серпня, то працюватимуть за другим сценарієм. Так, ЗНО для учнів 11-го класу розпочнеться в середині серпня й триватиме до середини вересня. Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня.

Перший місяць у 2020-2021-му навчальному році для школярів буде коригуючим: вчителі повин­ні будуть здійснити зрізи знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж цього часу. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.

За обох сценаріїв для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався. Екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом, або ж, якщо такої можливості немає, то вони мають бути перенесені на наступний навчальний рік. Для студентів випускних років захисти дипломних робіт та атестаційні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації на здобуття ступеню доктора філософії, доктора мистецтва чи доктора наук.

Як все це відбуватиметься, поки достеменно невідомо, адже проведення захисту чи іспиту в дистанційному режимі – справа зовсім не проста. Детальніше про це розповів журналістці «УЦ» проректор з науково-педагогічної роботи ЦДПУ імені Володимира Винниченка Євген Клоц.

«Ми поки що розраховуємо на те, що карантин все ж таки завершиться і з 24-го квітня студенти вийдуть на навчання. У такому випадку ми продовжимо на 2-3 тижні сесію й встигнемо до кінця графіку освітнього процесу виконати все необхідне навантаження. Зрозуміло, якщо карантин буде продовжено, то будемо діяти, як рекомендовано в листі МОН: основний акцент зробимо на випускні курси (бакалаврів і магістрів), аби вони змогли закінчити навчання та отримати свої дипломи, а студентам 1-3 курсів або продовжимо термін семестру на місяць, або ж будемо думати, яким чином можна перенести деякі дисципліни на наступний навчальний рік. Як будемо точно діяти, чітко поки сказати не можемо. Все залежатиме від того, чи продовжать карантин. Що стосується проведення іспитів і захистів у дистанційному режимі, то, звісно, якщо поставлять таке завдання, то теоретично ми його виконати зможемо, але, як ви розумієте, дистанційний захист не замінить реальний. Дуже важко буде організувати його так, щоб він одночасно був доступним і відкритим для всіх. Суть державного захисту полягає в тому, що випускник представляє свою роботу та знання перед комісією на відкритому захисті або складанні екзамену, тобто інші студенти та учасники освітнього процесу можуть спостерігати за його виступом. Дистанційно це забезпечити буде важко, але, якщо іншого виходу не буде, то робитимемо саме так.

Державна атестація майже на всіх формах, окрім хореографії, музичного та образотворчого мистецтв, проходить майже за однаковою системою. На таких творчих спеціальностях забезпечити дистанційне прийняття іспиту значно реальніше, адже студенти можуть просто представити свою роботу – готовий художній, музичний чи хореографічний твір або виступ.

Поки що в нас весь освітній процес, окрім виконання лабораторних робіт, які потребують додаткового технічного устаткування, проходить в дистанційному режимі. Тож, якщо ми вийдемо 24 квітня, то встигнемо наверстати все, що за цей час пропустили. Сподіваємось, що саме так і буде», – пояснює Євген Олександрович.

Ми теж у свою чергу сподіваємось на те, що скоро ситуація владнається та життя поверне в своє звичне русло, що знову діти ходитимуть до школи, студенти до університетів, а на вулицях міста, як і раніше, гулятимуть закохані та щасливі пари. Але поки – карантин, масочний режим та всі інші засоби індивідуального захисту, поставитися до яких варто якомога серйозніше, аби все це якнайшвидше закінчилося.