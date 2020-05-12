Нынешняя ситуация в среднем и малом бизнесе, работающем в торговле, еще вчера подпадала под определение «карантинная зона» – все закрыто и ничего нельзя. Причем никто до сих пор не может сказать, насколько эффективны ограничения и когда появятся показания к их полной отмене. В смысле, когда люди получат возможность вернуться к своей работе и смогут зарабатывать на жизнь. Поэтому работники рынков и сферы услуг Украины, честно просидевшие два месяца в карантине, все чаще требуют снятия запретов на деятельность своих предприятий и торговых точек. Дошла эта эпидемия и до Кропивницкого.

Арендаторы торговых мест на Колхозном (Крытом) рынке пришли 8-го мая к Кропивницкому горсовету и стали требовать встречи с мэром города. Надо заметить, что на настроения людей повлияли и сообщения правительства о некотором смягчении карантина после майских праздников, но в большей мере народ взбудоражили действия городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко, направленные на разблокирование запрета на работу рынков. «А чем мы хуже?» – подумали работники кропивницких рынков и пришли к мэрии. Мы поговорили с предпринимателем Еленой Коман, которая обобщила претензии митингующих. Если коротко, то 7-го мая было опубликовано постановление правительства № 343 от 04.04, где говорится об отмене запрета торговли промышленными товарами, но исключительно в магазинах и в торговых объектах, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Предприниматели не выбирают слов: «Кабінет Міністрів, уся влада України тупо продинамили, кинули підприємців, які працюють на ринках».

И таких предпринимателей только на одном Крытом рынке около 2-х тысяч, тем более людям непонятно и обидно, что магазинам промышленной группы, которые стоят вплотную к рынку, работать разрешили. Эти два месяца люди жили надеждой, что ограничения позволят переломить ситуацию с коронавирусом и они вернутся к обычной жизни. А на деле вышло, что одним разрешили, а о малом бизнесе просто забыли. За это время семьи исчерпали финансовый ресурс, проще говоря, проели. Сейчас предприниматели областного центра пришли просить руководство города о том, чтобы оно взяло на себя ответственность и открыло рынки промышленной группы с обязательным соблюдением санитарных правил. Люди не понимают, почему работа на открытом воздухе с небольшим количеством покупателей опаснее в плане распространения инфекции, чем скопления народа в больших торговых центрах? Предприниматели это понимают и даже готовы закупить необходимое количество антисептиков, масок и перчаток для покупателей.

Другой немаловажный вопрос, который требует разъяснения, – это налогообложение во втором квартале, которое не отменили, несмотря на то, что никто не зарабатывает. Это разные суммы – 210, 400, 520 или 1040 гривен в месяц плюс 50% стоимости рабочего места на самом рынке. Деньги, может, и небольшие, но и они не с неба падают. Этими вопросами, причем на повышенной тональности, иногда с чисто базарным колоритом («вон какие рожи отъели!») митингующие и встретили заместителя городского головы Александра Мосина, но он быстро перевел разговор в конструктивное русло: «Вы вышли поговорить или покричать? Вот и давайте разговаривать». Вице-мэр сказал, что исполком работает в направлении послабления ограничений, но это возможно только при соблюдении строжайших санитарных мероприятий. Тут как раз подошел и Андрей Райкович, которого, кстати, встретили и проводили аплодисментами.

Предприниматели обратились к нему с просьбой снять ограничения на местном уровне, обязуясь со своей стороны соблюдать необходимые меры предосторожности. Они понимают, что местные власти находятся под давлением центральной власти, тем не менее, другого выхода, кроме как открыть рынки, не видят. Мэр тоже был откровенным: «Ми робимо все можливе, щоб ви почали роботу. Але ми робимо все, щоб в законний спосіб, не порушуючи правил карантина, приступити до першого етапу послаблень, який буде передбачати роботу непродовольчих магазинів, у тому числі й торгових місць на ринках. Ви повинні розуміти, що ми діємо на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів, які ніхто не має права відміняти. Я ж не прем’єр-міністр, але я розумію ваші проблеми. Ми плануємо включати ринки, але й ви повинні розуміти, бо навіть цим мітингом ми порушуємо правила карантину».

Мэр уже опаздывал на селектор премьер-министра, поэтому попросил людей успокоиться и набраться терпения, тем более, что ситуация с инфицированием коронавирусом в Кропивницком вроде бы стабилизируется и каждый день выздоравливает не менее 10-ти заболевших. Это может стать дополнительным аргументом для правительства, если оно решится не только перекладывать ответственность на органы местного самоуправления, но и дать необходимые полномочия.