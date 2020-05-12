Удачный год для птиц

9 мая – это не только День Победы, но ещё и Всемирный день мигрирующих птиц. В этом году зима была на удивление теплая и практически бесснежная, и, конечно же, такие причуды погоды не могли не повлиять на миграцию птиц в нашей местности.

Подробнее об этом мы поинтересовались у опытного бердвотчера (наблюдателя за птицами) Юрия Вовкотруба.

– Юрий, для начала хотелось бы узнать, что такое бердвотчинг и чем он является для вас?

– Для меня это просто увлечение, которое началось с интереса к природе. Я не трачу на это какие-то большие средства или слишком много времени, это моё хобби и один из видов отдыха от основной работы. Наблюдение за птицами – это как рыбалка, которой можно заниматься в свободное время. Можно просто пойти на прогулку на природу и параллельно понаблюдать за птицами, которые есть в ваших широтах, или даже съездить в поездку, если где-то появилась какая-то редкая птица. Это дарит определенный позитив.

Бердвотчинг, или бердинг, – это достаточно популярное в Украине и в мире движение. В Фейсбуке я администрирую всеукраинскую группу по бердвотчингу и знаком с этим движением уже около 5 лет. Раз в сезон в Украине проводятся соревнования по бердвотчингу, которые называются «Большой день». В рамках этого конкурса бердвотчеры считают количество увиденных разновидностей птиц за день: кто увидел больше – тот и победил. Этой весной из-за карантина мы провели соревнование в несколько ином формате: все считали птиц из дома. А обычно люди проезжают по несколько сотен километров за день, чтобы увидеть как можно больше разновидностей птиц и ландшафтов.

– Как, собственно, происходит наблюдение?

– Наблюдать можно по-разному: из одной конкретной точки или во время прогулки. Из одной точки чаще всего наблюдают осенью или весной, когда происходит миграция. В конце лета я был в Болгарии и вместе с орнитологами имел возможность побывать в пункте наблюдения за мигрирующими птицами. Как правило, выбираются места, через которые пролетает много птиц, и можно просто сидеть и смотреть на них через бинокль, отмечать, какие виды пролетают, и так далее. Поскольку у нас в городе и области не так много людей занимаются этим делом, мои наблюдения часто оказываются полезными для орнитологов, которые составляют целостную картину по Украине, и таким образом наша область не кажется им «белым пятном».

– Как повели себя птицы в эту необычно теплую зиму?

– Конечно, перезимовать им было намного легче, потому что не было ни критических морозов, ни сильных снегопадов. Кроме этого, перезимовало много насекомых-вредителей, которые полезны для птиц, поэтому сейчас у них полное раздолье и корма хватает всем. Те птицы, которые обычно мигрируют к нам на зиму с севера, в этот раз не долетели из-за того, что не было снега, то есть они где-то севернее и остались. Хотя снегири и ещё пару других видов всё же были. Обычно происходит так, что на зиму одни птицы прилетают, а другие улетают, а потом на лето всё меняется. Из Африки или южных стран возвращаются, а те, которые мигрировали с севера, улетают обратно к себе домой. Например, большинство тех же журавлей и гусей только пролётом у нас, а потом они возвращаются на север. Поэтому зима для птиц была лёгкая, и лето по корму тоже должно быть беспроблемным, а дальше уже будет видно.

Также были замечены такие аномальные явления по Украине, когда в конце января-начале февраля начали появляться совята, хотя обычно это должно случаться в марте. Были и другие птенцы, которые появлялись раньше времени из-за того, что было тепло и птицы садились на гнёзда не так, как всегда. У нас в принципе в течение всей зимы можно было вокруг города увидеть скворцов, что тоже вполне необычно.

– А те птицы, которые должны были улететь, остались?

– Основные виды почти все улетели. Остались скворцы и ещё буквально 2-3 вида в Николаевской и Одесской областях. Некоторые задержались возле моря и остались там зимовать. Единичные особи некоторых видов иногда зимуют под Киевом, где очистительные сооружения и постоянный сброс теплой воды. В нашей области самым необычным явлением был пеликан, которого заметили зимой на Кременчугском водохранилище. Его в течение нескольких недель фотографировали и снимали на видео, потому что это было очень необычное явление для Украины в целом.

– Это из-за того, что зима была достаточно теплой?

– Скорее всего, он был либо больной и не мог нормально лететь, или он нашел для себя там подходящие условия (корм, тепло) и потому мог на время остаться, а потом, когда чуть похолодало, улетел обратно на юг. До этого у нас такого ещё никогда не было.

Что касается, например, лебедей, то они у нас в основном зимуют возле Черного моря. Поэтому увидеть лебедя в зимнее время – это обычная ситуация. Самая большая проблема – это когда люди начинают их зимой «спасать». Когда начинают кричать: «Лебеди повмерзали!» и вызывают МЧС. Когда лебедям довольно холодно, они остаются на каком-то месте возле корма и, пока ещё там всё не замерзло, могут держаться и экономить силы, но, когда люди начинают их «спасать», лебеди пугаются, и им приходится улетать, и таким образом они тратят свои силы. Вследствие этого шансы умереть у них гораздо увеличиваются, чем в том случае, если бы они, как это свойственно по природе, оставались на одном месте и улетали бы только тогда, когда уже всё замерзло. Изредка случается, что они действительно вмерзают, но это происходит крайне редко. Чаще люди вредят больше тем, что пытаются их якобы спасти.

Кстати, сейчас начинается сезон птенцов, и весь «Фейсбук» опять будет полон фотографиями с подписями: «Нашла птенца, не знаю, что с ним делать». Маленькие дрозды или совята с самого раннего возраста, когда ещё не умеют летать, бегают по посадкам, а люди их подбирают, потому что думают, что они выпали из гнезда. Максимум, что нужно сделать в таком случае, – это или вообще не трогать, или посадить на ближайшую ветку и не мешать. А даже если какой-то птенец выпал действительно из гнезда, то, если рядом нет котов и собак, он становится пищей для хищных птиц, которые за счет этого и выживают, то есть это природный процесс, в который лучше не вмешиваться.

– Были такие птицы, которые прилетели раньше срока?

– В принципе, все прилетают по срокам. Уже почти все наши летние птицы вернулись обратно. Если сходить в Горсад, можно услышать кукушку, а по вечерам – соловья. А у некоторых птиц уже и птенцы давно есть.

– Как себя чувствуют птицы в тихом из-за карантина городе?

– Думаю, им сейчас намного лучше, потому что меньше людей их пугает. Делается меньше обрезки деревьев, что также влияет очень положительно: не разрушаются гнезда, и птицы не пугаются. Вот, например, в прошлом году, когда пол-Горсада неправильно порезали, очень много птиц лишились мест для гнездования. Поэтому в этом году ситуация лучше. Тем более, сейчас идет сезон тишины, который начался 1 апреля и будет длиться до 15 июня. В этот период нельзя ни шуметь, ни пилить, ни даже ездить на моторных лодках. Сейчас благодаря карантину этот сезон тишины не нарушается, поэтому всё для птиц складывается достаточно хорошо. Этот год для них вообще удачный получается.

– То есть теплые зимы на птиц влияют хорошо?

– На это можно посмотреть с разных сторон. Например, перезимовало больше ослабленных птиц, которые при более холодных условиях не выжили бы, и из-за этого общий генофонд ухудшается. Но, если к каждой птице подходить единично, то, безусловно, повезло всем, потому что зима была теплая, и пережить её было по силам каждой.

– Что изменится, если такие зимы будут чаще?

– Будет появляться меньше северных видов птиц, которые у нас зимой искали корм, и вместо них будет больший ареал южных. Вот, например, сейчас уже под Одессой есть фламинго, хотя обычно они к нам либо вообще не прилетают, либо делают это значительно позже, а тут уже неделю назад их заметили на Тилигульском лимане. Или, допустим, те виды птиц, которые встречаются в Николаевской или Херсонской областях, смогут долетать и до нашей. Поэтому, если зимы будут теплее, то разнообразие птиц будет не увеличиваться или уменьшаться, а просто понемногу меняться. Но, с другой стороны, если всё будет пересыхать, то будет становиться хуже, потому что птицы не смогут достать воду и корм.