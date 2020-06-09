Житель Кропивницкого недавно выиграл в лотерею 800 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба оператора государственных лотерей «М.С.Л.». 18 мая он приобрел свой лoтерейный билет за 20 гривен, а через шесть дней нoмер этoгo билета (0018968) стал выигрышным по результатам прoведения Большой игры – oснoвнoгo рoзыгрыша лoтереи. Выигрывают жители Кировоградщины в лотерею, на удивление, часто. В прошлом году трое жителей области сорвали куш, испытав удачу в лотереях! Может, их было больше, часто выигравшие хотят соблюдения тайны, операторы лотерей могут использовать данные об их победе только с разрешения счастливчиков.

Так, 28 июля 2019 года во время розыгрыша 1042-го тиража всеукраинской семейной лотереи «Лото-Забава» стало известно о появлении нового миллионера. Победитель стал 338-м счастливчиком на общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров «Лото-Забава» и уже двадцать шестым в том году.

Им оказался игрок, который буквально за несколько часов до завершения продаж билетов на воскресный тираж решил посетить фирменный островок «М.С.Л.», расположенный в городе Кропивницкий по адресу: ул. Большая Перспективная, 53. Там будущий миллионер потратил 17 гривен на покупку лотерейного билета №0310400, в котором на следующий день зачеркнул три горизонтали с двумя льготными подковками.

Обычно в этой категории преду­смотрен приз в размере 200 тысяч гривен. Но благодаря тому, что первый шарик, выпавший из большого лототрона в день розыгрыша, был парным, счастливчик, которому повезло зачеркнуть три горизонтали с двумя льготными подковками в одном игровом поле, выиграл 1 000 000 гривен.

9 сентября житель Пoмошной выигpал в oднoм из тиpажей государственной лoтеpеи «Мегалoт» 550000 гpивен. Выигpышнoй стала следующая кoмбинация шариков: 03, 21, 27, 06, 07, 30 и Мегашар 1. Игpа стоила счастливчику 20 гpивен. Ставка была oфopмлена 4 сентября в Пoмошной на тoчке пpoдаж лoтеpейных билетов в магазине, который нахoдится на улице Пoбеды, 93.

А 8 октября участник АТО, майор Вооруженных сил Украины 37-летний Cергей Дмитришин из Кировоградской области в лотерею «Лото-Забава» почти сразу выиграл миллион. Почему почти сразу? Играть он начал всего за два месяца до победы.

В общем, нашим везет не так и редко, чаще всего в «Лото-Забава» (это не реклама лотереи, а констатация факта).

На сегодняшний день лотерейный рынок Украины поделен двумя крупными операторами лотерей – «УНЛ» («Украинская национальная лотерея») и «М.С.Л.» («Молодьспортлото»). Третий оператор – ПрАТ «Патриот» – работает, но на другом уровне. Еще лицензия на проведение лотерей есть у государственного «Сбербанка», но он ею не пользуется. А те три оператора – частные, с иностранными инвестициями.

Компания «УНЛ» представляет на украинском рынке такие классические лотереи:

«Супер Лото» «Кено» «Лото Максима» «Секунда Удачи» «Лото Тройка».

Кроме них, есть еще моментальные лотереи (купил билет и сразу знаешь, выиграл или нет): «Волшебные приключения», «Космические сокровища», «Пиратские легенды» и «Шальная лягушка» («Шалена жабка»). Выиграть в них можно до 500 тысяч гривен. Есть еще лотереи, розыгрыш в которых проходит каждые пять минут. Это «Лото Бабл», «Бабл Бол», «Грид Гол» и «Лото Блиц». В них можно до 200 тысяч выиграть, а в «Лото Блиц» – до 2 миллионов 480 тысяч.

Компанией «М.С.Л» представлены лотереи:

«Лото-Забава» «Мегалот» «Спортпрогноз» «Спортлига» «Кто Там?» «Гонка на Деньги» «Швидкограй» «Тип и Топ» «Стирачки» «Богатая ферма».

У этой организации есть множество лотерей, в которые можно играть только в Интернете. Это «Авто Лото», «Башня», «Смайл», «Сапер Хит», «Каре», «Волшебная пара», «Виртуальная лига», «Лабиринт», «Морской бой», «Лас-Вегас», «Охота за сокровищами», «Толстый кошелек», «Макс Мани», «Удачный побег».

«Патриот» проводит такие лотереи: «Десять звезд», «Таро плюс», «50 на 50», «Момент лото», «Кинг фурор», «Империя развлечений», «Ю Бинго», «Фауна», «Эльдорадо», «Гривенка», «Блиц Лото», «Козырная масть», «Амазонка», «Лампа Аладдина», «Сафари», «Ва-банк Лото», «Свое жилье», «Супер Гол», «Смайлото», «Моя країна Україна», «Чемпион», «Азия», «Зодиак», «Орел-Решка», «Лидер», «Азарт», «Честная игра», «Шанс Лото», «Фарт», «Созвездие», «Фурор-Нова», «Звезда Лото», «Джокер Лот», «Копилки». В большинстве этих лотерей максимальный выигрыш составляет 2 тысячи, 5, 12, 20, 30 тысяч гривен, реже 50 и 100, а в парочке достигает 2 миллионов.

Короче, играй – не хочу. Все эти лотереи платят налоги в Украине, хотя «М.С.Л.» владеет оффшорная кипрская компания, «УНЛ» – гражданин Великобритании, «Патриот» большую часть истории был российской компанией, но с 2016-го у нее вроде бы украинский собственник. «М.С.Л.» декларирует, что часть прибыли инвестирует в украинский спорт и культуру. К примеру, за счет лотереи был построен Дворец зимних видов спорта в Богуславе, спонсируется кинофестиваль «Молодость».

Насчет других операторов таких сведений нет.