Демарши на марше

После окончания пленарного заседания 31 сессии Кировоградского областного совета седьмого созыва осталось впечатление, что некоторым депутатам важнее не принятие решений, а возможность поговорить с высокой трибуны. При этом сессия обещала быть жаркой, потому что накануне планово-бюджетная комиссия «зарезала» проект программы образовательно-культурного развития, предложенный областной госадминистрацией.

Однако вместо жарких и предметных дискуссий чередой пошли бесконечные выступления если не Людмилы Давыденко из Александрии (ОПЗЖ), то братьев Степур из Светловодска («Свобода»). Несмотря на предложение председателя облсовета Александра Черноиваненко провести сессию оперативно, они сочли это нарушением прав депутатов и беспрерывно по очереди задавали вопросы или выступали, абсолютно не считаясь с регламентом, и даже заставили председателя облсовета полностью прочитать скучнейший отчет о работе депутатского корпуса за год.

Скажем, Людмила Давыденко раскрыла настоящую подоплеку поправок постоянной депутатской комиссии к проекту решения ОГА. Оказывается, буквально перед сессией планово-бюджетная комиссия не только урезала сами программы развития, но и вообще лишила губернатора возможности оперативно работать с бюджетом в межсессионный период! Позже выяснилось, что депутаты внесли изменения в проект администрации о перераспределении средств, после чего первый заместитель председателя ОГА Игорь Кузьмин вышел на трибуну и настоятельно попросил депутатов вернуться к, условно говоря, его проекту. Это вызвало взрыв эмоций у председателя Кировоградского областного совета Александра Черноиваненко, который на повышенных тонах спросил: «Що, депутати не мають права вносити зміни? Що це таке?! Ми ж вас поважаємо, а ви нас – ні».

После этого случилось вообще невероятное, поскольку вслед за первым заместителем с представительского ряда неожиданно поднялись и вышли из зала все заместители председателя ОГА, оставив вместо себя таблички. По всем параметрам это больше всего смахивало на откровенный демарш в знак протеста, о чем «УЦ» и попыталась узнать у самого Игоря Кузьмина:

– А що не так? Чому ви вийшли, тобто адміністрація?

– Ми не вийшли, а вийшли на перерву, повертаємося.

– На обід?

– На перерву.

– Я уточнюю, це демарш чи щось інше?

– Ну, демарш – це Олександр Анатолійович влаштував, а ми на місці. Ви ж нас бачите?

– А що не так, чому вас не влаштували пропозиції депутатів? Ви закликали їх повернутися до проєкту адміністрації?

– Тому що нам незрозуміло, яким чином проголосували за бюджет, а потім ще проголосували за рішення комісії з питань бюджету, які обласна адміністрація не бачила. Сьогодні зранку збиралася комісія з питань бюджету і винесла якесь рішення, яке нам не роздали, яке ми не бачили.

Я боюсь, що навпаки, своїм рішенням вони заблокують роботу ОДА, позбавлять нас можливості оперативно реагувати на будь-які виклики, що виникають.

– А чи не є це кризою між ОДА та обласною радою?

– Я не думаю, зараз отримаємо рішення одне, потім друге, подивимось, чи відповідають ті пропозиції вимогам закону, а потім будемо думати.

Сразу после сессии мы попросили прокомментировать ситуацию Александра Черноиваненко.

– Олександре Анатолійовичу, що це було? Криза в стосунках обласної ради й ОДА?

– Ні! Ніякої кризи, може, люди просто хотіли вийти на перерву?

– А Кузьмін каже, що це зробили демарш ви.

– Я ?! Я демарші не роблю. На сесії обласної ради розглядалися вкрай необхідні питання для життєдіяльності області, і всі питання підтримані депутатами, і пропозиції ОДА підтримали. Абсолютно нормально, немає ніякої кризи.

– А щодо питання позбавлення голови ОДА права розподіляти кошти в міжсесійний період?

– Ні, такого немає. Бюджетна комісія внесла, щоб погоджували з нею, і все. Немає нічого страшного.

Депутаты действительно поддержали практически все проекты решений, даже те, которые были накануне отвергнуты бюджетной комиссией, о чем поспешила сообщить на своей странице в социальных сетях заместитель председателя ОГА Татьяна Волынец (на фото в центре), сопроводив фотографией текст типа «миздобули». Теперь у нас будет работать программа «Розвиток людського капіталу», в рамках которой за счет областного и местных бюджетов в вузах будут готовиться специалисты для сельськой местности. Предполагается, что после трех лет отработки они могут не возвращать кредит на учебу. Правда, оптимизма своих коллег не разделил Игорь Кузьмин, который сказал, что депутаты почти на три миллиона гривен сократили финансирование культурно-образовательных программ…

Единственным пунктом повестки дня, который «завис», стало обращение депутатов областного совета к центральным органам власти Украины по поводу административно-территориальной реформы. И надо же такому случиться, что именно в тот день Кабинет Министров принял постановление об укрупнении районов, таким образом напрочь проигнорировав инициативу с мест. Это в своем комментарии для «УЦ» подтвердил первый заместитель председателя облсовета Юрий Гугленко:

– Попередня влада, яку ми представляли в тому числі, реалізовувала успішний проєкт децентралізації. Тоді громадам надавалося право самостійно, так, як вони це бачать, створювати ОТГ і вільно розвиватися. Зараз децентралізацію проводять шляхом адміністративно-територіальної реформи, причому не питаючи людей, як вони хочуть об’єднатися. Тобто ті пропозиції, які ми надавали з місця наверх, не враховані. Найголовніше не в районуванні. Основне питання – в ОТГ. Є ОТГ, про які ви писали, скажімо, Приютівська, яка вже три роки як створена, успішно функціонувала, тут можна оцінювати, але вона існує, діюча, люди добровільно прийняли рішення про її утворення, а зараз її взяли та поділили навпіл, і таких випадків по Україні більше 200 чи 300…

Сессию закрыли уже далеко после обеда. Говорили много, но самых главных ответов так и не услышали, и не только по поводу бюджета. Во время отчета областного прокурора Алексея Тубельца так и не стало понятнее, куда делись несколько десятков дорогущих плит со взлетной полосы местного аэропорта.