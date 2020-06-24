Азартклуб. Тур 2. Меломания

1. История одного шедевра

Перед вами истории создания известных песен. Угадайте песню и исполнителя.

1. – Так сталося, що я переїжджав з Парижу спочатку до Москви та привіз усі свої речі. І ми там зробили зйомку кліпу.

Приїхали на «Мосфільм», і вони нам зробили декорацію. Таке «село і люди». Потім починають видавати нам якісь брилі, шаровари синтетичні, вишиваночки. Я на все це подивився й кажу «нє». Тут шароварщина не пройде. Дістав усі свої речі від французьких дизайнерів і паризьких секондхендів. І ми одягнулися й запропонували свою концепцію.

2. В восьмидесятых некая группа христиан высказала предположение, что в песне рассказывается об отеле в Сан-Франциско, который приобрел Антон Ла-Вей, чтобы превратить его в Церковь сатаны.

Согласно одному из слухов, под ним имеется в виду больница для душевнобольных в Камарильо. Не менее популярной была версия о том, что речь идет о реабилитационном центре для наркоманов.

Многие поклонники были искренне уверены, что в подразумевается шотландский замок черного мага Алистера Кроули или даже неизвестная гостиница, принадлежащая каннибалам. Отдельные фанаты уверенно твердили о том, что группа поет о замке Playboy.

3. – Нас спрашивали: какое самое загадочное исполнение своей песни вы слышали? Эта песня. Однажды, будучи на Дальнем Востоке, во Владивостоке, у себя в номере в гостинице, щелкал каналы и напоролся на японский канал. Понимаю, что что-то такое знакомое вижу, а идет урок «учимся говорить по-русски». Идут строчки с иероглифами, и они начинают петь мою песню.

Теперь когда мы бываем за границей, то говорим, что у нас есть единственная песня на вашем языке. Например в Таллине говорим, что припев на эстонском языке.

4. В первом варианте эта песня исполняется без музыкального сопровождения, за исключением гитарного соло в завершающей части. Лидер поет под ритм… Песню записывали в заброшенной лондонской церкви, где музыканты топали по куче досок. Затем звуковые дорожки вручную накладывали друг на друга, немного смещая во времени. Так был создан эффект участия большого количества людей.

5. Школьный хор для песни нашли в ближайшей к студии школе (в районе Лондона Ислингтон). Пели 23 ребёнка в возрасте от 13 до 15 лет. Пение было наложено двенадцать раз, что создало ощущение куда большего хора.

После выхода пластинки разразился скандал. Потому что, во-первых, детям не было заплачено. Во-вторых, песня по тематике вовсе не радовала руководство школы.

6. Когда песня только обрела популярность, ее текст вызывал нездоровый смех у жителей этого города. На тот момент в городе был только один дом с резным палисадом – областной кожвендиспансер.

2. Movies, drugs, rock-n-roll

Многие известные музыканты засветились и в съемках известных фильмов. Назовите музыканта и фильм.

3. Хит с первого взгляда

Перед вами представлены фрагменты известных альбомов. Назовите альбом и исполнителя.

4. Ассоциации (общее слово)

В каждой тройке картинок – ассоциации на названия музыкальных альбомов (за исключением одной, где зашифрована песня), где есть общее слово. Угадайте, что это за общие слова.

P.S.: Альбомы на разных языках.

Ответы на вопросы можно прислать на электронную почту aflorenko@gmail.com (в теме письма написать «Азарт-клуб» и указать имя и фамилию) или на обычную почту, заполнив бланк ответов (купив газету, тем самым поблагодарите автора за труды): ул. Эльворти, 7, оф. 305, Кропивницкий, Украина, 25006.