№26 (1384)

Номер тижневика «УЦ» від 25 червня 2020 року.
Стрижаков: «Городу нужна справедливость»
«Я впервые говорю власти спасибо»
Василий Мухин: «У города есть будущее»
Под крышей социального общежития
Позитивная феерия Сергея Дриги
Номер тижневика «УЦ» від 25 червня 2020 року.
Стрижаков: «Городу нужна справедливость»
«Я впервые говорю власти спасибо»
Василий Мухин: «У города есть будущее»
Под крышей социального общежития
Позитивная феерия Сергея Дриги
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