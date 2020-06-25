№26 (1384)

By
Андрій Флоренко
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10:54
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Номер тижневика «УЦ» від 25 червня 2020 року.

В какое время живём?

Корон на всех хватит!

Бомби з мирного неба

Нова пропозиція суспільству

Стрижаков: «Городу нужна справедливость»

«Я впервые говорю власти спасибо»

Надо же, какая неожиданность!

Василий Мухин: «У города есть будущее»

«Не стыдно перед потомками»

Под крышей социального общежития

54 года жизни Гария Бугреева

Позитивная феерия Сергея Дриги

До свидания, Елисаветград-1909!