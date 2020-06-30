Мавка, она же Любовь

В то время, когда галерея «Елисаветград» оцифровывает архив фотографа Василия Ковпака, нам случилось увидеть сделанное им фото, на котором запечатлена красивая женщина. На обратной стороне подпись Василия Ксенофонтовича «Мавка степова». Кто она?

Этим фото с нами поделился коллекционер Владимир Нагорный. Он же и рассказал о «Мавке». Ее зовут Любовь Синокоп. Родом она из села Бирки Александровского района, живет в Кропивницком. «В начале двухтысячных меня с ней познакомил Юрий Тютюшкин, – рассказал Владимир. – У нас оказалось много общего, поскольку Любовь Васильевна тоже коллекционер. Она собирала ракушки и все, что с ними связано, например, перламутровые пуговицы. При нашей первой встрече она вспоминала свою молодость, показывала фотографии. Я обратил внимание на это фото, оно мне очень понравилось, и я попросил его мне подарить. Любовь Васильевна легко согласилась. И вот недавно она о нем вспомнила и попросила вернуть. Сказала, что это ее память. Я, конечно, верну, но с ее согласия делюсь этой красотой с вами».

Любовь Синокоп дружила с Василием Ковпаком. Как-то он взял ее с собой в командировку в какой-то колхоз. Задачей фотокорреспондента было снять женщин, работающих в поле. Но они не умели позировать, стеснялись, не могли расслабиться, улыбнуться, как того требовал фотограф. Он ужасно разнервничался и сказал спутнице: «Давай хоть тебя сфотографирую». Так получилась Мавка.

По словам Владимира Нагорного, Любовь Васильевна сохранила свою красоту. Она коммуникабельная, энергичная, светлая, улыбчивая. Чтобы в этом убедиться, мы напросимся к ней в гости – пусть и для нас повспоминает.