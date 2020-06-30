Первая мировая в Елисаветграде

Всегда удивляло отношение в СССР к Первой мировой войне, которую если и вспоминали, то называли империалистической, хотя именно эта война способствовала созданию режима хаоса и анархии, во многом благодаря которому большевики пришли к власти. Эта война к тому же перекроила политическую карту Европы, в ней принимали участие десятки миллионов человек, в том числе и жители Елисаветградщины.

Первая мировая, или Европейская, или «Великая война за окончание всех войн» (!!!) началась 01.08.1914 года, а окончилась 11.10.1918 года подписанием Версальского договора. Но первые выстрелы прозвучали 26 июня 1914 года в Сараево, где сербским националистом были убиты эрцгерцог Австро-Венгрии и его жена. Потом были четыре года кровопролития, в основном на «европейском театре военных действий», в ходе которых погибло около 10 миллионов человек и ранено столько же.

Потери украинцев, которые воевали в противоборствующих армиях, составили около полумиллиона человек, но монументальных свидетельств памяти жертв той войны на территории области практически не осталось. Один-единственный памятник погибшим в Европейской войне землякам, а их было около 50, сохранился в селе Каменечье Новоархангельского района, да еще крест на месте могилы генерала Александра Самсонова в селе Акимовка Маловисковского района. Но остались фотографии елисаветградцев, участников войны, которые собрал кропивницкий коллекционер Юрий Тютюшкин. Кстати, тело генерала Самсонова было опознано его женой благодаря именно фотографии, хранившейся в медальоне на шее погибшего, переданном ей немецким мельником, похоронившим генерала…

В коллекции Тютюшкина собраны фотографии и почтовые открытки, присланные родственникам в Елисаветград или отправленные из Елисаветграда. Сам он говорит, что собирал их попутно, поскольку его основной темой были виды города, но отказаться не мог, ведь это тоже история, причем написанная самими жителями, которых захватила военная буря. Но говорить, что это полная история, т.е. имеются сведения об изображенных на фото людях или нам понятны подписи на обратной стороне почтовых открыток и фото, не приходится, потому что в большинстве своем тексты или не читаются, или отрывочны, либо вообще отсутствуют. Поэтому мы о людях почти ничего не знаем и вряд ли узнаем. И это неудивительно, хотя и прискорбно, потому что почти в каждой семье еще поколение-два назад хранились фотографии бравых военных в форме времен Первой мировой. Было несколько таких фотографий и в нашей семье, но о них я знаю только то, что кто-то из военных с Георгиевскими крестами на груди является моим прадедом Яковом Шпаком.

Много таких безымянных фотографий и в коллекции Юрия Тютюшкина, возможно, есть семейные – отец и сыновья или просто родственники, земляки или просто сослуживцы. И чем больше всматриваешься в лица, тем больше находишь сходство со знакомыми современниками; как-никак, это прапрадеды нынешних жителей Кировоградщины.

Есть фото парадные, можно сказать, праздничные, а есть и совершенно актуальные, т.е. люди сфотографировались в мятых гимнастерках, грязных сапогах, а то и в обмотках или длиннющих солдатских шинелях и папахах. Надписи попадаются редко, но случаются. Вот на обратной стороне фотографии пехотинцев с Георгием на шинелях написано: «Діденко, Гриценко, Свиріденко», но на фото стоят только два человека, причем сразу видно, что они настоящие окопники. Вот какой-то безусый Евфимий Сакуренко прислал фото своим дяде и тете, на нем новенькая шинель и все еще впереди…

Несколько фотографий имеют адресную привязку, как, например, фото Макария Ващенко, рядового ополченца, на что указывает специальная розетка на фуражке. Фото сделано в ателье Броуна, на Большой Пермской.

В коллекции много почтовых открыток, присылаемых в Елисаветград из разных городов Европы. Вот открытка в Елисаветград, Грязная улица, дом № 60 (редкость, потому что большинство домов номеров не имели, их заменяли фамилии владельцев). Какой-то Куба (вероятно, это семейное прозвище) пишет маме, что он только случайно получил ее письмо, так как служит уже в другом месте. А вот в декабре 1916 года отец поздравляет с прошедшим праздником дорогого Шуру, адрес которого г. Елисаветград, Нижне-Донская улица, дом Медвидовского, А.И. Маслянникову. На той же Нижне-Донской, но в доме Рыбальченко, «Дорогую мамулю и папочку» несколько раз крепко целует сын и просит не беспокоиться, он «чувствует себя великолепно». Открытка пришла из действующей армии, о чем свидетельствует почтовый штемпель.

Писали в действующую армию и из Елисаветграда. Так поздравили капитана генерального штаба 2-го Кавказского корпуса Бориса Гонтарева его родные и желали вернуться «здоровым, бодрым и победным». Победный дух сохраняется и в письме брату Ване, написанном с фронта в феврале 1915 года: «Идут страшныя и сильныя бои по нескольку дней. На нашем фронте наступает германец, ему все хочется взять Варшаву, но не видать ему Варшавы, пускай смотрит, чтобы Берлин был целый». Постепенно тональность меняется, о чем говорит открытка с просьбой к сестре Паше: «Я сколько пишу, а от вас не получаю. У нас идет сильный артиллерийский бой. Твой брат Петя. Пиши мне, моя сестра». Чувствуются отчаяние и тревога, бойцам требовалась моральная поддержка, и это в лучшем случае, поскольку война оборачивалась огромными потерями, количество раненых все время росло.

В Елисаветграде, в здании нынешнего педуниверситета, был открыт 2-й Брест-Литовский госпиталь. Отсюда раненый, возможно, с фамилией Вятских отправил открытку с видом трамвайных путей и остановки на ул. Садовой.

Особое место в коллекции занимает тема сестер милосердия. «Помни Марусю!» заклинает фотография медсестры, сделанная в 1915 году в городе Яссы, Румыния. Но одна фотография сестры милосердия привлекает особое внимание, скорее всего, она была послана уже после Октябрьского переворота: «Это фото от Наташенькиного сестринского удостоверения, которое она получила в Елисаветграде в 14 году, прослушав курс наук, и принята в Елисаветинскую общину Красного Креста. Бедная девочка! Как отвратительно сложилась ее жизнь? А все Маркс. Но хуже еще сложилась жизнь Маrіe».

Что за Наташа? Какая трагедия настигла не только ее из-за Маркса? Кто такая Мари и почему ей еще хуже? Настоящая загадка, но кажется, что ответ можно найти. Я обратил внимание, что на другой фотографии изображена та же девушка, только в другом ракурсе, тоже в костюме сестры милосердия, но на виньетке имеется надпись тушью – Когодовская Наташа. Возможно, это и есть «бедная девочка Наташенька» с первого фото и это дает шанс узнать тайну?..