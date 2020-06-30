Семь раз отрежь…

В отличие от всем известной пословицы, наше правительство поступает с точностью до наоборот и еще хуже – режет сразу, даже если это касается такого сложного вопроса, как изменение административных границ территориальных громад и районов области.

«УЦ» не раз писала о проблемах, возникших в связи с утверждением Перспективного плана формирования территориальных громад Кировоградской области. Тогда при помощи закулисных или подковерных игр напрочь отмели принципы добровольности и гласности, заложенные в Законе Украины «Про добровільне об’єднання територіальних громад», и просто уничтожили несколько уже действующих ОТГ или изменили их состав.

В Кировоградской области жертвой реформаторов стала успешная Попельнастовская ОТГ, которую приплели к непрогнозируемой в плане перспектив Червонокаменской. Не повезло и Приютовской ОТГ, у которой просто отобрали несколько сельских советов и присоединили к Александрийской ОТГ для того, чтобы удержать в орбите города поселок Александрийский.

Реформа децентрализации, приведшая к созданию самодостаточных объединенных территориальных громад, доказала свою состоятельность. Даже небольшие ОТГ, такие, как Попельнастовская, смогли за два года сделать для населения окружающих сел больше, чем за двадцать лет власти сельских советов. Если начать перечислять объекты, которые появились в селах, то это займет большую часть статьи. Одно напомним, что благодаря возросшим поступлениям в бюджет ОТГ люди имели возможность бесплатно ездить в Александрию по отремонтированной дороге. Ключевое слово – могли. В общем, ничего, кроме взрыва недовольства, утвержденный перспективный план этим ОТГ не принес. Как говорится, какая от него польза, кроме вреда?

Можно с уверенностью сказать, что данное распоряжение будет оспорено в суде, и не только потому, что люди хотят защитить свое право на добровольный выбор, а потому, что в жизни людей произошли качественно новые изменения, и они не согласны менять адрес проживания только потому, что так захотелось барину. Поэтому жители уничтоженных ОТГ протестовали, ездили в Киев, взывали и обращали внимание, но, как говорится, все впустую. 23 июня Кабмин выставил на своем сайте скорректированный Перспективный план формирования территориальных громад, но корректировок по проблемным громадам в нем не оказалось, хотя изменения все же были, и опять надо отметить, что вновь без обсуждения с жителями. В Бобринецком районе вместо трех ОТГ создали две – Бобринецкую и Кетрисановскую, включив в нее населенные пункты как Бобринецкой, так и ликвидированной Витязевской громад. Зачем – непонятно. Росчерком пера вместо одной Новоархангельской ОТГ создали аж три других – Новоархангельскую, Надлацкую и Подвысоцкую.

Изменение административно-территориального устройства Украины не ограничилось перекройкой громад – власть изменила и районный ландшафт Украины, что тоже вызвало массу вопросов. В частности, на Кировоградщине областная власть воспользовалась шулерскими приемами при составлении карт новых районов. Так, 23 марта представителям Малой Виски было сообщено, что в Кабмин направлены документы, где фигурирует Маловисковский район, что было логично с экономической, инфраструктурной, социальной и всех других точек зрения. Но неожиданно на область спустили решение о создании четырех районов, причем Маловисковского среди них вообще не оказалось. В результате Малая Виска, Смолино, Новомиргород, а также крупнейшие села, такие, как Злынка, Хмелевое, Ташлык и целый ряд других, отошли к… Новоукраинскому району! Решение абсолютно непонятное, потому что в административном подчинении удаленного во всех отношениях района оказываются самодостаточные Маловисковский и Новомиргородский районы с их горнодобывающими предприятиями и развитой сетью автомобильных и железнодорожных дорог. Люди не понимают, почему их так нагло обманули, ведь всего месяц назад сам губернатор Балонь заверял, что Маловисковскому району быть!

Жители возмутились, собрали вече, народ предлагал начинать акции гражданского неповиновения, но пока решили идти цивилизованным путем, т.е. требовать от Верховной Рады при утверждении проекта районирования вернуться к здравому смыслу. Тем более, что совершенно непонятны ни задачи укрупненных районов, ни возможности, ни права, ни обязанности, ни финансирование.

Юрий Гульдас, городской голова Малой Виски, говорит, что город имеет хорошее транспортное сообщение с соседями, чем Новоукраинка похвастать не может, и вообще, это не уровень местечковых интересов: «Якщо створювати район під когось – це одне, а якщо для людей – зовсім інше, бо мова йде про надання якісних послуг населенню. Я закликаю до здорового глузду й сподіваюсь, що Верховна Рада не прийме відверту дурню та повернеться до варіанту Маловисківського району. Можливо, якби з нами радились, адже ми розуміємо, що всіх задовольнити неможливо, ми б разом знайшли якесь раціональне зерно, а так виникає лише напруга, народ збентежений. Як голова найстарішого в області ОТГ, бо Мала Виска створила ОТГ ще в 2014 році, я можу сказати, що за ці п’ять років громада змінилася кардинально, люди змінилися докорінно, вони зрозуміли, що влада – та, яку обрав народ! Але біда в тому, що наші депутати – далеко не наші».

Очевидно, Юрий Гульдас имеет в виду депутатов Верховной Рады, которым в большинстве своем и правда нет дела ни до Малой Виски, ни до какого-то Попельнастого или любого другого населенного пункта Кировоградщины. К сожалению, практика игнорирования мнения с мест настолько прочно вошла в сознание нынешнего украинского руководства, что ошибок совершается все больше, а времени на их исправление становится все меньше.