Болезнь цивилизации и ваше зрение

Речь сегодня пойдет о заболевании, которое называют болезнью цивилизации, болезнью ХХІ века, угрозой для систем здравоохранения многих стран мира, сладкой болезнью, болезнью технологий. Да, это сахарный диабет. И не так все сахарно, и не так все сладко…

Диабет был распознан более двух тысячелетий назад, когда греческий врач Аретей впервые отметил случаи выработки организмом большого количества мочи и исхудания. В начале ХІХ века было составлено четкое описание сахарного диабета «сладкого» типа с сахаром в моче. В начале ХХ века болезнь была разделена на 2 типа: инсулинозависимый диабет, или тип 1 (означающий отсутствие или крайний дефицит инсулина), и диабет типа 2 (инсулинорезистентный), при котором организм перестает отвечать на сигнал, посылаемый инсулином. В 1922 году произошло не менее важное событие – открытие инсулина. Очень скоро он стал использоваться для лечения людей, а к 1923 году было налажено его массовое производство.

Среди причин и рисков развития заболевания относят генетику, а также образ жизни. Диабет 2 типа как раз и связан с образом жизни, характером питания, физической активностью, профессией, стрессоустойчивостью…

За последние годы количество людей, больных сахарным диабетом, возросло почти до полумиллиарда человек. О распространенности болезни можно многое сказать, зайдя в обычную поликлинику, посмотрев очередь к эндокринологу, офтальмологу и за получением инсулина.

Эта болезнь коварна и своими осложнениями, одно из которых – поражение глаз, или диабетическая офтальмопатия. В зависимости от поражения, выделяют диабетическую катаракту и диабетическую ретинопатию. Опасные и часто диагностируемые заболевания при диабете – это глаукома, гемофтальм, различные сосудистые поражения.

Начало развития диабетической ретинопатии связано, как правило, со стажем диабета и характером течения самой болезни, и не всегда пациент уделяет этому должное внимание. Однако на начальной стадии заболевания наиболее эффективно можно приостановить прогрессию и свести к минимуму риск потери зрения в будущем. С этой задачей может справиться врач-офтальмолог, посещение которого после 5 лет стажа диабета можно рекомендовать 2 раза в год. Однако, так как диагноз «сахарный диабет» во многих случаях устанавливается несколько позже начала самого заболевания, то и график посещения офтальмолога очень индивидуален (в зависимости от осложнений, но не реже 2 раз в год). Наиболее эффективной профилактикой развития диабетической ретинопатии на сегодняшний день является лазерная коагуляция сетчатки. Данную процедуру можно выполнить в Центре «Семейная офтальмология», который расположен на базе клиники ПП ПВФ «Ацинус» (или Больница Святого Луки). Выполняет ее врач высшей категории, кандидат медицинских наук, врач-ретинолог Илья Олегович Насинник (Институт офтальмологии и тканевой терапии им. Филатова, г. Одесса).

Опыт работы докторов, качественная и точная диагностика, современное оборудование центра, ответственный и индивидуальный подход к каждому помогут справиться с недугом и сохранить зрение. Сегодня центр работает и с направлениями НСЗУ, которые дают возможность пациенту получить квалифицированную консультацию врача абсолютно бесплатно. При необходимости дополнительного обследования (оптический когерентный томограф, ангиография, поля зрения по Hymphrey Zeiss и другое) для пациентов с сахарным диабетом до 30 сентября предусмотрена специальная программа по принципу «все включено» стоимостью 350 гривен.

В случае рекомендаций оперативного лечения катаракты Центр «Семейная офтальмология» может предложить пациенту широкий выбор искусственных хрусталиков по самым выгодным ценам. Операции проводит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой офтальмологии НМУ им А. А. Богомольца, один из лучших катарактальных хирургов Украины Дмитрий Геннадиевич Жабоедов. Второй катарактальный хирург – кандидат медицинских наук, врач высшей категории Вячеслав Леонидович Повх.

Грозным осложнением сахарного диабета (как правило, при несвоевременном обращении пациента) могут быть отслоение сетчатки и кровоизлияние в стекловидное тело. Данную проблему сможет решить витреоретинальный хирург, который выполняет наиболее сложные операции, Николай Николаевич Уманец, Институт офтальмологии и тканевой терапии им. Филатова, доктор медицинских наук, врач высшей категории.

Мы заботимся о наших пациентах. Лучшие хирурги Украины регулярно консультируют и оперируют в центре. Предварительная запись на консультации по телефону 050 03 03 103 (или через своего семейного врача по направлению от НСЗУ, согласовать время консультации желательно по тому же телефону).

Постоянный прием взрослых и детей в центре проводят врачи высшей категории, имеющие многолетний опыт работы на современном оборудовании, Тамара Васильевна Олейник, Тамара Ивановна Гаршанова, Елена Игоревна Попова, Вячеслав Леонидович Повх.

У жителей Кропивницкого и Кировоградской области есть прекрасная возможность следить за своим зрением и в случае необходимости проходить лечение на уровне лучших офтальмологических клиник Украины.

Лечебно-диагностический Центр «Семейная офтальмология» работает на базе Больницы Святого Луки с 2007 года. За это время были созданы команда профессионалов (3 доктора медицинских наук, 3 кандидата медицинских наук, врачи высших категорий) и самая современная диагностическая база в регионе. Ведется активное сотрудничество с Институтом офтальмологии и тканевой терапии им. Филатова, центрами «Новое зрение», «Айлаз» и др.

Хирургическая помощь оказывается как амбулаторно, так и стационарно.

Также центр имеет большой опыт работы по клиническим исследованиям (проводится набор пациентов с возрастной макулодистрофией, глаукомой). Это возможность для пациента получить качественную полную диагностику и лечение совершенно бесплатно.

Специалисты центра регулярно участвуют в отечественных и зарубежных конференциях, являются действующими членами международных офтальмологических обществ, что позволяет применять самые современные подходы к лечению.

Направления работы центра:

– хирургия катаракты, глаукомы, осложнения сахарного диабета

– лазерная хирургия (577 лазер Quantel medical, YAG-лазер Optotek, лазер для диод-лазерной циклокоагуляции):

хирургическое лечение отслойки сетчатки;

пластическая хирургия;

плеоптоортоптическое лечение;

ортокератология (линзы Paragon);

кросс-линкинг (лечение кератоконуса).

Детская офтальмология:

– качественная современная диагностика, опытный врач;

– аппаратное лечение (самый большой выбор оборудования в регионе);

– подбор очков, ежегодные медицинские осмотры детей перед школой;

– ортокератология (линзы Paragon);

– детская хирургия, полное сопровождение восстановительного периода.

Мы не случайно начали с осложнений диабета и возможности наблюдения и лечения у специалистов Центра «Семейная офтальмология». Это клиника полного цикла, то есть от наблюдения пациента до оказания высокоспециализированной помощи. «Семейная офтальмология» имеет наиболее широкие диагностические и терапевтические возможности в нашем регионе.

Внимание! С 1 июля по 30 сентября 2020 года предлагается полное офтальмологическое обследование пациентов с сахарным диабетом (по принципу «все включено») по сниженной вдвое цене – 350 гривен. Предварительная запись обязательна! Тел. (050) 03 03 103 – с отметкой «обследование пациента с сахарным диабетом»

Центр находится в Больнице Святого Луки – г. Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 65. Сайт www.oko.kr.ua.

Мы приложим все усилия, чтобы найти оптимальное решение вашей проблемы!