Тур №5. Игромания

1. Литературная игротека

Назовите произведение.

1. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

2. (назвать максимально точно)

Основным принципом краснолюдского гвинта было что-то напоминающее торг на конском рынке – как интенсивностью, так и напряженностью голосов торгующихся. Затем пара, объявляющая самую высокую «цену», старалась получить как можно больше взяток, чему другая пара игроков всячески мешала. Игра протекала громко и шумно, а рядом с каждым игроком лежала толстая палка. Пользовались палками довольно редко, но хватались за них часто.

– Ты чего делаешь, зуб те в корень! Дуб хреновый! Ты почему листами пошел заместо сердец? Я чего, задарма в сердцах гвинтовал? У-ух, взял бы дрын и огрел бы тебя по дурной башке!

– Дык у меня ж было четыре листа с нижником. Я думал набрать!

3. Маргадон и Жакоб от нечего делать опробовали столы в биллиардной. – И здесь тоска! – сказал Маргадон, забивая очередной шар. – Кормят до отвала. Двери не запирают. У ключницы попросил три рубля – дала и не спросила, когда отдам. Честное слово, Жакоб, они меня доконают!!

– Погрузитесь в себя, сэр! – посоветовал Жакоб. – В тайники своей души…

– Там холодно и страшно, – отмахнулся Маргадон. – Лучше уж заботиться о теле.

4. Во-первых, мне все показалось так грязно – как-то нравственно скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями, обступают игорные столы. Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы.

5. Кроме загадок, ему ничего в голову не пришло. Загадывать их и иногда разгадывать – единственная игра, в которую он играл с забавными тварями, сидевшими по норам, – давным-давно, до того, как растерял всех друзей, и лишился дома, и вынужден был уползти далеко-далеко в недра горы.

2. Когда деревья были большими

Перед вами описания дворовых игр. Вспомните, как они назывались.

1. На асфальте мелом чертится прямо­угольник, который делится на десять квадратов (два на пять). Квадраты нумеруются тем же мелом от 1 до 10.

Берется шайба. Играющая кладет шайбу рядом с первым квадратом, встает на одну ногу и прыгает вперед так, чтобы задеть шайбу, которая должна при этом пересечь линию и залететь в первый квадрат. Затем играющая, продолжая прыгать на одной ноге, допрыгивает до шайбы и таким же движением старается запинать ее во второй квадрат и так далее. Если шайба не долетит или перелетит следующий квадрат, либо остановится на линии, игрок проигрывает и выходит из игры

2. Игра проводится на плоской поверхности, участвует от 6 (меньше – нет смысла) до +бесконечности игроков. Игровое поле делится на три части: две боковые и центральную. В центральной собирается стадо детей. В каждом боковом секторе находится по игроку – их задача состоит в том, чтобы швырять мяч в стадо, пытаясь «осалить» игроков. Осаленые покидают стадо.

3. Чертится мелом на асфальте таблица в 1 столбец и с кучей строк, в которых в порядке возрастания перечисляются звания; на расстоянии 20 шагов от самого старшего звания ставится банка на кирпиче. Задача: стоя на своем звании, попытаться попасть в банку приготовленной, строго индивидуальной палкой.

При попадании играющий имел право забрать палку и подняться на 1 звание выше, те, кто не попал и палки их лежат возле банки, должны были их забрать, при этом водящий должен был задеть жертву, у которой в руках палка, и сбить банку. Если у играющего не было в руке палки, трогать его не разрешалось

4. Рекомендуется играть командами от пяти человек. Игроки делятся на две примерно равные по весу команды, одна из которых становится «раком» в цепочку у заранее обозначенной линии. Главное – надёжно прятать голову в рёбрах впереди стоящего, потому что игроки другой команды должны все по очереди запрыгнуть с разбега на эту конструкцию из живых тел.

Следовательно, первый прыгающий всадник обязан долететь до самой головы фигуры, причинив лёгкие ушибы стоящим там несчастным. После приземления передвигаться нельзя.

3. Добрым словом и монтировкой…

Назовите игру по оружию-визитке.

4. Древние настолки

Перед вами настолки и их описания. Угадайте, какая картинка какому описанию соответствует. (Ответ принимается в формате 1-Б, 2-Г и т.д.)

Ответы на вопросы можно прислать на электронную почту aflorenko@gmail.com (в теме письма написать «Азарт-клуб» и указать имя и фамилию) или на обычную почту, заполнив бланк ответов (купив газету, тем самым поблагодарите автора за труды): ул. Эльворти, 7, оф. 305, Кропивницкий, Украина, 25006.