Тур №5. Игромания

1. Литературная игротека
Назовите произведение.
1. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.
Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.
2. (назвать максимально точно)
Основным принципом краснолюдского гвинта было что-то напоминающее торг на конском рынке – как интенсивностью, так и напряженностью голосов торгующихся. Затем пара, объявляющая самую высокую «цену», старалась получить как можно больше взяток, чему другая пара игроков всячески мешала. Игра протекала громко и шумно, а рядом с каждым игроком лежала толстая палка. Пользовались палками довольно редко, но хватались за них часто.
– Ты чего делаешь, зуб те в корень! Дуб хреновый! Ты почему листами пошел заместо сердец? Я чего, задарма в сердцах гвинтовал? У-ух, взял бы дрын и огрел бы тебя по дурной башке!
– Дык у меня ж было четыре листа с нижником. Я думал набрать!
3. Маргадон и Жакоб от нечего делать опробовали столы в биллиардной. – И здесь тоска! – сказал Маргадон, забивая очередной шар. – Кормят до отвала. Двери не запирают. У ключницы попросил три рубля – дала и не спросила, когда отдам. Честное слово, Жакоб, они меня доконают!!
– Погрузитесь в себя, сэр! – посоветовал Жакоб. – В тайники своей души…
– Там холодно и страшно, – отмахнулся Маргадон. – Лучше уж заботиться о теле.
4. Во-первых, мне все показалось так грязно – как-то нравственно скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями, обступают игорные столы. Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы.
5. Кроме загадок, ему ничего в голову не пришло. Загадывать их и иногда разгадывать – единственная игра, в которую он играл с забавными тварями, сидевшими по норам, – давным-давно, до того, как растерял всех друзей, и лишился дома, и вынужден был уползти далеко-далеко в недра горы.
2. Когда деревья были большими
Перед вами описания дворовых игр. Вспомните, как они назывались.
1. На асфальте мелом чертится прямоугольник, который делится на десять квадратов (два на пять). Квадраты нумеруются тем же мелом от 1 до 10.
Берется шайба. Играющая кладет шайбу рядом с первым квадратом, встает на одну ногу и прыгает вперед так, чтобы задеть шайбу, которая должна при этом пересечь линию и залететь в первый квадрат. Затем играющая, продолжая прыгать на одной ноге, допрыгивает до шайбы и таким же движением старается запинать ее во второй квадрат и так далее. Если шайба не долетит или перелетит следующий квадрат, либо остановится на линии, игрок проигрывает и выходит из игры
2. Игра проводится на плоской поверхности, участвует от 6 (меньше – нет смысла) до +бесконечности игроков. Игровое поле делится на три части: две боковые и центральную. В центральной собирается стадо детей. В каждом боковом секторе находится по игроку – их задача состоит в том, чтобы швырять мяч в стадо, пытаясь «осалить» игроков. Осаленые покидают стадо.
3. Чертится мелом на асфальте таблица в 1 столбец и с кучей строк, в которых в порядке возрастания перечисляются звания; на расстоянии 20 шагов от самого старшего звания ставится банка на кирпиче. Задача: стоя на своем звании, попытаться попасть в банку приготовленной, строго индивидуальной палкой.
При попадании играющий имел право забрать палку и подняться на 1 звание выше, те, кто не попал и палки их лежат возле банки, должны были их забрать, при этом водящий должен был задеть жертву, у которой в руках палка, и сбить банку. Если у играющего не было в руке палки, трогать его не разрешалось
4. Рекомендуется играть командами от пяти человек. Игроки делятся на две примерно равные по весу команды, одна из которых становится «раком» в цепочку у заранее обозначенной линии. Главное – надёжно прятать голову в рёбрах впереди стоящего, потому что игроки другой команды должны все по очереди запрыгнуть с разбега на эту конструкцию из живых тел.
Следовательно, первый прыгающий всадник обязан долететь до самой головы фигуры, причинив лёгкие ушибы стоящим там несчастным. После приземления передвигаться нельзя.
3. Добрым словом и монтировкой…
Назовите игру по оружию-визитке.
4. Древние настолки
Перед вами настолки и их описания. Угадайте, какая картинка какому описанию соответствует. (Ответ принимается в формате 1-Б, 2-Г и т.д.)
Ответы на вопросы можно прислать на электронную почту aflorenko@gmail.com (в теме письма написать «Азарт-клуб» и указать имя и фамилию) или на обычную почту, заполнив бланк ответов (купив газету, тем самым поблагодарите автора за труды): ул. Эльворти, 7, оф. 305, Кропивницкий, Украина, 25006.
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