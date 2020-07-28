В суд – за кофе на ночь

Мало того, что медики предупреждают о пагубности употребления кофе на ночь, так за это теперь взялись и полицейские. А как иначе объяснить инцидент, произошедший в минувшую пятницу в кафе «Два кофе», что в центре Кропивницкого?

Как известно, Кабмин внес изменения в свое постановление, согласно которым ресторанам, кафе, барам, столовым, кафетериям запрещено работать с 23-х до 7-ми часов. Что подразумевается под работой перечисленных заведений? Правильно, обслуживание клиентов. То есть ровно в 23.00 ни один посетитель не может сделать заказ. Хотя в кабминовском документе есть оговорка: разрешается предоставлять услуги общественного питания с применением адресной доставки и заказов на вынос. Это следует понимать как разрешение работать тем же кафе и ночью, но если клиент покупает блюдо или напиток на вынос.

Теперь о том, что произошло в «Два кофе». После одиннадцати часов вечера мимо заведения проходили полицейские и увидели людей, сидящих на летней площадке популярной кафешки. Беспрепятственно зайдя внутрь (дверь была открыта), три стража порядка предъявили сотруднику претензии по поводу нарушения требований Кабмина, то есть карантина. По их убеждениям, кафе вовремя не закрылось. На место событий был вызван владелец кафе Виктор Душак, фиксировавший на видео развитие событий.

Виктор, будучи уверенным в своей правоте, доказывал полицейским, что дверь кафе не закрыта и горит свет потому, что ведется уборка помещения, обязательная для окончания рабочего дня. Что уже помыта кофемашина, сложены шезлонги, закрыта касса, и после одиннадцати ни одной транзакции не было проведено. «Копы» аргументировали наличие нарушений тем, что на «летнике» сидят люди, потенциальные посетители, и что именно он, Душак, должен призывать их к соблюдению требований карантина…

Давайте признаем, что на открытой площадке «Два кофе» всегда кто-то сидит. И расположение кафе, и интерьер, и атмосфера влекут туда и молодежь, и людей старшего возраста. «Летник» на ночь не закрывается – это физически невозможно сделать, да и незачем: пусть себе сидят, лишь бы ничего не ломали. Кстати, та же ситуация и с другими барами и кафе, имеющими террасы. Но наличие сидящих там в ночное время людей ведь никоим образом не может быть свидетельством работы заведений в ночное время. Тем более, повторимся, работать под заказ, на вынос, можно хоть всю ночь.

В общем, полицейские составили протокол. Виктор Душак его подписал, но сопроводил собственными письменными пояснениями. «После публикации моего видео в соцсетях со мной связался молодой перспективный адвокат и предложил свои услуги по отстаиванию в суде моей правоты, – сказал “УЦ” Виктор. – Я доведу это дело до логического завершения, докажу, что был прав, и продемонстрирую, что и я, и мои коллеги-рестораторы действуют в рамках закона, никоим образом его не нарушая».

Видео в соцсетях прокомментировало большое количество неравнодушных граждан. Просмотрели его более полутора тысяч человек. Безусловно, резонанс. Мы будем следить за развитием событий и с нетерпением ждем финала – конечно, позитивного для Душака. И да, кофе у него отменный.