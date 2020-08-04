Выставка, которую мы дождались

В марте этого года «УЦ» писала о том, как хорошо было бы организовать и провести в нашем городе выставку старинных фотографий украинских сельских свадеб из личной коллекции Владимира Нагорного. После нашей публикации на эту идею сразу откликнулся Кировоградский областной центр народного творчества, и 30 июля долгожданная выставка открылась!

80 фотографий, которые охватывают временной промежуток более чем в полстолетия (с 1910 по 1970-е гг.), половина из которых были сделаны на территории Кировоградской области, а вторая – в других регионах Украины. Очень кстати оказалась помощь Ростислава, сына Владимира Нагорного, который отцифровал старые фото и распечатал их в присущих тому времени цветовых гаммах в формате А4.

Каждую из этих фотографий Владимир как опытный коллекционер нашел лично: ездил по селам, общался с людьми, покупал редкие снимки… На всё это у него ушло более 30 лет.

«У меня в коллекции много фотографий, но именно по свадебной тематике – чуть больше 80-ти. Все они весьма колоритные и редкие. С подобными фото люди расстаются неохотно, ведь это всё-таки память, особенно учитывая то, что эти снимки я собирал в сёлах, где людям старшего поколения очень дороги воспоминания об их родителях. Поэтому, как правило, соглашались продать лишь те фото, на которых запечатлены какие-то далекие знакомые или родственники, то есть люди, информация о которых уже утрачена. А вообще я собиратель украинских старобытностей, мне интересно всё, что касается традиционного украинского быта: это и сундуки, и рушники, и сельскохозяйственные предметы труда… У меня было много выставок по городу, а потом – длительный перерыв, и вот возникла мысль сделать такую, как сегодня. Благодаря статье Елены Никитиной, по сути, эта выставка и состоялась, потому что именно после её публикации мне позвонили из центра народного творчества и предложили помочь в моих чаяниях», – делится Владимир Нагорный.

Каждая представленная фотография имеет свою историю и интересные детали, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными, но при более внимательном рассмотрении могут рассказать о многом. Самым уникальным снимком этой выставки, по словам коллекционера, является свадебное фото молодой пары украинских остарбайтеров, сделанное в 1943-м году.

«Этой фотографией я хотел бы разбить все существующие на сегодняшний день стереотипы об остарбайтерах. Здесь показана молодая пара из Украины, которая проживала в Германии. По фотографии видно, что никто над ними не глумился, они чувствовали себя полноправными гражданами даже в другой стране, и никто не запрещал им носить национальную украинскую одежду. Скорее всего, эта пара была знакома уже давно, молодые люди любили друг друга и вместе уехали в Германию, не думаю, что их угоняли.

Парень – в европейской одежде, шикарных ботинках. Она – с рушником и веночком. Сзади стоят дружки. Вероятнее всего, они не украинки. Может быть, девушка – россиянка, а вот национальность мужчины мне идентифицировать сложно. На другой фотографии также изображена молодая влюбленная пара, и девушка на ней – в украинской сорочке», – объясняет Владимир.

Есть ещё одно интересное фото, на котором запечатлены жених, невеста, друг, дружка и мужчина, держащий в руках небольшое дерево. Этот снимок был сделан в селе Ровном Новоукраинского района в 60-е годы.

«Этот обряд, когда на столе молодых стоит дерево, больше присущ болгарскому, румынскому, сербскому или молдавскому этносам. Вероятнее всего, на территории того села компактно проживали представители какой-то из этих наций или кто-то из молодых имел отношение к ним. Это деревце создавалось из небольших ветвей или сухостоев, обмазанных тестом и испеченных в печи. Затем на его ветви цеплялись конфеты. Я видел однажды такое действо. Очень интересный обряд, который тоже уходит в прошлое», – добавляет коллекционер.

Кстати, выставка Владимира Нагорного носит очень красивое и близкое душе многих украинцев название «Просила мати, просили батько…» Именно с таких слов раньше начиналось приглашение невестой гостей на свою свадьбу. И те, кто побывал на открытии выставки, смогли действительно поприсутствовать на традиционной украинской свадьбе, инсценированной артистами центра народного творчества.

Редакция «Украины-Центр» выражает благодарность центру за отклик на публикацию и организацию такого чудесного мероприятия! А всем читателям рекомендует обязательно успеть посетить эту необыкновенную выставку, которая продлится до 13 августа.