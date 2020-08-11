Творческий треугольник Цуканова

Придуманный галереей «Елисаветград» конкурс детского рисунка «Щаслива дитина – квітуча Україна» с первого года проведения приобрел популярность. Потом она только росла. Инициатор конкурса Николай Цуканов проанализировал «проделанную работу» и пришел к выводу, что пора менять формат. В результате появился благотворительный фонд.

Кто следит за проведением «Щасливої дитини» (а за ним следят и за рубежом тоже), знает, какие шедевры дети со всей Украины присылают на конкурс. В нем участвуют как отдельные юные художники, так и художественные студии и школы в полном составе. Каждый (!) ребенок, а их тысячи, получает диплом и календарь. Кроме того, любой желающий взрослый имеет возможность лично премировать юное дарование. В общем, замечательная идея приобрела новую форму.

– Мы рассчитываем на поддержку всех, для кого будущее наших детей – не просто слова, – говорит Николай Николаевич. – Проведенные галереей в период карантина онлайн-конкурсы показали, что людям нужны искусство, культура, особенно в этом нуждаются дети. Я проанализировал работу всех благотворительных фондов, которые существуют в Украине, и пришел к выводу, что девяносто процентов из них нацелены на предоставление помощи, на ликвидацию уже возникших проблем, будь то больные, бездомные, пострадавшие… Безусловно, эта помощь необходима. Но мало какой фонд работает на упреждение проблем, на человеческое развитие. База данных детей, с которыми сотрудничает галерея, составляет порядка семи тысяч! И их тоже нужно поддерживать, развивать и мотивировать. Для этого мы и создали фонд.

Принцип работы благотворительного фонда «Щаслива дитина – квітуча Україна» напоминает треугольник: фонд, художник, ребенок. Художник добровольно передает в фонд одну или несколько своих работ. Картины продаются, деньги поступают на счет фонда и впоследствии направляются на развитие детского творчества: конкурсы, выставки, фестивали. Но на этом треугольник не замыкается, так как часть денег может быть предложена профессиональному художнику, согласившемуся провести, например, мастер-класс для определенной группы детей. Представляете, какое счастье может испытать одаренный ребенок, если посетит урок Народного художника Украины?

Как только фонд был зарегистрирован, он пополнился первыми 25-ю полотнами. Это первый «транш» семьи Цукановых. И некоторые работы уже куплены, а значит, первые деньги поступили на счет благотворительного фонда. Хотя нет, первые три тысячи гривен на счет перечислила семья известного мецената Тиграна Хачатряна. Так тоже можно: картину не покупать, а просто финансово поддержать инициативу.

Что касается стоимости предлагаемых фондом картин, то пока каждая оценена в полторы тысячи гривен. Уже есть прецедент, когда полотно было куплено за четыре тысячи. Впоследствии картины будут оцениваться индивидуально. Еще в планах – создание сайта фонда, где, кроме прочего, можно будет наблюдать, как фонд пополняется средствами и как они расходуются.

Ознакомиться с предлагаемыми картинами и выбрать понравившуюся можно на страничке Николая Цуканова в «Фейсбук». Там же размещены реквизиты для перечисления денег.

– Я очень надеюсь на «вирусность» нашей идеи, – заметил Николай Цуканов. – Хочу, чтобы как можно большее количество людей ее поддержало. Конкурс «Щаслива дитина – квітуча Україна» мы проводим для детей всей страны. Детские рисунки неоднократно выставлялись в Верховной Раде, в посольствах и консульствах разных стран. А это уже, не побоюсь этого слова, планетарный масштаб. Так что не стесняйтесь, подключайтесь!