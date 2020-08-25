Газовая труба одна – цены разные

Речь пойдет о газе, который мы потребляем. Пока вы разбираетесь в платежках, по которым вам нужно заплатить за потребленный газ и за его доставку отдельно, вам предлагают новый ребус. Это не занятно и не смешно, но необходимо. Давайте разберемся вместе. Помог нам в этом Максим Рабинович, директор «Газопостачальної компанії “Нафтогаз України”», который был спикером онлайн-пресс-конференции для региональных СМИ.

Итак, 1 августа в Украине заработал рынок газа, и в нем теперь может участвовать население, а не только юридические лица. «Это революционное событие, которого мы ждали пять лет, – заявил Рабинович. – Но население пока не понимает, что произошло, что будет дальше, как себя вести на этом рынке. Наша задача – максимально информировать людей, чтобы они стали полноценными участниками рынка».

Директор компании выделил важные тезисы, призванные понять суть изменения. Больше нет единой цены на газ для населения. Если раньше ежемесячно «Нафтогаз» публиковал цену за кубометр, и она была одной для всех, то теперь единой цены не будет, даже такое понятие отменено. Каждый поставщик, в зависимости от того, где он взял газовый ресурс, какую наценку определил, будет предлагать свою цену населению. За пять дней до месяца поставки он обязан опубликовать цену. Если потребителя газа не устраивает предложенная цена, он может изменить поставщика. В принципе, уже в течение пяти лет можно было изменить поставщика, но процесс перехода от одного к другому занимал от 60-ти до 110-ти дней. Теперь национальный регулятор разработал процедуру, позволяющую перейти всего за три дня.

Наряду с тем, что человек может выбрать поставщика, исходя из предложенной цены, тот может отказаться от клиента. Если, например, у него большие долги. То есть к этому тоже надо быть готовыми. Вводится такой термин, как «поставщик последней надежды». Это своеобразная страховка для потребителя, который лишился поставщика, если тот вдруг решил уйти с газового рынка. С сентября переход к «поставщику последней надежды», то есть временному, должен быть автоматическим. А потом в течение 60-ти дней клиент должен самостоятельно найти себе нового поставщика.

На рынке Украины сейчас действуют 45 поставщиков газа. Сорок – давно действующие газсбыты, к ним добавилось пять новых, среди которых некоторые облэнерго, которые имеют клиентскую базу, опыт работы. И еще несколько трейдеров. До конца года ожидается еще 10-15 новых поставщиков.

Как в них разобраться? Максим Рабинович надеется, что в скором времени на нескольких ресурсах, информационных площадках появится перечень всех поставщиков с их предложениями относительно цены на газ. Пока что ни одной онлайн-площадки нет. Но известно, что свою цену сформировал «Нафто­газ». Она составляет 3,24 грн по месячному тарифу и 4,73 грн по годовому, и она на сегодня самая низкая из пока что предложенных. Когда свои цены обнародуют все поставщики, не исключено, что «Нафтогаз» свои немного снизит.

Директор компании не исключает демпинга. Новые игроки на газовом рынке для населения будут бороться за клиента. А выиграть борьбу можно за счет низкой цены. Хотя это все временно, уверен Рабинович: компания, не имеющая инфраструктуры, сервисных центров, персонала по работе с клиентами, создавая все это, затраты в перспективе вложит в цену на газ.

Как будут ориентироваться на газовом рынке жители сельской местности, у которых нет Интернета, а значит, возможности проанализировать предлагаемые цены? Максим Рабинович считает, что новые поставщики найдут возможность дойти до каждого клиента с помощью нанятых людей, или почтальонов, или энергетиков. Но предложенная ими низкая цена вряд ли будет объективной ввиду того же отсутствия инфраструктуры, которую придется создавать.

Сменить поставщика документально не так сложно. Необходимо собрать пакет документов: копию паспорта, идентификационного кода, документа на право собственности на жилье или последнюю платежку за газ и написать заявление. Все это можно отсканировать и отправить по предложенному электронному адресу. Или занести копии в центр по работе с клиентами, если таковой у поставщика имеется.

Как ни парадоксальны изменения на первый взгляд, логика в них все же есть. Да, действительно, за газ, поступающий по одной трубе, два соседа могут платить по-разному. Аналогии у нас есть – например, мобильная связь: у двух клиентов одного оператора разные пакеты предоставляемых услуг и плата разная. На рынке банковских услуг то же самое. То есть к этому придется привыкнуть.