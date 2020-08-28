Обеденный стол для кухни от магазина «AMF»

Кухня является сердцем дома. Центральным элементом на ней считается обеденный стол, являющийся основой для приема гостей и организации трапезы. Иногда обеденный стол активно используется и для приготовления, поэтому это функциональный элемент, способствующий созданию комфорта и удобства для всех жителей.

Как выбрать стол?

Под большие гостиные или кухни лучше всего выбирать массивный стол из дерева, который не только разбавит атмосферу, но и станет идеальным размещением для всех постояльцев и гостей. В условиях небольшой квартиры следует выбирать такие же небольшие столы, а в некоторых ситуациях оптимальным решением станет использование стола-трансформера.

В каталоге интернет-магазина «AMF» на выбор доступны следующие модели:

классические прямоугольные;

круглые и овальные;

трансформеры;

квадратные.

Большинство моделей могут дополняться различными функциями и возможностями для приема гостей. К примеру, большой прямоугольный стол дополнительно может раскладываться, чтобы разместить как можно больше людей. Отдельные модели имеют внизу ниши для хранения различных аксессуаров или вещей.

Материалы для производства столов

Качество обеденного стола во многом зависит от используемого материала. Наилучшими предложениями на сегодняшний день являются:

МДФ и ДСП (высокая прочность, легкость и доступная стоимость делают такие материалы универсальными в работе); Дерево (традиционное решение для создания изысканного и классического стола с оригинальным внешним видом); Пластик (прочный, но одновременно легкий материал, используемый для производства туристических и садовых столов); Металл и стекло (такие материалы применяются в производстве столов в стиле хай-тек или лофт, когда столешница из стекла, а ножки из металла).

Следует поддерживать качества большинства видов столов, чтобы они прослужили не один десяток лет и стали многофункциональным дополнением для дома.

«AMF» – кухонная мебель высокого качества

Каталог наполнен огромным количеством моделей для разных задач и потребностей клиентов. Выбор можно осуществить как в каталоге с указанием фильтра, так и через менеджеров, предоставляющих консультации относительно запросов каждого клиента. Доставка выбранной мебели осуществляются по всем регионам Украины. Оплату можно произвести по факту получения товара, так и сразу после оформления заказа, переведя деньги на указанную банковскую карту.