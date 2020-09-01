Дайте дорогу молодым!

Строчки из советской песни о том, что молодым везде у нас дорога, а старикам – почет, сегодня, в условиях коронавирусного адаптивного карантина, приобрели особую актуальность. Речь идет об общественном транспорте, что стало темой пресс-конференции заместителя городского головы Кропивницкого Александра Вергуна.

Первый день учебного года стал испытанием для транспортников – детям надо добираться до школ. Заблаговременно проанализировав возможные риски и неудобства, управления образования и транспорта приняли решение пустить дополнительные автобусы. Так, два автобуса будут курсировать из поселка Нового и обратно. В поселке, с остановки около 10-й школы, они будут отправляться в 7.15 и 8.30. А из города в 14.00 с остановки напротив дендропарка, возле магазина «Робочий одяг».

Еще один дополнительный автобус – 111а – разгрузит маршрут до Старой Балашовки. Раньше было три транспортных средства, теперь – на один больше. Чиновник заметил, что продолжает работать временный автобусный маршрут 100. Он подвозит до центра жителей Новониколаевки и будет курсировать до окончания ремонтных работ на Полтавской, пока не пустят троллейбусы.

Вице-мэр напомнил, что продолжается процесс приобретения десяти троллейбусов с автономным ходом. В ожидании всплеска заболеваемости коронавирусом, прогнозируемого Минздравом, наличие дополнительного транспорта будет необходимым. Пока наш город в «зеленой» зоне по количеству заболевших, и это позволяет перевозить пассажиров, согласно количеству сидячих мест. Если, не дай Бог, мы перейдем хотя бы в «оранжевую», будет дозволено перевозить вполовину меньше, а нагрузка на пассажирский транспорт будет, естественно, больше.

Первое сентября стало своеобразным тестом – вовремя ли дети добрались до школ, всем ли хватило места в общественном транспорте? Проанализировав увиденное, управление транспорта обратится к управлению образования с рекомендацией сдвинуть начало занятий для старшеклассников. Если первый урок для них будет начинаться в 9.30 – 10.00, то всем школьникам в итоге станет легче добираться.

И еще. Александр Вергун обратился к льготным категориям пассажиров, а именно к неработающим пенсионерам: «Пожалуйста, объективно оцените ситуацию, перенесите свои поездки на рынки, в супермаркеты и поликлиники на чуть более позднее время. Дайте возможность ученикам доехать до школ».

Кстати, побывав в других населенных пунктах, зам городского головы пришел к выводу, что в Кропивницком лучше всего соблюдаются правила карантина в общественном транспорте: наличие масок, определенное количество пассажиров. Может, благодаря этому мы относимся к «зеленой» зоне. Не будем менять цвет!