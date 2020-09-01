Футбол, подаривший надежду

Вот и финишировал этот длительный, напряженный и, пожалуй, самый уникальный футбольный сезон. И знаете, возвращение трансляций футбольных матчей вначале в Германии, а потом и практически во всей Европе вернуло людям уверенность, что в условиях пандемии не все так страшно и есть возможность радоваться жизни.

Не без скандала

О финале чемпионской гонки в украинской Премьер-лиге мы уже говорили в нашем предыдущем обзоре. А вот развязка борьбы за три путевки в элитный дивизион вышла драматичной и непредсказуемой. В итоге в высший свет вышли самые стабильные команды первой лиги, среди которых оказался и представитель Кировоградщины – петровский «Ингулец». Плотность результатов после возобновления борьбы была такова, что каждый из пятерки претендентов на повышение в классе мог остаться за бортом. И тут конкурентам «помог» ФК «Агробизнес», который изначально не аттестовался для выступлений в УПЛ, хотя до последнего тура команда из Волочиска была в тройке и могла повлиять на исход сражения. Ну и скандал с президентом этого клуба и по совместительству вице-президентом УАФ Олегом Собуцким добавил «перчику».

Пожизненное отстранение фигуры такого уровня от занятий футболом за избиение арбитра было резонансным. Правда, сам Собуцкий не сдается и собирается отстаивать свое честное имя в суде, заявив, что он «мальчика не бил», а старался защитить рефери от раздосадованных некачественным судейством участников боевых действий на востоке Украины. Кстати, опытные рефери, отправленные на усиление из высшего дивизиона, в последних турах первой лиги «чудили» очень прилично. Достаточно вспомнить пенальти-фантом от Ивана Бондаря в игре «Ингульца» с «Прикарпатьем», принесший петровцам три заветных очка и стоивший дальнейшей карьеры в судействе самому арбитру.

Были и еще несколько, мягко говоря, странных решений в поединках с участием лидеров. Но, как бы там ни было, все завершилось по-спортивному, и тройка первых команд – неожиданный победитель первой лиги «Минай», крепкий львовский «Рух», а также петровский «Ингулец» – получила свои заслуженные путевки в УПЛ.

Такой вот «Ингулец»

Конечно, Сергей Лавриненко расстроился, что в этот раз не удалось повыситься в классе с первого места, как с кировоградской «Зиркой» в сезоне 2015-16 годов. Но тогда был иной уровень конкуренции, и сила той «Зирки», да простят меня поклонники нынешнего «Ингульца», была поприличнее. Хотя многие из ребят, которые ковали ту звездную победу (Максим Ковалев, Александр Кучеренко, Артем Щедрый, Дмитрий Фатеев, Роман Льопка, Владислав Лупашко, Игорь Загальский, Александр Акименко – двое последних уже покинули петровский клуб) вместе с ассистентами главного тренера Валерием Шаповаловым и Сергеем Тараном, и сейчас привели «Ингулец» к большому успеху. Лучшим игроком сезона в первой лиге также стал бомбардир петровцев Ника Сичинава. Ну а Сергей Лавриненко абсолютно заслуженно был назван лучшим тренером первой лиги за свое тактическое разнообразие, умение диктовать ритм и стратегию игры, объединить в единое целое коллектив из опытных и молодых исполнителей и за то, что все эти годы находит общий язык с экстравагантным президентом клуба Александром Поворознюком.

Нелогично, но информативно

Тем временем мы увидели непонятно зачем сыгранный первый тур и поединок Суперкубка Украины, давшие определенную почву для размышлений. Вот скажите, зачем было начинать чемпионат, а потом уходить на месячный перерыв, связанный с поединками сборной Украины в Лиге Наций? Не лучше ли было дать еще время на подготовку, на укрепление составов, особенно новичкам, которые вообще не имели времени для отдыха, а уж потом ринуться в бой? И тут объяснения, что такой старт был в интересах сборной, как-то не укладываются в здравый смысл. Ведь все наши заграничные сборники не так давно закончили европейские сражения, и в Европе чемпионаты начнутся позже. У нас же в Украине и тур-то полноценный не провели из-за вспышки коронавируса в ФК «Львов». Может, это даже на руку «Минаю», который переведет дух и соберется с силами. Да и страшно было смотреть, как полтавская «Ворскла» просто издевалась в первом тайме над «Рухом». И только благодушие полтавчан позволило гостям избежать разгрома – 5:2. Силы трех дебютантов приблизительно равны, но при этом «Ингулец» смог отстоять героическую ничью в поединке с СК «Днепр-1». И тут тоже судить о готовности игроков команды Сергея Лавриненко сложно. Ведь днепровцы также переживают период становления новой команды, и слухи о смене тренерского штаба не пошли никому в «Днепре-1» на пользу.

В общем, смотрелись ребята Дмитрия Михайленко не очень убедительно, но при этом свои четыре-пять моментов создали. И выиграть не позволили проблемы с реализацией и фартом у ребят из Петрово.

Хотя, как для дебюта, петровцы не особо мандражировали и после пропущенного мяча нашли свой моментик. А большего подопечным Сергея Лавриненко и не надо было. Наши земляки действовали по счету и даже в концовке, после выхода активного Мкомолы, потрепали нервы соперникам. Ничья – 1:1, конечно, обрадовала всех, кто болеет за «Ингулец», и разочаровала поклонников команды Дмитрия Михайленко, у которого работы непочатый край.

Такая же ситуация и у нового тренера «Мариуполя» Остапа Маркевича, подопечные которого, арендованные преимущественно из «Шахтера», получили по полной в Александрии. Хотя начало матча гости выдали резвенькое и даже несколько раз заставили вступить в игру Юрия Панькива. Но потом александрийцы с экспериментальным центром обороны успокоились и забили гол в раздевалку от Шастала. А в начале второго тайма парни Владимира Шарана и вовсе деклассировали соперников еще двумя отличными голами от Гордиенко, игравшего центрального защитника, и Мышенко, который вместе с Лучкевичем просто разрывали свои фланги. Ну а феноменальная передача и завершение вышедших на замену Грицука и Безбородько все поставили на свои места – 4:1. Сегодня такой «сырой» и несыгранный «Мариуполь» противостоять более опытным александрийцам просто не в состоянии. Ну и еще обрадовало то, что «Александрия» сохранила всех своих лидеров, в том числе Максима Третьякова и Каспарса Дубру, которые в этой игре участия еще не принимали.

Что будет с «Зарей» после потери ведущих исполнителей (Тымчик, Михайличенко, Леднев, Чеберко) и с оставшимся у руля Виктором Скрипником, который уже не испытывает былого энтузиазма, даже предположить сложно. Одним Денисом Фаворовым, который вышел и сразу забил своему бывшему клубу – «Десне», проблемы не решишь. Да и не дает Фаворов такой динамики, как его предшественники. Да и в целом игра луганчан смотрелась «разрозненно», и футболистам «Десны» во втором тайме не составило труда обыграть такую «Зарю» – 3:1.

В преддверии очной битвы в Суперкубке Украины украинские гранды наконец-то одержали свои уверенные победы. Хотя «Шахтеру» по возвращении из Германии поединок с ковалевским «Колосом» (3:1) дался даже тяжелее, нежели киевскому «Динамо» Мирчи Луческу победа над донецким «Олимпиком» – 4:1.

«Горняки» в дебюте даже могли пропустить, много транжирили моментов и выглядели откровенно уставшими. И этим можно объяснить два не реализованных Тайсоном и Марлосом пенальти и героические сейвы голкипера ковалевцев Евгения Волынца. Не без проблем, но чемпионы Украины вызвавший сенсацию в прошлом сезоне «Колос» таки дожали. А вот киевляне наглядно продемонстрировали, что очков конкурентам среднего уровня, как в предыдущие сезоны, раздаривать не будут. Победа над «Олимпиком» была достигнута на классе, и стало понятно, чего хочет Луческу от своих нынешних учеников в таких противостояниях: контроля мяча, дисциплины и реализации. Но все это было лишь прелюдией к главному матчу старта сезона.

Непроходимый «автобус»

В Суперкубке Украины мы увидели, как правильно выбранная стратегия при умелой реализации и четком выполнении тренерских задумок помогает выиграть у более слаженной команды. Ведь Мирче Луческу (на фото вверху) пришлось столкнуться не с моральными и физическими проблемами, как у «Шахтера» после разгрома от «Интера», а с серьезными кадровыми потерями. Из основных центральных защитников в строю был лишь молодой Александр Сирота, которому, как и в матче с «Олимпиком», неожиданно был призван помогать номинальный крайний защитник Кендзера. Да и вообще, по сравнению со своим первым официальным матчем, румынский наставник сделал одну замену, выпустив Жерсона Родригеса вместо Георгия Цитаишвили. И люксембуржец сполна отблагодарил главного тренера за доверие. Это был матч Родригеса, где он поучаствовал в первом и третьем голах, а второй мяч сам эффектно забросил «за воротник» Пятову.

Это все три удара, которые нанесли киевляне в створ ворот грозных полуфиналистов Лиги Европы, и все они оказались результативными. Причем третий гол Пятову забил Фран Соль, уже и не вспомнишь, когда забивавший. Передачу ему сделал Александр Андриевский, тоже отправленный на поле со скамейки запасных. Ну а большую часть игрового времени «Динамо» Луческу, который слывет остроатакующим тренером, умело и грамотно защищалось. Наставник киевлян не от хорошей жизни «припарковал автобус» у собственной штрафной. Опытный коуч «Динамо» действительно знал, просчитал и предугадал, как будут действовать «горняки» в тех или иных ситуациях. Зоны перекрывались, а ходы Тайсона, Алана Патрика и Маркоса Антонио, от которых зависел конструктив, просчитывались. На флангах Тымчик вместе с Родригесом не давали развернуться Додо, а вот у Караваева, игравшего не на своей позиции, возникали проблемы. И сюда чаще смещался неожиданно оказавшийся неплохим опорником Шапаренко, который вместе с Сидорчуком бился и за центральный плацдарм. И ведь, кроме гола Мораеса, пришедшего с фланга Караваева и удара в перекладину от Тете еще до перерыва трудно вспомнить реальные голевые моменты у ворот Георгия Бущана до счета 3:1. Нет, давление, тотальный контроль мяча и поиски своих шансов у донетчан присутствовали, но они разбивались о четко выстроенные оборонительные порядки киевлян. Так уверенно и грамотно «Динамо» против «Шахтера» не оборонялось давно.

Атака начинается в защите

Все проблемы команды Луиша Каштру в этой игре мы снова увидели. Сколько времени было у Родригеса, когда он отдавал разрезной пас на Сидорчука, и сколько у Сергея, когда он подавал на голову де Пене? Сколько имел Родригес, чтобы оценить свое положение и рассчитать удар, и, наконец, сколько было у Андриевского перед голевым пасом на Соля? Игроки «Шахтера» не учатся на своих ошибках и поражениях, они не работают в прессинге и контрпрессинге и оставляют громадные свободные зоны для быстрых атакующих игроков соперников. Так было в игре с «Интером», и так произошло в противостоянии с «Динамо», победу которого никто незаслуженной не назовет.

А побеждает опять «Севилья»

«Интеристы» вышли на финал Лиги Европы уже победителями, забыв, что против них играет «Севилья». Подопечные Хулена Лопетеги не испугались фаворитов, отвечали ударом на удар, и тренерская чуйка с выходом на поле Люка де Йонга сыграла не последнюю роль. В итоге де Йонг «похоронил» на последних минутах МЮ в полуфинале и оформил дубль в финале. И нельзя сказать, что севильцы превосходили своих конкурентов. В четвертьфинале они не превосходили «Вулверхемптон», дожав «волков» на последних минутах. В полуфинальной игре с манкунианцами севильцы за счет героического вратаря «отскочили». Да и в финале их бесподобный голкипер Бону в ключевой момент потащил удар Лукаку после выхода один на один. Но упорство, самоотверженность и жажда борьбы таких ветеранов, как Хесус Навас и Эвер Банега, плюс страсть молодых исполнителей не дали итальянцам разбежаться и реализовать свой более высокий класс. Ну и то, что этот матч сделал из антигероя настоящего героя, а из главной звезды – самого большого неудачника, тоже показательно. Ну не пробей так эффектно Диего Карлос, привезший до этого в свои ворота три пенальти, и не подставь под этот удар ногу Ромело Лукаку, забивавший в десяти матчах подряд, и все могло бы быть совсем не так. И все поняли, что если в финале Лиги Европы играет «Севилья», то у соперников нет шансов.

Это были шестой финал севильцев и шестая победа. Чудеса, да и только. А еще мы увидели почти повторение финала с участием «Днепра» против той же «Севильи» с почти аналогичным развитием событий и таким же счетом – 3:2. Так что в финале Лиги Европы играют двадцать два человека, а побеждает всегда «Севилья».

Абсолютная закономерность

Ну и, наконец, Лигу чемпионов в Португалии выиграла та команда, которая этого больше всего заслуживала. Иного победителя главного евротурнира, чем «Бавария», трудно и представить. Ханси Флик, сменивший Нико Ковача по ходу сезона, за небольшой период создал почти идеальную победную машину, которая только в начале матчей с «Барсой» и ПСЖ немного раскачивалась, а потом уже не давала сбоев. Так унизить «Барсу» и фактически лишить каталонцев их главного идола Месси могла только такая всемогущая «Бавария». Если ПСЖ – это яркие индивидуальности, такие, как Неймар, ди Мария, Мбаппе, Тиагу Силва, да и Кейлор Навас, то у мюнхенцев мы видели Команду, которая выиграла все свои лигочемпионовские матчи. Здесь все сочеталось: хладнокровие и надежность Нойера, опыт Мюллера, расчет Кимиха и Алабы, спокойствие Горецки, виртуозность Алькантары, неудержимость Левандовски, ну и молодость Альфонсо Девиса, Сержа Гнабри и недооцененного как раз в ПСЖ Кингсли Комана, который своим голом принес «Баварии» шестую победу в Лиге чемпионов.

Теперь впереди только «Реал» (13 побед) и «Милан» с 7-ю «ушастыми» трофеями. Ну а сам финальный формат турниров восьми выдался интересным, экспериментальным и имеющим право на дальнейшую жизнь. Впрочем, окончательное слово за УЕФА. Мы же с нетерпением ждем новых европейских баталий с надеждой увидеть в групповом этапе Лиги чемпионов сразу два украинских клуба.