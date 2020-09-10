Номер тижневика «УЦ» від 10 вересня 2020 року.
Андрій Райкович: «Починати з мінуса складніше, ніж з нуля»
Сергей Ларин: «Нынешней власти катастрофически не хватает профессионализма»
Люди-практики: у Кропивницькому провели форум лідерів партії «За майбутнє»
Национальный рекорд на фестивале «Перспективы»
Национальный рекорд на фестивале «Перспективы»
Павел Штутман: «То, что назвали стратегией, – стратегией не является»
Николай Сухомлин – Почетный гражданин города!
Ladie’s night, или Не только стриптиз
«Велюровий кіт» – це сам Андрій Ліпатов…»
№37 (1395)