№37 (1395)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 10 вересня 2020 року.

Привычка погибать

Заява Сергія Кузьменка

Андрій Райкович: «Починати з мінуса складніше, ніж з нуля»

Сергей Ларин: «Нынешней власти катастрофически не хватает профессионализма»

Люди-практики: у Кропивницькому провели форум лідерів партії «За майбутнє»

Национальный рекорд на фестивале «Перспективы»

Национальный рекорд на фестивале «Перспективы»

Павел Штутман: «То, что назвали стратегией, – стратегией не является»

Береженого Бог бережет

Николай Сухомлин – Почетный гражданин города!

Рояль на вынос

И снова здравствуйте!

Сбыт газа – дело тонкое

Что там под крышечкой?

«ВересФест»: ждите сюрпризы!

Ladie’s night, или Не только стриптиз

«Велюровий кіт» – це сам Андрій Ліпатов…»

Секретный Герой

Машина часу10