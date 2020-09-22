Что такое крафтовое пиво в Кропивницком

Пиво – это любимый многими слабоалкогольный напиток, образующийся в итоге брожения натурального солодового сусла. Сегодня выведено более тысячи сортов этого напитка. Крафт отличается от традиционного напитка способом приготовления. Традиционный напиток можно приобрести в любом магазине. Обычный напиток был разработан экспертами в усредненной форме для удовлетворения основных потребностей потребителя. Крафтовое пиво – прямая противоположность традиционному напитку. У пивовара здесь есть право играть со вкусовыми качествами, переиграть рецептуру, добавив уникальные нотки вкуса.

Стоимость крафтового пива в Кропивницком выше традиционного, это обусловлено тем, что при его приготовлении используются высококачественные натуральные компоненты. Отменный вкус крафта компенсирует высокую стоимость и непродолжительный срок хранения напитка.

Немного истории

История крафта берет свое начало в 70-х годах, когда крупные пивоваренные заводы Европы перестали отвечать основным запросам потребителя. Ярые любители низкоалкогольного хмельного напитка, разобравшись в своих вкусах, стали приобретать продукцию местных минипивоварен. Локальное производство сохранило свою популярность. Родиной крафтового пива принято считать Великобританию – страну, где впервые было введено в обиход понятие микропивоварен. Крафтовое пиво по уникальным авторским рецептам – небольшая революция в сфере традиционного пивоварения.

Основные сорта крафтового пива

В отличие от традиционных сортов хмельного напитка, крафтовое пиво обладает широкой ассортиментной линейкой. Это обусловлено тем, что каждый пивовар стремится привнести свою ноту в напиток. Природный солод, очищенная вода, хмель – база крафтового пива. Далее идет песочный сахар и природные добавки.

Крафт принято делить на Эль и Лагер. Эль – продукт верхового брожения, когда дрожжи поднимаются на поверхность при комнатной температуре.

Лагер – это разновидность пивного напитка на основе натурального хмеля, образующегося в результате низового брожения, когда дрожжи опускаются на дно при сниженной температуре. Лагер обладает неповторимым фруктовым вкусом и высоким содержанием спирта.

Не стоит путать крафтовое и драфтовое пиво. Драфт – напиток на основе природного хмеля, томящийся в бочках, а крафтовый состав – небольшой объем продукции и широкий вкусовой ассортимент. Истинный крафтовый напиток готовится на микропивоварнях, направлен на узкую аудиторию. Чтобы продлить жизнь натуральному крафту, пиво хранится в небольших холодильных камерах.

Пиво на любой вкус

Помимо крафтовых разновидностей напитка, в минимаркете https://morepiva.ua/kirovograd/pivo/ представлены самые популярные сорта пива. На выбор клиента предлагается широкая ассортиментная линейка хмельного пива:

Продукция украинских региональных и крафтовых пивоварен;

Хмельное пиво собственного производства;

Сопутствующая пивная атрибутика;

Легкие алкогольные и безалкогольные напитки;

Различные виды закусок.

Среди предложенной ассортиментной найдется подходящий сорт пива, отличающийся подходящими вкусовыми качествами. В минимаркете всегда представлен свежий ассортимент. На основании основных покупательских интересов ассортимент продукции ежедневно обновляется качественными сортами пива и изысканными вкусами. У клиентов есть возможность попробовать новые вкусы по приемлемой цене, оценить новые сорта, продукцию крафтовых пивоварен.