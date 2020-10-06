Местные выборы-2020. Инструкция по применению

Как заведено в Украине, чуть не каждый раз местные выборы у нас проходят по новым правилам. Впрочем, как и выборы народных депутатов. Но сейчас мы будем избирать: а) городских голов и глав объединенных территориальных громад; б) депутатов областного совета; в) депутатов городского совета или городской, поселковой, сельской объединенной территориальной громады; г) депутатов районного совета. А в ряде ОТГ будут выбирать еще и старосту села.

Куда партии делись?

По сравнению с предыдущими местными выборами, немало изменилось – от правил выдвижения кандидатов до бюллетеней. Только бюллетени за городских голов (глав ОТГ) остались такими же, какими были и раньше. Остальные стали другими.

Правда, не все. Если в объединенной территориальной громаде меньше 10 тысяч избирателей (не жителей, их может быть больше с учетом несовершеннолетних детей, а именно избирателей), то и депутатов в эту сельскую ОТГ будет выбирать проще. В таком случае разрешено самовыдвижение кандидатов в депутаты. Не нужна поддержка никакой партии, если ты самодостаточный человек. А вот если избирателей в громаде больше 10 тысяч, то все кандидаты в депутаты или головы должны быть партийными или выдвинутыми какой-то из партий.

А выбор партий на самом деле, увы, невелик. В областной совет у нас идут всего десять партий. В Городской совет Кропивницкого – тринадцать. Это притом, что Министерством юстиции Украины на 1 января этого года зарегистрировано 349 партий! Возникает вопрос: почему еще триста с лишним партий не принимают участие в выборах? А зачем тогда они существуют?

Возможно, ответ кроется в финансах. Например, чтобы партия имела право выдвигать список своих кандидатов в депутаты областного совета, она должна внести в специальный бюджет залог в 159 тысяч 366 гривен. Участие в выборах депутатов Подильского района города Кропивницкий стоит каждой партии 13349 гривен, Фортечного района – 26747 гривен. Кропивницкий районный совет стоит 77093 гривни (не забывайте, что у нас в области теперь всего четыре района, они сильно прибавили в размерах). Александрийский районный совет обошелся каждой партии в 37 тысяч 546 гривен. Новоукраинский районный совет – 23 тысячи 507 гривен; Голованевский районный совет – 21 тысячу 219 гривен. И ведь не факт, что каждая заплатившая партия пройдет в советы! А денежку уже никто не вернет, всё уходит в бюджет.

Бюллетень как письмо

Тех из нас, кто пережил выборы в Кировоградский областной совет в 1998-м году, вряд ли чем-то можно испугать на избирательном участке. По действующему на тот момент законодательству в бюллетене из всех кандидатов в депутаты надо было выбрать и отметить галочкой троих. А их было больше ста! Партийных, беспартийных. Причем сам бюллетень был сантиметров семьдесят длиной! Ничего, справились.

В этот раз другая заморочка с бюллетенями. Скажем, с бюллетенем по выборам городского головы все просто и классически.

Простой список. Выбирай, кто по душе, ставь галочку, плюсик, любой другой читаемый знак.

А вот с депутатами в разные советы всё немного сложнее (на фото справа).

В этом типе бюллетеней надо заполнять две позиции. Сначала в пустом, чистом квадратном поле надо поставить галочку или крестик напротив названия партии, которой вы симпатизируете.

Справа от этого квадратного пустого партийного поля еще один квадратик. Любой, кто писал в советское время и первые лет десять независимости Украины письма или открытки, знаком с трафаретом для индекса. Намеченные пунктиром параллелепипеды помогают четко прописать однозначно трактуемые цифры.

Важный момент – если вам нравится кандидат №6, то в бюллетене вы должны вписать номер 06, если кандидат №1 – то 01. То есть обязателен нолик в начале. Если вы его не впишете, бюллетень будет признан недействительным. Бюллетень также будет признана недействительным, если кандидат, который вам нравится, не из той партии, которую вы отметили.

Какую именно цифру надо туда вписать? Вы отметили партию в пустом квадратике. Справа от этого и «почтового» квадратика есть небольшой список из кандидатов в депутаты от партии, которую вы уже отметили. Их число разное в разных городах и громадах. К примеру, в Кропивницком в бюллетене будет по семь кандидатов на каждый округ. Откуда такое число? Общее количество выдвигаемых партией кандидатов не может превышать количество действующих депутатов городского совета. Их в областном центре 42. А согласно новому делению округов, таких в Кропивницком сейчас всего шесть. 42 разделить на 6 – получается по семь кандидатов на округ. Хотя закон не запрещает в каком-то округе выставить, скажем, 8 кандидатов, а в другом – 6.

В областной совет можно выставить 100 кандидатов в депутаты. Однако округов в области нарезали всего 8. Получается по 12 с половиной кандидатов на округ. Понятно, что партии или меньше кандидатов выдвинули, или перераспределили их по округам в зависимости от того, где они ожидают наибольшей поддержки.

Но в партиях все же состоят в основном реалисты. Поэтому всего несколько партий выдвинуло по 64 кандидата в депутаты областного совета – «Батьківщина», «Европейская Солидарность» и «Партия пенсионеров». По восемь кандидатов на округ. Вообще в рекомендательных документах Центральной избирательной комиссии говорится, что кандидатов должно быть от 5 до 12.

Еще нюансы

На этих выборах можно баллотироваться одновременно в несколько советов разных уровней. Были времена, когда такое было запрещено, – надо было выбирать что-то одно.

Слава богу, все годы независимости у нас сохраняется лояльная норма не обязательной партийности. То есть ты можешь баллотироваться от какой-то партии, но быть ее членом не обязан. К примеру, в России, если ты идешь в депутаты от партии, то обязан быть ее членом, иначе можешь быть только самовыдвиженцем.

Во всех городах Кировоградской области кроме Кропивницкого – Александрии, Благовещенском, Бобринце, Гайвороне, Долинской, Знаменке, Малой Виске, Новомиргороде, Новоукраинке, Помошной и Светловодске – кандидату на должность городского головы достаточно просто победить. Набрать голосов избирателей больше, чем другие. А вот в областном центре другая история. Согласно закону, в городах, где избирателей больше 90 тысяч, для победы надо набрать 50% плюс один голос от числа пришедших на участки. Если никто не набирает такой результат, то назначается второй тур выборов, а там уже кто больше наберет – тот и победитель.

К нам в редакцию уже обращаются граждане с вопросом: почему до сих пор им не принесли приглашение на выборы? Объясняем – согласно инструкциям Центризбиркома, приглашения должны быть разнесены не позже, чем за 10 дней до выборов. Так что время еще есть. К тому же приглашение – это просто уведомление, что вы внесены в Реестр избирателей по вашему адресу. Если же вам приглашение не принесли, имеет смысл сходить в отдел ведения Реестра избирателей. В Кропивницком они находятся по ул.Гоголя, 131 (Фортечный район) и Архитектора Паученко, 53/39 (Подильский район). Такие же есть в каждой райгосдаминистрации и в городах областного подчинения.