№42 (1400)

By
Андрій Флоренко
-
00:27
34
views

Номер тижневика «УЦ» від 15 жовтня 2020 року.

Легенда о Пенсияме

50 олександрійців надали Фонду Кузьменка свої ідеї перевтілення міських просторів

Кандидатський мінімум-2020

Память не под выборы

Андрій Райкович: «Зрада» вщухне, як розмови про другий пологовий

Возродили Театр корифеев – возродим Кировоградщину!

Известные кропивничане поддержали Стратегию Стрижакова «Місто перспектив для кожного»

Дмитрий Борисенко: «Мы заботимся о военных ради безопасности нашей страны

Хто прокладе історичну стежину?

Планета в короне. Вторая волна

«…Якщо ми це зробимо, це буде справжнє явище»

Осінь з музикою Шимановського

«Інша тиша» у Кропивницькому

Настоящий чай без церемоний