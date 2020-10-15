№42 (1400)

Номер тижневика «УЦ» від 15 жовтня 2020 року.
50 олександрійців надали Фонду Кузьменка свої ідеї перевтілення міських просторів
Андрій Райкович: «Зрада» вщухне, як розмови про другий пологовий
Возродили Театр корифеев – возродим Кировоградщину!
Известные кропивничане поддержали Стратегию Стрижакова «Місто перспектив для кожного»
Дмитрий Борисенко: «Мы заботимся о военных ради безопасности нашей страны
Хто прокладе історичну стежину?
Планета в короне. Вторая волна
«…Якщо ми це зробимо, це буде справжнє явище»
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