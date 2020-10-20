Кіровоградську обласну станцію переливання крові хочуть віддати фірмі міністра уряду Азарова

Кіровоградська обласна рада ініціює прийняття неприпустимого для Кіровоградщини рішення – обласну станцію переливання крові хочуть передати приватній компанії з сумнівною репутацією.

Про це заявив лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» у Кіровоградській області Олександр Горбунов.

За його словами, протягом останніх років на реконструкцію станції та закупівлю новаційного обладнання, за його безпосередньої участі, вдалося залучити близько 50 мільйонів гривень з державного бюджету.

– Вчергове, вже публічно, запитую у розпорядника коштів – Управління капітального будівництва та проєктантів, чому не врахували низку важливих деталей, у зв’язку з чим станція досі не має належного енергозабезпечення необхідної потужності?! Цей недолік неодноразово обговорювався, але так і залишається невирішеним. Тепер зрозуміло чому. Закликаю депутатів обласної ради не голосувати за рішення, яке в рази збільшить вартість крові для населення та ускладнить людям можливість бути вчасно врятованими, – переконаний Олександр Горбунов.

Фактично перед виборами нового складу обласної ради та завершенням каденції нинішньої це питання знову збираються винести на розгляд депутатів. Схоже, керівництво облради та облдержадміністрації вже все вирішило, справа лише за процедурними формальностями.

За передачу станції в оренду комерційній структурі під час засідання профільної депутатської комісії та сесії виступав голова обласної ради, керівник обласної організації партії «Батьківщина» Олександр Чорноіваненко, позицію керівництва ОДА озвучував керівник департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко. Появі ж проєкту рішення про передачу капітально відремонтованого за бюджетні кошти приміщення з новим імпортним обладнанням комерційній структурі ТОВ «Біофарма Плазма» міністра транспорту і зв’язку України в уряді Миколи Азарова та першого заступника міністра інфраструктури України Бориса Колєснікова Костянтина Єфименка передувало звільнення багаторічного керівника станції переливання крові Сергія Кіби.

У серпні обласна рада не продовжила з ним контракт і призначила в. о. директора некомерційного комунального підприємства Тамару Русначенко та фінансовий аудит. Олександр Чорноіваненко тоді зазначав, що перевірку проводитиме новостворений при апараті облради контрольно-ревізійний відділ, аби новий керівник розумів загальний стан справ.

Та зважаючи на те, як сьогодні влада поспішає передати станцію до виборів, які однозначно переформатують депутатський склад обласної ради, – аудит і звільнення Кіби без оголошення конкурсу на посаду керівника нагадують ретельну попередню підготовку.

Пояснення намірів передати капітально відремонтоване за бюджетні кошти приміщення станції – універсальне для таких випадків – відсутність коштів на утримання та необхідність залучення інвестицій.

Та найцікавіше, що Головне слідче управління Національної поліції України на сьогодні розслідує кримінальне провадження стосовно посадових осіб Полтавської обласної ради та групи компаній «Біофарма» Костянтина Єфименка, до якої входять ТОВ «Біофарма Плазма» та низка інших підприємств зі схожими назвами. У ході проведення негласних слідчих дій оперативники з’ясували, що cлужбові особи ТОВ «Біофарма-плазма-інвест», ПрАТ «Біофарма», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами Управління майном та відділами апарату Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації, Асоціації регіонального розвитку Полтавської області, Полтавської обласної станції переливання крові, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом припинення юридичних осіб «Полтавська обласна станція переливання крові», «Кременчуцька обласна станція переливання крові», «Лубенська обласна станція переливання крові» Полтавської обласної ради готувалися провести незаконну приватизацію зазначених підприємств.

Крім того, в ухвалі Печерського районного суду Києва від 12 травня нинішнього року про продовження досудового розслідування до 3 травня 2021 року зазначається, що, за даними слідства, група товариств «Біофарма» є монополістом в сфері виготовлення препаратів з компонентів донорської крові та здійснює їх експорт за кордон (Таджикистан, Швейцарія, Білорусія, Великобританія, Індія, Казахстан, Грузія, Монголія, Азербайджан, Вірменія, Камбоджа, Уганда). За період 2015-2018 років виключно ТОВ «Біофарма Плазма» отримувало дозвіл Кабінету Міністрів України на експорт препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів. Проте встановлено, що фактичний експорт групи компаній «Біофарма» перевищує обсяги, встановлені відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» в області заявив, що ніхто не заважає комерційній структурі вкладати інвестиції в будівництво власної станції чи лабораторії та конкурувати з комунальним закладом на рівні.

– Монополізація ринку по всій Україні з ціллю відправляти кров на експорт нічого хорошого не принесе. У нас і так не вистачає крові, не вистачає донорів. Людям завжди потрібно залишати вибір. За цим рішенням стоять бізнес-інтереси, а не інтереси людей. Цього не можна допустити, – зазначає Олександр Горбунов.

Світлана Сорокіна.

Заява

Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» категорично проти передачі приватній компанії обласної станції переливання крові, яку тільки нещодавно відбудували за бюджетні кошти. Фірма, яка хоче робити бізнес, має вкладати в нього свої кошти, а не приходити на все готове і зроблене за рахунок держави, за рахунок коштів платників податків. Бо це вже не бізнес – це грабунок людей. Ми закликаємо голову та депутатів Кіровоградської обласної ради стати на захист інтересів громади, а не олігархів. Передача станції переливання крові у приватні руки після її повної реконструкції є недопустимою. Її ремонтували й закуповували дороговартісне обладнання для того, щоб люди нашої області могли вчасно отримати якісну допомогу. Щоб кожен громадянин, який потребує переливання крові, міг придбати її за доступною ціною й тоді, коли йому це треба, а не тоді, коли назбирає на це коштів з усіх усюд, бо її вартість у приватній структурі є в рази вищою. Звертаємось і до партійців від «Батьківщини» – припиніть «торгувати кров’ю» і згадайте про людей!

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