Мог бы жить в Ереване, но его очаг здесь

Тигран Хачатрян, без сомнения, самый известный армянин Кировоградской области, притом, что родился в нашей Александровке. А еще, кажется, Тигран Самвелович – самый толерантный политик региона. Никто от него не слышал дурного слова, никогда ни на кого он не повышал голос, никогда не критикует других политиков. Избран главой Общественного совета при Кировоградской областной государственной администрации. Глава Союза армян области. На днях Хачатрян побывал на исторической родине, где сейчас идет война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Был в составе делегации армянской диаспоры в Украине, возил помощь. Как там и что, как армяне и азербайджанцы уживаются на Кировоградщине, Тигран Самвелович рассказал «УЦ».

– Союз армян Украины во главе с Виленом Шатворяном объединил все до единой региональные общины по стране для того, чтобы помочь нашей исторической родине. Нужно было побывать в эпицентре событий, на месте. Мы организовали сбор средств, которые помогли нашим землякам. Создали в Киеве штаб, который объединил всю диаспору, во главе с Виленом Григоровичем Шатворяном и региональным руководителем в Ереване.

У каждого из нас есть родственники в Армении, и у меня тоже, которые сейчас в первых рядах защищают границы и целостность государства.

Война идет полномасштабная, силы неравные, потому как на другой стороне стоит соседнее сильное государство. Гибнут и военные, и мирные жители в неравном бою. Вторая сторона использует запрещенное оружие, современное вооружение, дроны. И это против молодых солдат. Но дух этих ребят, призванных и пришедших добровольцами, очень высокий. Настоящий армянский дух, и они знают, что за их спиной весь армянский народ, весь армянский мир, дающий большую поддержку.

– Сколько все это тянется и будет тянуться?

– Тысячу лет, наверное, историки точнее скажут. Но были очерчены, определены границы, и конфликт всплывал периодически, но не так остро. Армения даже была готова признать независимость Карабаха. Но… Этот котел, который образовался сейчас, не дает серьезных надежд на улучшение.

Сегодня вопрос уже стоит о существовании армян как народа, речь идет не просто о гибели людей, а о гибели народа. Все армяне мира взволнованы, объединяют усилия. Ну и, конечно, тут есть еще и религиозный аспект, это война между христианами и мусульманами.

– Как обстановка в Ереване? Снаряды не долетают?

– Страна небольшая, все может быть. В Армении военное положение, плюс карантин, но в целом в Ереване спокойно. Все изо всех сил помогают нашим ребятам. Когда идешь по городу, то часто видишь, как в каком-то магазинчике пакуют передачи для военных. Много людей в очередях в военкоматах, просятся: возьмите нас. Это дает силу духа.

Наш украинский штаб работает по многим направлениям. В первую очередь помощь уехавшим из зоны боев, им помогаем с жильем, питанием. У нас есть украинский опыт 2014 года, и мы его применили в Армении.

К сожалению, во всем мире так: когда нет войны, мало думают о полноценном обеспечении военных даже средствами гигиены и прочим.

Около 200 тонн гуманитарной помощи мы отправили из Украины, но в основном помогаем деньгами. Понятно, что каждый представитель диаспоры на Кировоградщине помогает своим родственникам, но мы приняли решение объединить усилия, и большинство участвует в работе.

Часто Азербайджан называют стратегическим партнером Украины. Я многих серьезных людей спрашивал: а в чем заключается это партнерство? Никто так и не ответил…

– Возможно, дело в том, что Армения признала Крым российским, а Азербайджан – нет.

– Об этом говорят СМИ, политологи, журналисты. Но лично я так и не нашел источника – кто, когда и где на государственном уровне говорил, что Крым – это Россия. Кто-то, не подумав, что-то сказал (как замминистра МИД Боднар о геноциде армян), а кто-то назвал это государственной политикой… Все жители Украины армянского происхождения понимают, что такое целостность государства. Десятки наших людей из области защищали и защищают Украину на востоке. Один из них был ранен, один погиб, Игит Гаспарян, в его честь названа улица в Кропивницком.

– Какие у вас отношения с азербайджанской диаспорой Кировоградщины?

– Тесные. Нет никаких проблем, никаких эмоциональных всплесков, мы понимаем, что мы люди одной крови, только разных вер. Никто из нас не делает заявлений, как депутат Марченко, которая сказала, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану. Это эмоции, громкие заявления, и все. А мы должны быть нейтральны.

Я уверен, что время силы прошло, никто оружием ничего не доказывает. Сейчас век дипломатии. Армянский народ отстоит как свои границы, так и свою христианскую веру.

– Только в Ереване были?

– Еще в Мартуни. И даже не повидался с родственниками, так был занят. Не то время. Постоянные встречи, совещания. А так я часто езжу в Армению.

Кстати, украинская диаспора Армении с первых дней с нами, помогает, чем может. И материально, и физически. Хотим пригласить украинцев из Армении к нам.

– Вы можете стать представителем армянской диаспоры в городском совете Кропивницкого?

– Около десяти представителей армянской диаспоры Кировоградщины баллотируются на этих выборах. Аветик Погосян баллотируется на должность главы Кетрисановской ОТГ в Бобринецком районе, он и был сельским головой там. Участник АТО, два года воевал. Большой патриот Украины. Делает много для края.

А так в плане национальной идентичности у нас всегда было полное понимание и с областной, и с городской, и с районными властями. Армяне, живущие здесь, – созидатели, мы многое делаем. Я на протяжении восьми лет занимаюсь общественной деятельностью, благотворительной, меценатской. Есть с кем объединить усилия и делать работы еще больше. Хочется понять уровень доверия к себе, оценить, каков итог моей работы. Я не крашу лавочки, не сыплю песок под выборы. Я каждодневно делаю работу по объединению армянского и украинского народа у нас области.

Меня часто спрашивают – а почему ты не в Армении?

Отвечаю – я здесь родился, в Александровке, живу в Кропивницком. Я имею возможность переехать в любой другой город или жить в Ереване. Но здесь мой очаг, мой дом, мои родители, и я должен делать тут максимум того, что смогу, не забывая свои исторические корни.