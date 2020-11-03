Архів журналіста Ганоцького

У відділі фондів обласного краєзнавчого музею в Кропивницькому розпочали роботу над архівними та особистими матеріалами журналіста, поета, письменника та публіциста Віктора Ганоцького.

Найцікавіше, що вже знайшли, – це фотографії з візиту в липні 1981 року до Кіровоградської області відомих українських і радянських космонавтів, серед яких був і уродженець Кіровоградщини Леонід Попов. Деякі фотокартки – з автографами зіркового екіпажу, на деяких присутній і сам Віктор під час своєї роботи як фотокореспондент та журналіст. Віктор Ганоцький особисто спілкувався з Леонідом Поповим і його борт-інженером Валерієм Рюміним.

Більшість із цих фото не були опубліковані. Знайшли також і газетні публікації з автографами, унікальні фотоматеріали з сімейного архіву родини космонавта Попова, яких до цього часу не було в музейній збірці. Яскравим і неочікуваним став напис із гарними побажаннями та підписами космонавтів на сторінці радянського паспорта.

Про цінність архівних і особистих матеріалів Віктора Ганоцького журналістці «України-Центр» розповів Павло Рибалко, заступник директора з обліку та збереження музейних цінностей.

– Ці матеріали надійшли до нас ще під час карантину. Перевозили їх поетапно в березні, квітні та серпні. Надала їх нам дружина Віктора Федоровича Наталія Кузьмівна Ганоцька. Зараз ми їх опрацьовуємо, тому про загальну кількість матеріалів ще сказати не можемо.

Те, що він був поетом і мав чимало виданих збірок поезій, – це окрема тема, яка буде цікава літературному музею. А для нас як для краєзнавчого музею цінність матеріалів Віктора Ганоцького полягає в тому, що він був журналістом, який висвітлював усі події нашої області та фактично писав її історію. Якщо одну сторінку про космонавтів ми вже представили, то далі плануємо розкрити теми конярства та Чорнобильської катастрофи (адже Віктор був учасником-ліквідатором аварії на ЧАЕС). Для нас цей пласт матеріалу дуже важливий, адже він стосується саме історії нашого міста та області. Окрім цього, цінними є не тільки архівні матеріали Віктора Ганоцького, а ще й його особисті речі: письмове приладдя, журналістські записники, негативні плівки з фотографіями тощо. Все це теж варто прочитати й ретельно опрацювати. Тож об’єм роботи доволі великий.

У травні наступного року музей планує виставку до дня народження Віктора. У зв’язку з тими подіями, що відбуваються в світі, ще не можемо сказати, чи буде вона доступною для відвідувачів або ж тільки віртуальною. Але в будь-якому випадку вона має бути цікавою та неординарною. Поки всі карти, звісно, розкривати не будемо.

Для довідки: Віктор Федорович Ганоцький народився 27 травня 1936 року в селі Настасівка Томаківського району Дніпропетровської області. У 1964-му році закінчив бібліографічний факультет Харківського державного інституту культури та Київську вищу партійну школу (відділення журналістики). З 1966 року працював журналістом у трьох обласних газетах: «Молодий комунар», «Кіровоградська правда», «Народне слово». Залишив творчий спадок з десяти книг поезії, прози і публіцистики, виданих протягом 1992-2009 рр. загальним тиражем до 5 тисяч примірників. Член Національної спілки письменників України. Помер 2 січня 2010 р. Похований на Лелеківському цвинтарі.