«Корона» велотуристу не помеха

Почти все уже привыкли к отдыху в ранее экзотических странах, таких, как Объединенные Арабские Эмираты, Египет или Турция, которые стали чем-то вроде доступного ближнего зарубежья. Правда, и наши представления о них заканчиваются на уровне все или не все «включено» в отелях, впрочем, как и о других странах, которые турист чаще всего видит из окна автобуса. Совсем другое дело – увидеть страну изнутри, путешествуя на велосипеде. Тогда и Украина кажется удивительной и незнакомой, о чем читателям «УЦ» несколько раз рассказывал велотурист Эдуард Поверенный. На этот раз он крутил педали по Хорватии и Турции.

– Читая летом ваши сообщения в Фейсбуке из разных стран, я думал, что вы уже эмигрировали из Украины…

– Насмешили, а если серьезно, то в связи с обстановкой, карантином и прочим, мы с женой Алиной решили выкатать в этом году все, что возможно. Поэтому мы очень рады, что смогли съездить в те страны, где нас принимали.

– Тогда что на вашем боевом счету в этом году, в плане посещений?

– Египет, Турция, Хорватия и еще Дубай, но велосипедом – только Хорватия и Турция.

– Сложно было туда попасть?

– Самолетом в Хорватию можно улететь свободно, но нужно за 48 часов до вылета сдать тест на коронавирус. Так как Хорватия в «красной» зоне, то обратно тоже нужно было провести эту процедуру или уходить на 14-дневную самоизоляцию. Мы сдавали тест, это стоило денег, но надо было быть уверенным, чтобы избежать случайностей.

– А как коронавирус повлиял на Хорватию?

– Хорватия абсолютно заточена под туризм, потому что обязана ему всем и вся, и никаких проблем на границе у нас не было вообще. Они не закрывают туризм, а наоборот, приветствуют, ждут туристов. Опять же, из-за коронавируса для нас появился огромный плюс, потому что посещаемость все же резко сократилась, и мы смогли походить по известнейшим туристическим местам очень свободно. Те, кто там бывал не один раз, говорили, что в сезон, допустим, в городе Шибеник, где сохранился дворец Диоклетиана, римского императора, который отказался от должности, чтобы сажать капусту, так вот в сезон там из-за наплыва народу даже просто пройтись было невозможно. Сейчас все свободно, мы заходили куда хотели, смотрели сколько хотели.

– То есть хорваты для привлечения туристов делают все, что возможно, даже в этой ситуации? Даже для ваших велосипедов?

– Да. В этот раз мы брали прокатные велосипеды, то есть сервис был организован на высшем уровне. Мы поселились в гостинице, утром приехали большие автомобили с трейлерами, в которых были наши велосипеды и вся амуниция. Можно было брать все, но шлемы мы везли с собой, это гигиена и индивидуально, как и сиденья, потому что к нему привыкаешь, и это важно. Особенно если учесть, что надо было ехать не в супермаркет за хлебом, а 80 километров в горах, да еще в жару.

Стоит отметить, что Хорватия для местных – это не велосипедная страна. Велосипедами в основном пользуются туристы. Хорватов на велосипедах мы видели мало и даже шутили, когда видели в горах дорогущий велосипед, что это явно не хорват, а немец, то есть турист.

– А что с велосипедной инфраструктурой?

– Инфраструктура есть, не много, но есть велодорожки, водители более-менее к велосипедистам лояльны.

– В отличие от Украины?

– Я вам скажу, что хуже водителей, чем у нас, нет. У нас обычное дело со стороны водителей автомобилей – это наглость, «подрезание», мат. Там – другое дело, мы, правда, много проехали по узким дорогам, по перевалам, но я ни разу не видел, чтобы водители «подрезали» велосипедиста, прижали к обочине.

– За сколько времени можно проехать Хорватию из конца в конец?

– Трудно сказать, потому что часть территории находится на островах, в частности, на знаменитом острове Брач. Мы на нем были, добирались на пароме, и это не островок, на нем расположено несколько городов. Мы проехали по Хорватии порядка 300 километров, по одной исторической области, поэтому цели пересечь Хорватию у нас не было.

– Но увидели много…

– Да, для наглядности скажу, что, если у вас не получилось побывать в Италии, вы можете спокойно отправляться в Хорватию – это та же Италия. Те же климат, ландшафт, архитектура и море. Этими землями 400 лет владели венецианцы, Венецианская республика, дожи… Вот эта область, где города Сплит, Шибеник и другие, никогда не была оккупирована турками, в отличие от других Балканских территорий. Хорваты все католики, мусульман там нет.

– Хорваты вроде бы как наши земляки?

– Есть версия, что хорваты пришли на эти земли с территории Украины и со временем попросили помощи от турок у венецианцев, но это ранняя история. А поздняя – это тот же Диоклетиан, ІІІ век нашей эры, он первый начал строить города, и пошло это с его дворца в Шибенике.

– История богатая, но романская ассимиляция населения Хорватии не состоялась?

– Типаж хорватов – чисто украинский, высокие, крепкие. Красивые, крупные женщины. Когда едешь дальше к югу, видно, что появляется смугловатость кожи, все-таки юг и Римская империя свой отпечаток наложили. Опять же, города очень красивые, потому что итальянская архитектура.

– Закончим с национальным вопросом, а что по языку, как вы общались?

– Общались, но там, где мы были, по-русски и по-украински никто не говорит. Можно понять, но сложно. Кстати, они и не стремятся говорить по-русски. Если в Польше ты все понимаешь и тебя понимают, то здесь общаться без английского языка невозможно практически. Может, в других областях по-другому, но здесь так. Нет такого заискивания перед русским туристом, как в других странах. Они помнят войну, когда Россия поддержала Сербию.

– А что можно сказать об уровне жизни, каковы в общении простые хорваты?

– С английским у меня не очень, могу воды попросить, что-то еще, но мы общались с экскурсоводом, очень неглупая женщина, хорошо говорит по-русски, она помнит все эти времена. Честно сказать, уровень жизни ниже, чем в Европе. По словам этой женщины, выходит, они жалеют, что разделились. Когда Хорватия вышла из состава Югославии, у нее было всего два крупных завода – цементный и по производству яхт, но все это зависит от мировой конъюнктуры. Остается туризм, поэтому по уровню жизни можно сказать, что страна дороже, чем Восточная Европа. Потому что много западных туристов, кстати, очень много поляков. А туризм зависит от активности: есть туристы – есть деньги, нет туристов – нет денег.

– Но не вся же Хорватия держится на туристах, а села?

– Мы заезжали в такие села, что я подумал, что лучше Украины и быть не может. Они сами говорят, что сельское хозяйство находится в глубоком упадке. Там горы, земли для обработки мало. Возделывают виноград и инжир, прямо по дороге едешь – и его, как у нас яблок. Мы его наелись так, что опасались за конечную цель путешествия, потому что он сильно, как говорится, слабит. Мы покупали сушеный инжир в селах с рук, видно, что люди живут бедно.

– А где они зарабатывают на жизнь?

– Они уезжают в Италию, в Англию. То есть мы едем, скажем, в Польшу, а поляки и хорваты едут дальше.

– Сколько вы там были?

– Неделю, и это того стоило. Если ехать туда, обязательно надо попасть в Шибеник, в Сплит, в Макарску Ривьеру, словами пересказать тяжело, надо видеть. Я вам скажу так, я был в Израиле и думал, что лучше Средиземного моря, чем там, – нет, а побывал в Хорватии и понял, что лучше Адриатики нет. А когда был в винных погребах Диоклетиана третьего века, то ощущения… Я спросил, мол, сам Диоклетиан здесь бывал и трогал эти стены? Мне ответили: «Да». Я едва не расплакался, потому что люблю такие вещи, и это очень эмоционально.

– Без велосипеда вы бы этого не увидели?

– По большому счету, все туристы это видят, нам же были интересны горы, села, маленькие городки, куда мы заезжали группой.

– И такой же группой велотуристов вы попадаете в Турцию…

– Да, тур был выгоден, потому что турки очень хотят видеть у себя туристов. Очень хотят. Поэтому, если читатели «УЦ» хотят съездить за границу, но уже никуда нельзя, то надо ехать в Турцию. Но это немножко другая Турция, это не курорты, пляжи и прочее.

Мы были в Каппадокии, это час двадцать на самолете от Стамбула, есть такой город Нефхешир, но здесь с велосипедами все немножко по-другому, потому что «Туркиш Эйрлайнс» пошли на то, что разрешили туристам бесплатно возить с собой велосипеды.

– Турция начала вас удивлять уже в самолете?

– Когда приземлились в аэропорту Ататюрк, мы просто прозрели, потому что это огромнейший аэропорт, я таких не видел, хотя много полетал. Я вам скажу, что даже местные авиалинии в Турции намного лучше выглядят, чем международные авиалинии в Борисполе и еще много аэропортов разных других стран. Все современное. Но! Турция – это уже Восток, немножко уже не Европа, свой колорит.

– У вас была конкретная цель поездки?

– Нашей целью было посещение Каппадокии, это историческая центральная область Турции, где пять вулканов покрывали местность лавой. За миллионы лет появились так называемые останцы, то есть геологические образования, получившиеся в результате эрозии. Вышел очень своеобразный ландшафт из пиков или каменных столбов разной высоты и причудливой формы. Есть долина Малых фаллосов, есть долина Больших фаллосов, настолько эти горные образования напоминают детородный орган. Высота – от 20 метров и выше. Кроме этого, Каппадокия известна как область развитого воздухоплавания на воздушных шарах.

– Вы и там успели отметиться?

– Успели. Зрелище, когда одновременно поднимается 50 или 60 шаров разной расцветки, это не-пе-ре-да-ва-е-мо! Полет над этими причудливыми столбами, над исторической местностью, где подземные города, стоит того, чтобы увидеть это и совершить самому.

– Полет на воздушном шаре входит в тур?

– За отдельную плату. Кстати, в сезон подъем на шаре стоит 120-130 евро с человека, но сейчас мы заплатили по 65, хорошая скидка, хотя для нас вроде и дорого, но мы не пожалели ни за один цент или гривню, что сделали это. В 5 утра при тебе надувают шар, ты садишься в эту гондолу, все очень серьезно, диспетчерские службы, переговоры, учет ветра, погоды, мы это слышали.

– А по поводу туристической инфраструктуры?

– В этой местности, где мы были, ожидать супердорогих отелей не приходилось, все попроще. Турки вообще ко многим вещам относятся намного проще, чем в Европе, но откровенно сказать – грязновато. Дороги между городами хорошие, но если съезжаешь в сторону, то можешь «натрапити» на не очень хорошую. Не совсем как у нас, с ямами, но, скажем так, старый асфальт. Можно увидеть и сброшенный на обочине строительный мусор. Турки в этом смысле немножко похожи на нас.

– А как с безопасностью, Восток все-таки?

– Турция – мусульманская страна, поэтому опасения были. Но я вам скажу, что в селах народ настолько доброжелательный, что мы были приятно удивлены. В одном селе у нашего туриста сломался велосипед, мы зашли в мастерскую, не велосипедную, просто мастерскую. Хозяин знал несколько слов по-русски: Донецк, сварка, друг. Оказывается, он работал на постройке «Донбасс-Арены», футбольного стадиона в Донецке. Накормил нас яблоками, помог, но, когда на минарете закричал муэдзин – все, закрыл мастерскую и ушел на молитву, сказал, намаз, буду через час. Мы остались ждать.

– А как уровень жизни? Когда была эпидемия куриного гриппа, то из сельской Турции такие картинки показывали, что ужас. Что вы увидели с велосипеда?

– Турция – большая страна, развивающаяся, но им еще развиваться и развиваться. В селах, вы правильно заметили, бедноту видно невооруженным глазом. Дети думали, что мы космонавты или пришельцы, но в общем – благожелательны. Я боялся за видеокамеру на руле, хотел снимать, когда шел в магазин, но руководитель сказал, что они ничего не тронут. Могут смотреть, но не возьмут чужого.

Позже мы попали в Стамбул, вот там полное смешение всего. Мы сидим в ресторане, прямо на берегу бухты Золотой Рог, и видим, что несут пьяную девочку-турчанку. Думали, ей плохо, а она напилась так, что ее стошнило, и это в мусульманской стране! В Дубае это сразу тюрьма, моментально. Я был в шоке, тут муэдзин – а тут такое.

Еще одно отличие страны: в Турции много военной техники, чего мы не видели нигде. И ни в одной стране полиция к нам не подходила, а в Турции подошли, спросили, откуда и так далее.

– А что по поводу колорита?

– Видели такую, как бы сказать, азиатчину: скажем, машины обклеивают блестками

– Турецкий тюнинг?

– Да, вызывающий тюнинг, яркий, даже диски колес украшают. Ездят отвратительно, гоняют, но нас, велосипедистов, как бы не трогали, а на трассе из-за таких джигитов было немножко напряжно. Мы старались не растягиваться.

– А что можно сказать по поводу местной пищи, как-то мы обошли кулинарную тему?

– Местную пищу ели – в основном мясные блюда, баранину и прочее. Но если вспомнить Хорватию, то там – морепродукты. Кстати, очень интересные названия, осьминог у них называется хоботница, такие вот аллегории. А в Турции дешевле, чем в Хорватии, это видно по ценам на продукты, по ценам в кафе и ресторанах. Хорватия для украинского кошелька дороговата, хоть и хочется попробовать ту же хоботницу – и на гриле, и в салатах. Крепкие напитки в турах не пьют, потому что назавтра надо крутить педали, поэтому – вино. В Хорватии свое вино, а в Турции – свое, оно дешевле, но и похуже. Средняя цена бутылки вина в Хорватии, в ресторане, – одна тысяча гривен. В супермаркете – около 300 гривен, можно сидеть в номере и радоваться жизни. В турецком ресторане вино дешевле, 500 – 600 гривен бутылка более или менее хорошего качества.

– Сколько дней вы были в Турции?

– Около 10 дней, все понравилось, но все же наблюдали в Турции некую безалаберность, как и у нас, в Карпатах. Если мы говорили, что Хорватия не очень велосипедная страна, то Турция вообще не велосипедная! У них считается, что если ты на велосипеде, то ты неудачник по жизни.

– Ух ты!

– Такой себе налет Востока. Если у тебя «Мерседес», значит, ты уважаемый человек, а если у тебя велосипед, значит, ты бомж какой-то, а о том, что велосипед стоит 3 тысячи долларов, никто не догадывается.

– В общем, несмотря на коронавирус, обе страны, где вы побывали, зоны отдыха не закрывают, как у нас?

– Да, поэтому нужно ехать, несмотря на коронавирус. По поводу мер предосторожности – все, как у нас. Официанты в масках, в магазинах в масках, чего-то сверхъестественного, вроде паники, я там не увидел. К тому же людей поменьше, и цены чуть упали, то есть украинцу с его кошельком можно себя чувствовать очень неплохо. Поэтому надо кататься.