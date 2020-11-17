COVID не выбирает

Ну что, отрицающие коварство коронавируса и считающие проблему надуманной, получите заразившихся первых лиц страны! И министра здравоохранения в том числе. Но они далеко, в столице. К сожалению, и у нас в городе COVID-19 не обошел руководство.

Коронавирусом заболел городской голова Кропивницкого Андрей Райкович. Также его заместители Александр Мосин и Александр Вергун. У всех троих болезнь протекает тяжело, они госпитализированы. Райкович и Вергун находятся в инфекционном отделении городской больницы на Валах. Их состояние стабильное, кризис позади. Мосин – в «Ацинусе» (Больница Святого Луки), готовится к выписке.

Не обошел «ковид» советника мэра Евгению Шустер. Незадолго до этого она перенесла двустороннее воспаление легких, а теперь тест подтвердил коронавирус. Евгения Михайловна лечится дома. Тесты все заболевшие сдавали в лаборатории областной больницы.

Врачи в очередной раз предупреждают: коронавирус везде! Поэтому в обязательном порядке нужно носить маски, мыть и дезинфицировать руки, проветривать помещения, минимизировать контакты.

Обязанности городского головы временно исполняет секретарь горсовета Андрей Табалов. Всем заболевшим – скорейшего выздоровления! Отлежитесь, восстановитесь – и за работу! У нас с вами столько планов!