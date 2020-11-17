Дітям з особливими потребами

В інклюзивному центрі № 2 у Кропивницькому відкрили сенсорну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Про корисні можливості цієї кімнати для дітей журналістці «УЦ» розповіла директорка центру Вікторія Готішан.

– Вікторіє Сергіївно, будь-ласка, кілька слів про сам центр.

– Наш центр відкрився в грудні 2018 року й займає 9 кабінетів у приміщенні Новомиколаївської гімназії (колишньої 29-ї школи, вул. Василя Нікітіна, 25). За кошти Міської ради міста Кропивницького тут було зроблено капітальний ремонт та придбано необхідне обладнання. На цьому допомога міської влади не закінчилася, ось і зараз вирішуємо питання з доукомплектування логопедичного кабінету обладнанням, яке дуже необхідне, особливо в період розповсюдження COVID-19.

У центрі з дітьми працюють досвідчені вчителі-реабілітологи, практичні психологи, вчителі-логопеди та вчителі-дефектологи. Маємо окремий кабінет, оснащений для масажу. Основний профіль нашого інклюзивного центру – це робота з дітьми, які мають порушення опор­но-рухового апарату. У нас є всі необхідні умови для того, аби ці дітки могли приходити та отримувати корекційно-розвиткові послуги.

Але, крім основного напрямку, ми ще й працюємо з дітьми, які мають абсолютно різні особливі потреби: з тими, які мають порушення зору, слуху, аутичні розлади, затримки психічного розвитку тощо. Усі діти з особливими освітніми потребами можуть приходити до нас і отримувати ту допомогу, якої вони потребують.

– Чим корисні сенсорні кімнати та що є в тій, яку відкрили нещодавно у вашому центрі?

– Сенсорна кімната – це потужний інструмент, який дозволяє розвивати фізичне, психічне та соціальне здоров’я дітей. Її нам допомогла оснастити благодійна організація Lions Club International Foundation. Усе відбулося дуже швидко: у вересні ми зв’язалися з представником благодійної організації, а на початку листопада сенсорна кімната була повністю облаштована.

Навколишнє середовище в сенсорній кімнаті організовано особливим чином і складається з великої кількості стимуляторів, які впливають на органи зору, слуху, нюху, тактильні та вестибулярні аналізатори. Тут є сухий басейн з кульками, сенсорна дошка, панно «Зоряне небо», туб з рибками, пісочниця з підсвіткою, яку зазвичай використовують психологи для пісочної терапії з дітьми, сенсорна гойдалка, світловий дощ, інтерактивна підлога та інші корисні стимулятори. Сухий басейн з кульками дає можливість вивільнити надлишок енергії та розслабитися, сприяє розвитку відчуття власного тіла у просторі. Сенсорна гойдалка «Гніздо-крапля» допомагає нормалізувати нервову систему завдяки погойдуванню й використовується для стимуляції вестибулярної та пропріцептивної систем. Інтерактивна підлога нагадує дітям магічний килим. Це система, яка реагує на будь-які рухи та жести людини. Це – наче жива підлога. Вона використовується для навчання й розвитку реакції, уваги та пам’яті. Завдяки ній заняття з дітьми проходять більш ефективно та захоплююче. Через брак площі ми розділили кімнату на дві зони: перша – це зона релаксації, а друга – зона для активного проведення часу.

– Який підхід потрібен для дітей з особливими потребами?

– Індивідуальний. Є різні методики роботи з такими дітьми. У нас в центрі ми здійснюємо виключно індивідуальний підхід до кожної дитини. Коли батьки приводять дитину до центру з зібраним пакетом необхідних документів, перше, що ми проводимо, – це комплексна оцінка її розвитку. Дитину обстежують усі наші спеціалісти, а потім вже без неї та батьків проводиться засідання фахівців, кожен із яких визначає, які найефективніші методи роботи він бачить саме для цієї дитини. Таким чином ми складаємо індивідуальну програму розвитку цієї дитини, визначаємо її потреби, прописуємо рекомендації. Якщо батьків все влаштовує, ми складаємо графік занять, і ця дитина два-три рази на тиждень приходить на корекційно-розвиткові заняття до необхідних саме їй фахівців. Якщо, наприклад, це дитина з порушеннями опорно-рухового апарату, то більше з нею працюють саме вчителі-реабілітологи, якщо дитина потребує психологічної корекції, то до роботи підключається психолог, якщо є проблеми з навчальною діяльністю, то підключаємо вчителя-дефектолога й так далі залежно від потреб дитини.