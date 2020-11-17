Мотивирующий коронавирус

В прошлом футбольном обзоре для «УЦ» мы уже замечали, что проблемы, вызванные пандемией, сыграли свою роль в выступлениях сборной Украины. Сегодня же детальнее остановимся на том, как играют и даже побеждают в условиях коронавируса наши футболисты.

Вместо предисловия

У всех еще свежи в памяти события, когда из-за «нашествия» ковида не только спортивная, но и нормальная жизнь в Европе, да и в Украине, остановилась. Но в ФИФА и УЕФА быстро осознали, чем грозит длительный простой. Как только ситуация начала минимально нормализовываться, футбол стал возвращаться. Пока без зрителей и с жестким медицинским протоколом, но футболисты вернулись на поле. А затем в Германии и Португалии провели решающие матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов, что позволило начать новый сезон. Но коронавирус продолжил воевать с футболом, не щадя даже мегазвезд.

И перед самым стартом нового сезона главного европейского турнира эпидемия подкосила почти всех ведущих игроков донецкого «Шахтера».

Неожиданные закономерности

Форсирование формы под решающие поединки Лиги Европы и игра почти без отдыха не могли не сказаться на физическом и моральном состоянии «горняков». Еще до первой коронавирусной волны игра чемпионов Украины в чемпионате выглядела вялой и неуверенной. Ставка на проверенных лидеров Марлоса, Тайсона, Мораеса, Степаненко, Пятова и других опытных мастеров, которые в прошлом сезоне не замечали соперников, уже не играла. В таких условиях соперники быстро стали приспосабливаться к однообразной и прогнозируемой тактике фаворитов, что привело к ничейным результатам команды Луиша Каштру в поединках с «Рухом», «Зарей», «Десной» и «Ворсклой».

Киевляне же при достаточно прагматичной и не слишком зрелищной игре потеряли очки только в противоборствах с «Зарей» и «Десной». И для многих неожиданно ребята Луческу оторвались от «Шахтера» уже в стартовых турах на четыре очка – приглашение маститого румынского наставника полностью себя оправдало. Правильно подбирая тактику под действия соперников из нидерландского АЗ и бельгийского «Гента», Луческу вернул «Динамо» в групповой этап чемпионской Лиги и не только компенсировал расходы по своему контракту, но и помог заработать солидную сумму в 31,87 миллиона евро.

Таким образом, впервые за пять лет на групповой стадии Лиги чемпионов получили право сыграть не только чемпионы, но и вице-чемпионы Украины. Правда, когда мы узнали результаты жребия, то одновременно обрадовались и опечалились. Ведь, с учетом перестройки в киевском «Динамо» и отсутствия опыта у большинства футболистов матчей высшего уровня, получить в соперники «Ювентус» и «Барселону» было угрожающе опасно. И тут «Ференцварош» Сергея Реброва оказался настоящим подарком, гарантирующим еврокубковую весну. При всем уважении к чемпионам Венгрии, конкурентов такого уровня киевское «Динамо» обязано обыгрывать. Хотя, имея за плечами прошлогодний негативный опыт «Мальме», «Копенгагена» и «Лугано», призадуматься о недооценке номинальных андердогов все же стоило.

А вот «Шахтер», по всем версиям букмекеров и оценкам специалистов, сам попал в разряд аутсайдеров. В компании мадридского «Реала», миланского «Интера» и менхенгладбахской «Боруссии» чемпионам Украины отводили только четвертое место. И наш пессимизм укрепился, когда перед стартовой игрой в Мадриде у «Шахтера» коронавирус скосил почти всех игроков основного состава.

А что же наши?

«Ингульцу» пока не просто. Ведь, в отличие от других новичков, у Сергея Лавриненко не было возможности усилить состав. И играют петровцы практически теми же футболистами, которые добывали заветную путевку в УПЛ. Но, с другой стороны, парни отлично понимают друг друга, знают требования тренерского штаба и структуру игры. За счет своего характера и неуступчивости подопечные Сергея Лавриненко смогли героически семь раз сыграть вничью в девяти матчах. Правда, от последнего места, которое сейчас занимает другой дебютант – «Рух», «Ингулец» отделяют всего три очка.

Одно из своих двух поражений петровцы потерпели от земляков из «Александрии». При этом александрийцы на тот момент испытывали грандиозные проблемы. Сразу 27 игроков и сотрудников клуба оказались инфицированными коронавирусом. Логично, что руководство ФК «Александрия» обращалось к президенту «Ингульца» с просьбой о переносе поединка. Но, получив отказ, ребята Владимира Шарана, среди которых было несколько молодых дебютантов, вышли и обыграли «Ингулец» со счетом 4:3. Первое историческое дерби земляков в УПЛ вышло драматичным, интригующим и запоминающимся.

И все же та эпидемия серьезно нарушила планы ФК «Александрия». Команда, славящаяся своей надежностью, неуступчивостью и характером, непривычно много пропускает (14 мячей в 9-ти матчах) и потеряла несколько важных очков. Да и зависимость в атаке от игры Кирилла Ковальца по-прежнему сильна. Пока Владимиру Шарану не удается вернуть ту игру, которая приносила необходимый результат в бронзовом сезоне. Впрочем, отставание от третьего места, которое занимает прекрасно проведшая старт сезона полтавская «Ворскла», всего три очка. И после возобновления борьбы, если не будет травм и новых коронавирусных неприятностей, перспективы ворваться в группу лидеров сохраняются неплохие.

Вдохновляя своим примером

«Горняки» первыми показали пример того, как неприятности заставляют искать внутренние резервы и действовать на пределе возможного. И здесь нам совершенно нет дела до проблем Зинедина Зидана и его желания выиграть «малой кровью» на классе. Как оказалось, класс резервистов «Реала» при поверхностном отношении к соперникам оказался ничуть не выше, чем у молодых и жаждущих показать себя во всей красе бразильцев Тете, Додо, Маркоса Антонио, Майкона и украинцев Бондаря, Корниенко, Трубина. Ну и опыт Марлоса, Хочолавы и Дентиньо здесь помог. Эти ребята просто разорвали «сливочных» в первом тайме и выдержали натиск во второй половине, когда «галактикос» взялись за дело серьезно. И победу в гостях над самым титулованным клубом Европы (2:3) никто не назовет незаслуженной.

Дальше постепенно в строй стали возвращаться, казалось бы, твердые игроки основы. Но Луиш Каштру решил рискнуть и не менять состав в домашнем матче с «Интером». Это противоборство мне посчастливилось увидеть воочию на НСК «Олимпийский», где «горняков» поддерживали более 10 тысяч болельщиков. Здесь мы уже наблюдали за игрой прагматичного, неуступчивого и сосредоточенного на обороне «Шахтера».

Каштру против «Интера» сыграл почти так же, как против него сыграл Луческу в Суперкубке Украины, хотя тогда киевляне создали и реализовали целых три момента. У «горняков» же таких возможностей против миланцев не было. Но и создать Лукаку, Мартинесу и их грозным партнерам хозяева позволили немного. Да и чувствовалось, что на поле две серьезно уставшие команды, которые очень опасаются первыми пропустить и проиграть. Так что нулевая ничья удовлетворила обоих конкурентов.

С небес на землю

Ну а после третьих поединков настроение у тренеров этих команд было уже иным. «Интер» без травмированного Лукаку потерпел не очень заслуженное поражение от «Реала». Ребята Конте, провалившись в дебюте, достаточно спокойно отыграли два мяча, диктовали свои условия и были больше близки к третьему голу, нежели хозяева поля. Но тем и выделяется «Реал» Зидана, что способен выигрывать тогда, когда близок к поражению. Вот и в этот раз отыскали «сливочные» свой победный шанс в скоростной контратаке. И все разговоры о возможной отставке ЗиЗу приумолкли.

Зато после сокрушительного поражения от менхенгладбахской «Боруссии» – 0:6 пошли разговоры о том, что может быть уволен Луиш Каштру. Тем более, что под рукой уже есть дипломированный специалист Дарио Срна.

Действительно, то была полная неудача именно Каштру, который снова понадеялся на молодую смену и просчитался. Не выдержали юные бразильцы с украинцами вместе с Марлосом и Тайсоном, который заменил травмированного Дентиньо, третьего подряд матча на пределе эмоциональных и физических сил. А вернуть в состав Степаненко, Пятова, Алана Патрика и других «сенаторов» Каштру почему-то не решился. Как следствие – полное доминирование гостей, голы на любой вкус и самое крупное домашнее поражение в нашей еврокубковой истории. И при этом «Шахтер» остался на втором месте и получил возможность во время перерыва на матчи сборных «зализать раны» перед второй битвой с «Боруссией».

Но судьба Каштру зависела от игры с «Динамо», которое именно в этот момент догнало коронавирусное буйство.

Перед этим киевляне впервые при Луческу проиграли по делу «Ювентусу», допустив ошибки в защите в начале и в концовке второго тайма – 0:2. Хотя были неплохие атакующие отрезки после пропущенного гола, но не такие, чтобы отыграться.

Дальше в Венгрии Луческу обыграл сам себя. После полного превосходства и двух голов в первом тайме ответный быстрый гол в начале второго тайма не встревожил наставника киевлян. Коуч «Динамо» затянул с заменами и не почувствовал перемены ритма игры, что привело к удалению Сидорчука и второму голу команды Реброва. Но это абсолютно не изменило мнения о том, что «Ференцварош» – достаточно посредственный коллектив, который в украинском чемпионате ни на что серьезное не претендовал бы. И девять голов от «Барсы» и «Юве» – тому подтверждение.

«Динамо» же, как показалось, свою лучшую игру при Луческу сыграло без ведущих футболистов на «Камп Ноу» против «Барселоны». И вновь коронавирусные проблемы, когда у киевлян вылетели сразу 12 футболистов, дали возможность проявить себя тем, на кого особо не рассчитывали. Блеснул юный голкипер Нещерет, сотворивший несколько феноменальных сейвов. Отлично проявили себя Шабанов, Андриевский и Шепелев, не имевшие до этого достаточной игровой практики. Раскрепостившись, динамовцы показали скоростной выход из обороны в атаку, умение находить свободные зоны и выводить партнеров на завершающий удар. При этом, за исключением стартового нервного отрезка, это был цельный стабильный матч без провалов. Но блистательная игра тер Штегена и плохая реализация стопроцентных моментов не позволили добиться вполне заслуженной ничьей.

Без полной ясности…

После этого тяжелейшего противоборства динамовцы, отдыхавшие на день меньше, чем «Шахтер», не успели восстановиться к битве с главным соперником. В просьбе же о переносе встречи «Шахтер» отказал и добыл достаточно простую победу. При этом «горняки» особо сами ничего не создали, а забили после ошибки на выходе Нещерета, удаления Сидорчука, невероятного рикошета от Маркоса Антонио и шального выстрела Алана Патрика в «девятку». Так что вопрос, кто из наших грандов действительно сильнее, остался открытым. Надеемся получить реальный ответ, когда «Динамо» и «Шахтер» сыграют в оптимальных составах и без очевидного преимущества одного из конкурентов. Пока же разрыв между лидерами УПЛ сократился до одного очка.

Показательный спарринг

После этого была надежда, что уже все коронавирусные беды, обрушившиеся на сборную Украины в Лиге Наций, остались позади. Но не тут-то было. Хотя в не очень-то нужном в нынешних условиях контрольном матче с поляками Андрей Шевченко мог рассчитывать на всех игроков, которых вызвал на сбор. Наш тренерский штаб дал возможность сыграть нескольким футболистам, которые не имеют достаточного количества игровой практики. И, как оказалось, такое отсутствие сказывается. Андрей Лунин от большого желания проявить себя отправился на «прогулку» в поле и «привез» себе гол, который во многом стал решающим. Правда, забей Андрей Ярмоленко пенальти в начале матча – и все сложилось бы иначе. Ведь играли украинцы лучше соперников, создавали больше, но не забивали. А хозяева в День Независимости своей страны забили в суматохе в нашей вратарской и во второй раз – 2:0.

Андрей Шевченко, наверное, понял, что от добра добра не ищут, и решил вернуть в матче с Германией в ворота Андрея Пятова, а в центр обороны в пару к Матвиенко вместо неуверенно сыгравшего Кривцова поставил менее опытного, но очень уверенного в своих силах Забарного.

А выигрывают немцы…

И тут ковид нанес по амбициям украинской команды очередной удар. Уже в Германии оказалось, что положительные тесты у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука и Коваленко. Пришлось ждать результатов повторных тестов и полностью пересматривать план на игру с учетом потерь. К счастью, матч таки состоялся…

Очень переживали за экспериментальный правый фланг. Но дебютант поединков такого уровня Ефим Конопля с Марлосом после стартового волнения и подсказок тренеров собрались и сыграли на приличном уровне. Настырность и смелость Зубкова привели к голу Яремчука, который также заслужил лестные слова. Снова не по годам зрело действовал Забарный, и не его вина в обидном рикошете после удара Вернера. Хотя во время второго гола они с Матвиенко Вернера упустили.

Думается, что быстрый гол, забитый Яремчуком, не пошел украинцам на пользу. Он только еще больше завел хозяев поля, которым очень нужна была победа. И, к сожалению, не лучший день был у трио наших лидеров. Малиновский со Степаненко постоянно проигрывали своим визави, а сыгравший здорово в Польше Зинченко в Лейпциге действовал просто расхлябанно. Именно Александр потерял мяч, «обрезав» полкоманды, и побежал за Горецкой легкой трусцой, когда Сане сравнивал счет. А потом именно Зинченко не доработал в собственной штрафной с тем же Горецкой и позволил спокойно подать на голову Вернеру. Да и процент брака в передачах у игрока «Ман.Сити» зашкаливал. Так лидеры команды просто не имеют права играть.

Можно, конечно, списать поражение на невезение. Ведь мяч трижды попадал в стойку ворот Нойера. Но будем объективны – класс бундестим просто выше. Проиграли украинцы более сильному сопернику, который здорово использовал свои шансы и был лучше организован. А мы увидели черты новой бундестим, которую старательно создает Иохим Лев.

Шансы и перспективы

И вообще это был не наш день. Испанцы при двух нереализованных пенальти Серхио Рамосом, проводившим рекордный для европейцев 177 матч за «фурию роху», едва ушли от поражения в игре со швейцарцами – 1:1. А это значит, что в последнем туре в ближайший вторник (уже сегодня) нам даже можно сборной Швейцарии проиграть – 2:3 (3:4 и так далее) для того, чтобы сохранить место в элите Лиги Наций. Ну и любая ничья будет в нашу пользу. А победа даже позволит, при определенных раскладах, стать вторыми. Но тут главное, чтобы гадский коронавирус в очередной раз не вмешался. А за сборную Украины мы продолжим болеть в любом случае.