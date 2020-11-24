По состоянию на вторник

На день, когда этот номер сдавался в печать, в Кировоградской области опять было зафиксировано около сотни новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего – 61 – в областном центре. К сожалению, количество заболевших растет.

Распоряжением городского головы временно, на период действия карантина, ограничен доступ населения к административному зданию Городского совета Кропивницкого. Это решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны как населения, так и журналистов. Мол, где же открытость власти? Но в сегодняшней ситуации ни о какой непрозрачности власти речь не должна идти. На первом месте должны быть здравый смысл и инстинкт самосохранения.

Мы уже писали о состоянии здоровья первых лиц Кропивницкого. Спустя неделю стало известно, что состояние городского головы Андрея Райковича стабильное, он находится в реанимации областной больницы. Его заместитель Александр Мосин чувствует себя нормально, хотя еще находится в «Ацинусе». Александр Вергун по-прежнему в больнице на Валах, на звонки отвечает и готовится к выписке. Заболел коронавирусом и.о. вице-мэра Сергей Колодяжный и его семья. Лечение проходят дома. Перенес COVID-19 и директор областного департамента здравоохранения Олег Рыбальченко. Уже здоров и на рабочем месте.

Те, кто переболел коронавирусом, еще раз предупреждают о необходимости соблюдения карантинных мер: маски, перчатки, санитайзеры, исключение контактов с окружающими. Они подтверждают, что эта болезнь непредсказуемая и страшная. Никто от нее не убережет, кроме нас самих, сознательных и осторожных.

Кстати, доступ населения ограничен не только в здание горсовета, но и в другие исполнительные органы, которые расположены в помещениях за пределами административного здания, кроме Центра предоставления административных услуг. В «Прозрачном офисе» сообщили, что работают в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических правил.