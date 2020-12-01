Соцвыплаты онлайн – хорошо или плохо?

«Страна в смартфоне», «диджитализация» – кто не слышал обо всех этих новшествах? Попробуем ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, на примере субсидий.

Еще в 1995 году было принято постановление Кабмина «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива». Казалось бы, главное слово здесь – «упрощение», и с каждым годом вся эта процедура должна была бы уже упроститься до элементарного – подачи заявления. А управления соцзащиты, имея компьютеры и Интернет, все остальные сведения централизованно получали бы нажатием буквально пары клавиш на клавиатуре, так как ВСЕ службы имеют свои базы данных. И даже в случае каких-либо изменений, влияющих на назначение помощи от государства, получателю субсидии, льготы или иной соцвыплаты не нужно было бы идти или звонить в соцзащиту. Данные, например, об уменьшении или увеличении количества прописанных в квартире жителей, изменения в зарплатах и пенсиях тоже могли бы передаваться в соцслужбы соответствующими организациями. Однако по-прежнему по утрам возле управлений соцзащиты, несмотря на карантин и социальные ограничения, толпятся посетители.

И вот, казалось бы, лед тронулся: 28 октября 2020 г. Кабмин принимает постановление № 1035, которое вносит некоторые изменения, касающиеся данного вопроса. Цитируем: «З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі /…/.

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади /…/ та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення». Далее следует фраза, которая вызывает массу вопросов: «До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу /…/ і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку /…/. З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи». Так все-таки «в течение трех рабочих дней» или «до 1 марта»? Ваши документы передадут сразу или они будут валяться где-то три месяца? И еще один очень важный вопрос: как быть огромному количеству пожилых людей, не умеющих пользоваться современными гаджетами, которым некому помочь?

Берем абстрактного гражданина Украины, у которого появилась возможность оформить субсидию или получить другую социальную выплату. У него в силу возраста или материального положения нет возможности передать все необходимые документы, для получения которых, опять-таки, нужно походить по инстанциям, в электронном виде. Можно отправить почтой, скажете вы. Но для этого нужно сходить на почту, купить конверт, который много лет уже стоит не одну копейку и даже не гривню, сложить в него документы и отправить письмо. Вы можете гарантировать, что это письмо быстро придет адресату и придет ли вообще? Мы – нет, потому что имеются прецеденты, когда даже международные письма теряются совсем или месяцами валяются где-то на сортировке. Значит, нужно отправлять рекомендованное письмо, да еще и с уведомлением для надежности. Учитывая «дешевизну» услуг связи, а также вес кучи бумажек внутри конверта, выйдет не один десяток гривен. Это экономия и упрощение?

Дозвониться на «горячую линию» управления соцзащиты мы не смогли – там постоянно занят телефон. Это учитывая то, что сотрудник службы субсидий одновременно принимает посетителей и отвечает на звонки. Что будет, когда все перейдет, так сказать, в бесконтактный режим? А вот в новый «Прозрачный офис» Центра предоставления административных услуг на ул. Архитектора Паученко в Кропивницком, напротив краеведческого музея, мы дозвонились буквально за минуту и получили конкретный и четкий ответ на интересующие нас вопросы.

Итак, по упомянутому в начале статьи постановлению Кабмина пока разъяснений никаких нет, но у них без всяких проблем, подождав несколько минут в комфортных условиях, можно сдать документы и получить квалифицированную консультацию специалиста.

Хорошо, что в областном центре есть ЦНАП, но переоформлять субсидии нужно жителям всей Кировоградской области. И выясняется, что не всегда задекларированные «покращення» и «спрощення» на самом деле упрощают и улучшают нашу с вами жизнь.