Безысходность

А украинское слово – «безвихідь» – еще красноречивее. Мусорных площадок в ужасном состоянии в Кропивницком много, все они одинаковы в своем уродстве и антисанитарии. Этот «островок» находится в центре города, возле дома, который мог бы стать музеем, – дома, в котором жила семья Нобелевского лауреата Игоря Тамма.

Написано об этом много. Причем и буквально, и физиологически. Из закоулка за домом сделали общественный бесплатный туалет. Люди, знайте, вас видно с балконов и из окон соседних домов. Время от времени, но очень редко, там наводят порядки: убирают мусор, валяющийся месяцами, обрезают деревья. Даже полицейские захаживают. Иногда (ужас!) забирают трупы: в заброшенном доме летом «живут» бомжи.

Об этом доме уже ходят легенды. Мол, некто выкупил квартиры, приватизировал дом, уехал за рубеж и пропал. И теперь с разрушающимся домом Тамма ничего нельзя сделать. То есть городская власть бессильна. Но рядом – мусорные контейнеры, куда не только сносят отходы жители близлежащих домов, но и свозят все, кто знает, куда можно сгрузить свой «непотріб». К тому же строение рушится на глазах, и оно уже представляет опасность.

После дождя пройти к мусорным контейнерам сложно: кто ж там пешеходные дорожки сделает? Гололед – тоже опасность. А сейчас пройти к бакам можно, преодолевая горы листьев и веток. В принципе, эти «отходы осени» дворники должны грузить в специальную технику коммунальников, а не в баки, за которые платит население.

Заведующая домом №48 по улице Шевченко стала звонить во все колокола, то есть в «Экостайл» и ЖЭО. В первой инстанции ей сказали, что отвечают только за контейнеры. И правда, еженощно их освобождают. В ЖЭО ответили, что земельный участок снят с баланса города, поэтому за территорию отвечает… собственник, то есть, по факту, никто. А еще в обеих организациях посоветовали: «Звоните Максюте!»

Андрей Максюта – начальник городской специнспекции. Он – за надлежащее санитарное состояние города. К нему горожане и обратились за помощью, советом, на что получили ответ: «Единственное, что могу сделать в своих полномочиях, – составить протокол на ЖЭО, который комиссия, скорее всего, закроет. Горсовет должен юридически за кем-то закрепить территории и объекты благоустройства и определить ответственных. Это касается не только мусорных площадок, но и остановок транспорта, детских и спортивных площадок, ограждения набережной и еще много чего. Что касается мусора (а это проблема не одного дома или микрорайона), то городу нужна схема санитарной очистки. Очень надеюсь на новую каденцию депутатов горсовета».

Пока новая каденция «раздуплится», горы мусора растут. Вот она, безысходность. Но должен же быть хоть какой-то выход?!