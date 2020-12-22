Просторами карантинной Польши

Карантин продолжается, границы закрыты, но наверняка нашим читателям интересно, что же происходит в текущий момент в других странах. Эксперт в области здорового питания Александр Дружковский совсем недавно вернулся из Польши. О тамошней жизни в условиях карантина и не только он рассказал в интервью журналистке «Украины-Центр». Кстати, это – уже вторая наша беседа с Сашей о путешествиях. Первая состоялась год назад по его возвращении из Венгрии и Польши.

– Саша, почему решил второй раз поехать в Польшу? Неужели настолько понравилось?

– Однозначно ответить сложно. Ты ведь помнишь из первого разговора, что тогда я ездил подзаработать для старта своего бизнеса. На этот раз поехал с двумя целями: приобрести полезные контакты и изучить спрос поляков на товары. По большому счёту, поехал на разведку.

Если же говорить о том, понравилось ли, то везде есть вещи, которые тебе импонируют, и наоборот. И есть то, к чему ты относишься нейтрально. Давай скажу, что не очень нравится. Этого не так и много. Не очень нравится общая модель их медицинского обслуживания. Хотя для простых людей существуют бесплатные поликлиники, попасть на приём к врачу там не так просто. Для этого им нужно записываться через Интернет. И делать это нужно заранее, ведь там всегда очередь на пару месяцев вперёд. Безусловный плюс в том, что это «учит» поляков проходить плановые медосмотры без пропусков и «призывает» следить за своим здоровьем, чтобы не допускать серьёзных проблем.

Ещё распространён пьяный контингент на улице в вечерние часы. Очень печально видеть повально пьющую молодёжь. Был даже у меня случай, когда иду с коллегой вечером с работы, а возле одной из «Бедрёнок» (сеть супермаркетов в Польше. – Авт.) – двое пьяных мужчин, из них один просит закурить и сокращает дистанцию. Мы отвечаем, что не курим, и идём дальше. А он начинает нам вслед бросать оскорбления. Но мы таким персонажам внимания не уделяем.

Теперь о том, что нравится. Дороги у них сделаны на совесть. Хотя я и побывал в местах, где их состояние напомнило о доме (смеется), это было в польской глуши, там население деревни не превышает пятисот человек.

Ещё один плюс – то, что достаточно много пожилых людей, лет 50-60-ти, помнят русский язык и понимают почти всё. Отвечать им, конечно, трудно, ведь времени уже прошло много с тех пор, когда они пользовались им в последний раз. С молодыми поляками в языковом смысле сложнее, но, когда вы говорите им что-то по-английски, а затем подчёркиваете, что на украинском это слово звучит так-то, а на русском так-то, они впечатляются, насколько их язык схож с нашим и русским.

– Как добирался туда? Были ли сложности в связи с карантинными ограничениями?

– Выехал я летом, в начале августа. Добирался в тот период, когда были некоторые послабления. История моего путешествия интересна. Началось всё ещё в Кропивницком. Из города выехал на полтора часа позже расписания. Автобус опоздал, но это дорога, и в ней всякое случается. Так что претензий к перевозчику не имеется. Ехали мы через Черкассы, Киев, Житомир, Ровно, Львов – тот ещё крюк. Но самое захватывающее, в кавычках, конечно, началось на границе. Пункт Краковец. 23:00 плюс/минус 15 минут. Подъезжаем и становимся в очередь из четырнадцати автобусов. И ждём… Пролетели два часа – люди просто стоят на выходе из автобуса и дышат воздухом, попутно разминаясь, кто-то курит. Проходит восемь часов – уже рассвело, солнце греет, птицы поют, пчёлы гудят, а только пять автобусов проверили и пропустили. Подошёл четырнадцатый час – солнце в зените, жара, у людей запасы воды на исходе, а перед нами ещё пять автобусов. Спустился вечер, стало прохладнее, но люди, уже уставшие от ожидания, не понимающие, почему так долго всё происходит, начинают нервничать и сетовать на всех и вся, а перед нами – ещё два автобуса. И тут подходит наша очередь. На часах 23:40. Сутки ожидания. Казалось бы, наконец-то. И тут мы начинаем понимать, почему же так долго ждали своей очереди. Польская сторона невероятно долго проверяла документы каждого (!!!) пассажира. Все вещи в обязательном порядке проходили сначала рентген, а затем визуальную проверку. Разбирать приходилось каждый рюкзак и сумку по самое дно. Ещё оказалось, что до нас только с трёх автобусов сняли 14 человек. В итоге наш досмотр закончился в час ночи, а в общей сложности – через 26 часов ожидания. Так что тем, кто собрался ехать в Польшу сейчас, во время ужесточения карантина, мои искренние пожелания запасаться водой и едой для прохождения пограничного контроля. Кто знает, как долго сейчас придётся простоять?

– Знаю, что твоё путешествие по стране было очень насыщенным. Где был и что видел?

– Да. Как уже говорил раньше, целью поездки было налаживание бизнес-контактов. Поэтому задерживаться долго на одном месте не было в планах.

Сначала побывал на самоизоляции в городке Насельск, что примерно в 40 километрах от Варшавы. Далее – в Блоне, что в тридцати километрах от Варшавы. Историческое место. Самое запоминающееся из истории – это его статус дважды фронтового города. Первый раз на линии фронта Блоне побывал в Первую мировую войну, а второй раз – во Вторую мировую. Ещё городок имеет шикарный парк отдыха с детскими зонами, шахматными столами и шахматными площадками на земле с большими фигурами. Там же располагаются спортплощадка и огромные деревянные шезлонги. В общем, место для отдыха прекрасное. Далее по маршруту был Вроцлав, о котором, думаю, рассказывать не нужно. Достаточно открыть Интернет и почитать. Скажу только одно. Меня очень впечатлила архитектура железнодорожного вокзала. Я не очень разбираюсь в стилях, но сильно смахивает на арабские мотивы. Далее было недолгое пребывание в польской деревне Далборовице, где я смог вспомнить родину благодаря разбитым деревенским дорогам. После этого были ещё Катовице и Мысловице, но там я не задерживался более чем на день-два, поэтому особо сказать нечего. После этого немного побыл в предгорном районе, в городке под названием Барвальд-Средний, где просто неописуемой красоты горно-лесистые пейзажи, хоть картины пиши! Надышался там свежим и чистым воздухом. Напоследок побывал в городе Жоры, что в пятидесяти километрах от чешской границы, и смог оценить уровень комфорта среднестатистического польского городка. Самыми большими достопримечательностями Жор являются улица под названием Аллея Объединённой Европы, где по всей её протяжённости вывешены флаги всех стран Европейского Союза, и тематический парк Western City Twinpigs, в котором всё стилизовано под городок времён Дикого Запада в стиле американского вестерна. Ну и в конце моего вояжа было бы невежеством, находясь рядом с Вадовице, проехать мимо родного города Папы Римского Иоанна Павла второго (Кароля Войтылы. – Авт.) и не отдать дань уважения человеку, посвятившему жизнь служению Богу.

– Какую ситуацию с карантином застал во время пребывания в Польше?

– Как только пересёк границу Польши, имел ровно сутки на то, чтобы добраться до места прохождения обсервации и сделать первые закупки провизии на максимально длительный срок. Послабления карантина не сказывались на условиях прохождения изоляции. Большим плюсом было то, что в польской версии приложения по прохождению карантина Kwarantanna domowa были опции вызова медиков и запроса о продуктовой помощи, в том случае, если вы остались без денег. Я начал проходить карантин в то время, когда было положено изолироваться на четырнадцать суток, а закончил, когда вновь прибывшим уже можно было отбывать десять дней. Дальше пошла так называемая вторая «волна» заболеваемости, и меры карантина начали вновь ужесточать. Сначала, как и у нас, было деление на зоны. Когда же все зоны стали красными, были введены меры, которые до сих пор там сохраняются: все места массового скопления людей закрылись, кроме продуктовых магазинов, аптек и косметических лавок и торговых центров, где они находятся. Маски обязательны везде и всегда, включая улицу, даже если вы идёте по ней один. С 10:00 до 12:00 обслуживание только людей старше 60-ти лет. Количество клиентов строго один человек на 10 квадратных метров торговой площади. В общем, польское правительство делало всё, чтобы к основным потребностям был доступ, но в ограниченном режиме.

– Что думали об этой ситуации поляки, с которыми ты общался?

– О, здесь всё просто (смеётся)! Поляки, как и мы, украинцы, в подавляющем своём большинстве относятся к этим мерам скептически и во многом бунтарски. Все без исключения поляки, с которыми я общался, а это и старшие, и младшие, в один голос твердили, что эти меры смехотворны и что соблюдать их будут только трусы. И это оказалось правдой. Во всех населённых пунктах, в которых я побывал, нигде не увидел полного соблюдения введённых мер среди местного населения. Разве что маски надевали перед входом в помещения. Никакого страха, никакой паники среди людей нет. Как и мы, поляки крайне недовольны действиями своих властей, а на новость о том, что Анджей Дуда заболел коронавирусом, реагировали не иначе, как «баллы себе набивает и пытается напугать народ тем, насколько вирус опасен, что и до президентов добирается». Ну, прямо напрашиваются параллели с нашим президентом, как будто они вместе об этом договорились, когда Дуда был с визитом в Украине.

– Как соблюдались меры карантина на предприятии, где ты работал?

– Здесь сразу необходимо акцентировать внимание на двух моментах. Во-первых, работал я в Жорах на немецком предприятии. Во-вторых, работа была связана с обработкой блоков цилиндров. Что это значит на практике? Немцы есть немцы. На предприятии строго следили за тем, соблюдают ли работники меры предосторожности. При входе в производственное здание стоят дезинфекторы. Использование обязательно. За этим следит охрана. После обработки рук – измерение температуры теми же охранниками. В туалетах, в столовых, возле каждого умывальника в цехах тоже стояли дезинфекторы. Принцип таков: помыл руки – вытер – подставил под пульверизатор – нажал ногой на педаль – растёр брызнувший спиртовой раствор и пошёл обедать. Маски можно было приспустить только в столовой во время перерывов на обед. В столовых столы и стулья стояли строго так, чтобы между людьми было минимум 1,5 метра расстояния.

– Какая она, местная (обычная) польская жизнь? Каков их менталитет?

– Интересный вопрос. Сразу скажу, менталитет славянский. В принципе, те поляки, с которыми мне довелось поработать, не прочь отлынивать от работы: пить кофе и курить больше времени, чем работать. Нам, украинцам, которые приезжают к ним зарабатывать, видя, как мы вкалываем, спешим и стараемся выкладываться, постоянно говорят «спокойне», ведь на нашем фоне они выглядят лентяями. Они же работают семьями, чтобы каждый вносил свою долю в ежемесячные затраты на беспечный образ жизни, который выливается в хронические заболевания уже в молодом возрасте. И эта манера приводит к разрушительным последствиям. Семья у них уже не является ценностью номер один. Этими ценностями считаются теперь материальные «блага».

Мне, как человеку, у которого в фаворе семейные ценности и здоровый образ жизни, просто больно смотреть на то, чем они в основном питаются и какие привычки культивируют. Старшее поколение работает, устаёт, приходит домой и вместо того, чтобы уделять время детям, проявлять о них заботу и любовь к ним, уставившись в телевизор, считают, что они заслужили отдых от всего. То, что телевизор для них «Бог», видно благодаря тому, что шторы они не закрывают. Дети в это время выходят вечером гулять со старшими друзьями и покупают спиртные напитки, распивая затем их в парках, скверах на скамьях, выкуривая при этом невероятное количество сигарет. Доказательства отчётливо видны утром, пока коммунальные службы не уберут всё это безобразие.

В общем, то, что люди зациклены на деньгах и считают западный образ жизни примером для подражания, «дарит» и нам, и полякам будущие поколения без будущего. Так что живут поляки по принципу: работа – деньги – развлечения и так по кругу.

– Каковы цены на продукты и жильё?

– Как и следовало ожидать, цены здесь европейские. Молочка примерно наравне с нашими ценами. Если говорим об овощах и фруктах, то там они дорогие, как и у нас. Но дорогие они потому, что создаются искусственный ажиотаж и пропаганда мяса с помощью постоянных акций и скидок. Запивают всё это пивом, которое берут целыми паками по 16 банок в каждом. Таким образом действительно полезные продукты пылятся на полках, пока не начинают портиться, и вот тогда по акциям их покупают и они, и мы. Короче, для меня как для вегетарианца и сведущего в здоровом питании человека эта ситуация показательна, насколько люди безграмотны в отношении своего здоровья. А потом носят докторам десятки тысяч долларов, чтобы те спасли их от рака и не только, развитие которого они таким питанием ускоряют в десятки раз.

Что же касается цен на жильё, то в среднем они такие. Койко-место в хорошем хостеле начинается с четырёхсот злотых (примерно 3 тысячи гривен) за месяц. Аренда однокомнатной квартиры начинается от полутора-двух тысяч злотых в месяц (около 11-15 тысяч гривен) + коммунальные расходы отдельно. Съём же двушки обойдётся уже от двух-двух с половиной тысяч злотых + коммуналка. Конечно же, всё зависит в большей мере от месторасположения недвижимости и населённого пункта.

– Как возвращался обратно?

– Как царь (смеётся)! Автобус был заполнен наполовину. На границе перед нами было пусто, и погранконтроль мы прошли буквально минут за пятьдесят пять. А оставшиеся двадцать пять часов по родной земле ехать было уже достаточно легко и быстро. И даже ямы в такие моменты неважны и малозаметны. Конечно, они не в радость. Но свои – родные.